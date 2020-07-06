17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін. ФОТОрепортаж
Громадяни України, яких в суботу не пустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.
Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.
Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Окрім українців, серед затриманих також є громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але згодом їх забрали з цього ізолятора. В суботу також були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.
У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.
Також посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для затриманих українців.
У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.
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И в самолете было явно больше чем 17 человек. Все остальные пассажиры, кто были? Греки, европейцы?
А где остальные пассажиры, они все были греки?!
Для наших людей еще это написать?
Чи впустять вас у чужу країну, куди ви летите, українських прикордонників взагалі не колише. То - ваші проблеми. Їхня справа - випустити, якщо у вас все в порядку з документами і нема заборони на виїзд.
2. Почитайте Закон / Положення про прикордонну службу, бо інакше Ви приписуєте людям якісь обов*язки.
Квиток маєш - сідай, доправимо.
Я читаю коменти і бачу те, що про написала Анатолий К: українцям =всє далжни=.
Ви всі категорично відкидаєте від себе, що ПАСАЖИР має відповідальність.
Точно таке саме відбувається і щодо держави, батьківства і т.д.
З іншого боку, рішення про те, впустити чи не впустити в країну приймає лише прикордонник тієї країни, куди прибув пасажир. І все. Людина може мати все в порядку, паспорт, візу, не візу, заброньований готель, квитки на концерти, але прикордонник може ВІДМОВИТИ.
Все ясно, типичные представители "мудрого нарида", сначала даже не удосужились проверить информацию и как лохи поперлись в Грецию, как в прошлом году бежали выбирать зеленую жопу, теперь ждут, что их на халяву назад завезут.
В Греции уже экономика с проблемами, а без туризма вообще загнётся.
Такі самі з інших країн є.
От Ваше останнє речення дуже показове.
Українське населення з якогось переляку вирішило, що всі повинні їм все покласти готове до рота і ще й пережувати. (Перепрошую)
Мене це останнім часом (на контрасті) почало дуже дратувати.
Хочеш їхати - почитав, які попередження, чи все ОК, може, в ту країну якусь прививку треба чи держава не радить, бо там конфлікт ...
САМ ! (я не до Вас персонально)
А в нас люди звикли, що хтось має бігати і їм все видавати на тарілочці під ніс.
Все дай готове і потім іще всі винні !
Досить вже безпомічними і безпорадними бовдурами бути і перекладати відповідальність на інших, чужих дядь і тьоть.
2. На пальцях. Як платник податків.
У 2015 році я збиралася летіти додому на 3 тижні і лишити дитину на ціле літо. У той час йшли розмови про введення військового стану.
Я прочитала відповідні положення даного Закону, які мене стосувалися, мама вдома дзвонила-питала у відповідних інстанціях, я телефонувала у ВІЗА і питала, чи мені повернуть гроші на випадок, коли ми не зможемо вилетіти, дзвонила у МЗС Канади і питала, що робити на випадок, коли це станеться, я вже вернулася, дитина там і т.д.
По-Вашому виглядає, що я мала купити квитки, подарунки, припертися з дитиною і речами в аеропорт без зеленого поняття =а що, якщо= ? Так виходить ? Чи канадські прикордонники мусили мені розказувати: мадам, ви знаєте, там у вас в Україні така ситуація ... ви вважайте ... не їдьте ???
Are you serious ?
Хочеш летіти - твої проблеми. Прикордонники роблять свою роботу, у яку зовсім не входять консультації пасажирам.
Клепку в голові треба мати і розраховувати на себе, думати хоч трохи.
Про Вас ніхто не мусить дбати чужий, а Ви самі.
Боржників не випускають, бо вони в базі даних.
Вибачте, я не шукатиму для Вас Закон про Прикордонну службу.
Я регулярно літаю, прямого рейсу звідси додому нема, прикордонники навіть не дивляться і не питають, через яку країну я лечу, чи буду я на транзиті виходити в місто і де, чи залишуся там на кілька днів, Ви розумієте ?
Попередженням в даному випадку займається МЗС, а не прикордонна служба.
Просто повторю: няньок у дорослих дієздатних людей нема і бути не може.
1. Якщо летіли ВізЕйром, то 90% - що своїм ходом, а не чеерз турагенство! Турагенства не працюють з лоукостерами зазвичай! Там або чартери, або МАУ/СкайАп... Значить, скоріше за все, бронили самі готель на букінгу!
2. Якщо бронили самі, то важко було погуглити умови допуску в Грецію, зокрема, і в ЄС взагалі??? Зараз в ЄС впускають або на роботу чи в бізнес-поїздки, або з вийняткових сімейних причин до родичів! І це пояснює, чому з усього рейсу завернули тільки 17 осіб - решта мабуть летіли не на відпочинок, а у справах!
І так, я не розумію, навіщо ускладнювати собі життя, ризикувати і летіти лоукостером в Грецію, якщо можна цілком легально в Туреччину чи Чорногорію поїхати за менші гроші?
А взагалі, фукціїї держорганів повинні відповідати потребам громадян, які їх утримують за рахунок податків, а не бажанням самих посадовців.
Оце така там актуальна інформація!
https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** Щодо в'їзду в Грецію і транзитного проїзду територією Греції громадян Україн https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** и
https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** Опубліковано 01 липня 2020 року о 17:07
Також звертаємо вашу увагу, що наразі громадяни України не включені в список країн, громадянам яких дозволено в'їзд в ЄС.
Таким чином, в'їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України не відбувається.(С)
Точто так же ВО ВСЕХ других странах. У меня были такие же проблемы но выпустившие пограничники были из страны ЕС и тоже они не предупреждали что в другую страну не впустят - то не их вопросы.
(с) С.Мавроди
Тому і утримання у таких умовах, загроза депортації та заборона в*їзду на кілька років.