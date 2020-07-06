17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін. ФОТОрепортаж

Громадяни України, яких в суботу не пустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям також дозволяють під наглядом вийти до магазина на території аеропорту щоби купити їжу.

Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.

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Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Окрім українців, серед затриманих також є громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але згодом їх забрали з цього ізолятора. В суботу також були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.

У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.

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Також посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для затриманих українців.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.