Пандемія COVID-19 призведе до глибоких змін у світовій економіці. Буде завдано удару по зайнятості та виробництву, - Лагард

Економічна криза, спричинена пандемією коронавірусної інфекції, призведе до глибоких змін у світовій економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

На її думку, прискориться перехід до діджиталізації та автоматизації, ланцюжки поставок стануть коротшими, а промисловість - більш екологічною.

Європейському центробанку доведеться зберігати виключно м'яку грошово-кредитну політику певний час і потрібно буде розробити фінансові інструменти, які дадуть змогу фінансувати трансформацію економіки, заявила Лагард у суботу під час виступу на економічному форумі Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence, що відбувався цього року онлайн.

"Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним, до того ж найбільше в перші два роки, - цитує Лагард агентство Bloomberg. - Очевидно, що буде завдано удару по зайнятості та виробництву, а надалі ми зможемо сподіватися на поліпшення продуктивності".

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"Усе це обов'язково вплине на споживчі ціни, - заявила вона. - Можливо, спочатку це буде дефляційний тиск, а потім уже інфляційна динаміка".

Згідно з деякими оцінками, ланцюги постачань у світовій економіці стануть коротші приблизно на 35%, а рівень роботизації збільшиться на 70-75%, сказала вона.

Лагард відзначила також швидке зростання онлайн-торгівлі в період локдаунів, коли багато людей були змушені залишатися вдома. Цей тренд, на її думку, посилюватиметься на шкоду традиційній торгівлі.