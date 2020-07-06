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Новини Коронавірус і карантин
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17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін. ФОТОрепортаж

Громадяни України, яких в суботу не пустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої необхідності – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраси, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін 01

За інформацією пасажирів, компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям також дозволяють під наглядом вийти до магазина на території аеропорту щоби купити їжу.

Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожувала з двома онуками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС

17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін 02

Жінок і чоловіків у неділю розселили по різних блоках, в жіночому блоці людей значно більше. Окрім українців, серед затриманих також є громадяни Грузії, Албанії, в неділю також були громадяни Колумбії, але згодом їх забрали з цього ізолятора. В суботу також були затримані дві американки, які також не мають права на в'їзд до Греції, але в неділю їх відправили назад рейсом до Канади.

У посольстві України в Греції повідомили, що повернення наших громадян додому можливо лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ. За розкладом обидва вони мають відбутися у вівторок ввечері, хоча була інформація про те, що один з рейсів може відбутися у понеділок. Умови повернення наразі невідомі; пасажири, за їхніми словами, поки не купували квитки.

Також дивіться: 17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн. ВIДЕО

Також посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для затриманих українців.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Автор: 

Афіни (24) Греція (602) затримання (4343) карантин (18172) українці (2541) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Не хочеться тебя обижать- но тебя тоже бы задержали. Вы же новости не читаете...
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06.07.2020 08:44
+10
"Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты".

Все ясно, типичные представители "мудрого нарида", сначала даже не удосужились проверить информацию и как лохи поперлись в Грецию, как в прошлом году бежали выбирать зеленую жопу, теперь ждут, что их на халяву назад завезут.
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06.07.2020 08:55
+8
Бабушка с внуками! Отчаянная!
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06.07.2020 08:34
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Бабушка с внуками! Отчаянная!
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06.07.2020 08:34 Відповісти
Довели ЗЕбилы местные бабку - рванула куда-нибудь!
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06.07.2020 08:39 Відповісти
Прям таки довели?)
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06.07.2020 09:02 Відповісти
Нариду хочется развлечений, ему скучно. А бабку надо от#издить, и возможно даже ногами.
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06.07.2020 08:38 Відповісти
Я что-то не пойму, почему задержали? Ведь не всех пассажиров самолета задержали? Часть же таки пропустили в Грецию?
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06.07.2020 08:39 Відповісти
Не хочеться тебя обижать- но тебя тоже бы задержали. Вы же новости не читаете...
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06.07.2020 08:44 Відповісти
Може, він теж кудись збирається летіть.
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06.07.2020 09:47 Відповісти
Где в новости информация, почему именно не пустили? Скопируй мне цитату! Я не обижусь!
И в самолете было явно больше чем 17 человек. Все остальные пассажиры, кто были? Греки, европейцы?
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06.07.2020 09:49 Відповісти
Да по всем новостям уже давно говорили, что ЕС закрыта для украинцев в связи с количеством больных на сотню населения. И неужели так тяжело зайти в инете и проверить, прежде чем лететь туда. Но я считаю, что это очень хороший прецедент. Хотя бы эти 17, надеюсь, выучат урок. Наших людей только так и надо учить: мордой в гавно. Именно так сейчас их учат за наплевательство. Посидят несколько дней в изоляторе, может в следующий раз поумнеют.
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06.07.2020 10:35 Відповісти
Ні, не всі греки там були - просто зараз через карантин в ЄС можна їздити по роботі/бізнесу та на запрошення родичів, але заборонено туризм... Рейс ВізЕйр - не туристичний чартер, відповідно туди летіли і у справах бізнесу. У кого бізнес-поїздка, тих пропустили, у кого відпочинок - тих завернули!
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06.07.2020 11:18 Відповісти
Аналогично. Задавадся подобным вопросом еще вчера. Из всего самолета выбрали только 17, чтобы посадить в буцегарню !?

А где остальные пассажиры, они все были греки?!
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Можуть бути і не греки.Певним групам громадян дозволений в'їзд( хто має дозвіл на проживання,члени сімей громадян ЄС і т.п.-є перелік тих категорій).Але там через обсервацію начеб-то чи обов'язковий тест.Є інфа на сайтах консульств з того питання
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06.07.2020 11:42 Відповісти
Треба уважно читати, кого можуть пустити в ЄС, просто туристів наразі не пускають, дяка Дідовикам і Крисоловам.
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06.07.2020 12:18 Відповісти
Украина в числе стран-откуда запрещен вьезд в ЕС. ТОлько вид на жительство или рабочая виза. Об этом писано -переписано. Ума не приложу на каком заборе б
Для наших людей еще это написать?
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06.07.2020 14:57 Відповісти
Есть категория граждан кому не пропуск! МИД не получил информацию или не оповестили пограничников , соответственно распоряжение конкретное в отношении наших граждан не принимались! Не выпускать оснований небыло!
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06.07.2020 09:12 Відповісти
Были! https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-ne-popala-v-spisok-stran-dlya-kotoryh-es-otkroet-granicy-1-iyulya-poslednie-novosti-50097088.html ЕС принял список стран, для которых с 1 июля откроют границы, Украины в нем нет
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06.07.2020 09:34 Відповісти
Я не прикордонник, але відповім, а Андрій нехай поправить.
Чи впустять вас у чужу країну, куди ви летите, українських прикордонників взагалі не колише. То - ваші проблеми. Їхня справа - випустити, якщо у вас все в порядку з документами і нема заборони на виїзд.
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06.07.2020 09:46 Відповісти
Ежели нет распоряжение конкретного пропуск не пропуск в страны ЕС.То выпускают по обычному варианту! Пограничники руководствуются международными договорами и постановки КМУ! Это как мулька была не выпускать призывного возраста без военкомата! Хрень на голубой воде распоряжение КМУ небыло выпускали согласно всех документов!
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06.07.2020 09:53 Відповісти
ну, понятное дело. вы действуете в соответствии с государственными распоряжениями. но почему не было распоряжения насчет того, чтобы тормознуть летящих в Грецию, или хотя бы билеты им не продать - не понятно.
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06.07.2020 13:19 Відповісти
нет. пограничники должны контролировать этот процесс ради экономии государственных денег, если люди застревают в международных зонах аэропортов, кто их забирает обычно? а отдадут они за это деньги или нет - это вопрос.
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06.07.2020 13:18 Відповісти
1. Запитайте в Андрія, що вони =должни=.
2. Почитайте Закон / Положення про прикордонну службу, бо інакше Ви приписуєте людям якісь обов*язки.
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06.07.2020 19:37 Відповісти
Много раз видел как решались эти проблемы. Пограничникам-все равно. Не все равно авиаперевозчику. Поэтому на регистрации так пристально изучают паспорта. Т.к в случае запрета на вьезд-авиакомпания возвращает за свой счет.
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06.07.2020 15:00 Відповісти
Нічого не можу Вам сказати. Сильно сумніваюся, що за свій рахунок. Я взагалі не розумію, яким боком авіакомпанія до даного питання. Чесно.
Квиток маєш - сідай, доправимо.

Я читаю коменти і бачу те, що про написала Анатолий К: українцям =всє далжни=.
Ви всі категорично відкидаєте від себе, що ПАСАЖИР має відповідальність.
Точно таке саме відбувається і щодо держави, батьківства і т.д.
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06.07.2020 19:41 Відповісти
У разі,коли авіакомпанія зарееструвала пасажира без візи,або із забороную на в'їзд у паспорті,мав нагоду подорожувати років 5 тому до Дюссельдорфу разом із такою людиною. У нього була відмова у наданні візи. Дядько до паспорту не зазирав, нехлюї на стійці зареестрували. До Німеччини не впустили,проставили заборону в'їзду. Назад летів за рахунок авіакомпаніі,просидівши у міжнародній зоні добу.
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06.07.2020 19:57 Відповісти
А якщо безвізовий режим між країнами ?

З іншого боку, рішення про те, впустити чи не впустити в країну приймає лише прикордонник тієї країни, куди прибув пасажир. І все. Людина може мати все в порядку, паспорт, візу, не візу, заброньований готель, квитки на концерти, але прикордонник може ВІДМОВИТИ.
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06.07.2020 20:21 Відповісти
На сьогодні-виняткова ситуація. Пандемія. ЕС закрив кррдони навіть для громадян США.У повідомленні фігурували такі "заарештрвані"громадяни США. Аналогічно-для громядян України,які не мають діючих віз типу D (робочих,студентських), або посвідок на проживання в країнах ЕС. У даному випадку-перевізник знав про обмеження. Звісно, будуть скандали,але авіаперевізника вимусять забрати людей. А люди отримають науку у вигляді перебування на ізоляціїї.
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06.07.2020 20:47 Відповісти
Ну значит не удосужились дать распоряжение пограничникам официальное,что граждан Украины в страны ЕС не выпускать до особого распоряжения!
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06.07.2020 09:47 Відповісти
Це список кому заборонено в'їзд, для електората Зеленського це не привід для невиїзду.
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06.07.2020 12:22 Відповісти
а электорат Пепы прямо можно подумать впускают. абы не мовчки
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06.07.2020 13:21 Відповісти
Шукачі пригод.
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06.07.2020 08:41 Відповісти
То Зеля довів людей до ручки, - на позичені гроші рванули в Грецію відпочивати.
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06.07.2020 08:45 Відповісти
Так может туроператор так и задумал и организовал нашим туристам своеобразный квест- room ?)
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06.07.2020 08:53 Відповісти
З звезды и питание FB.
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06.07.2020 09:02 Відповісти
Якщо вони летіли ВізЕйром, то туроператори, скоріше за все, тут ні до чого - туроператори чартери бронюють, а не лоукостери! Значить туристи самі бронювали готелі на букінгу, скоріше за все...
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06.07.2020 11:19 Відповісти
Сейчас надо постоянно следить за ситуацией. Я в субботу возвращался с Хорватии в Прагу и решил остановиться переспать в Словении. В пятницу выбрал отель, уже начал заказывать, тут звонит сын и говорит, что словенцы для чехов и хорватов заводят карантин в субботу с 0.00 часов, можно только транзитом. Пришлось остановиться в Австрии.
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06.07.2020 08:55 Відповісти
"Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты".

Все ясно, типичные представители "мудрого нарида", сначала даже не удосужились проверить информацию и как лохи поперлись в Грецию, как в прошлом году бежали выбирать зеленую жопу, теперь ждут, что их на халяву назад завезут.
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06.07.2020 08:55 Відповісти
Называется на авось поперли! Информацию с Греции в МИД не дали, соответственно и пограничники не получили распоряжение относительно пропуска наших граждан в Грецию .Вот и авось боком вылазит! Одного понять немогу почему Греки этим же рейсом наших граждан не департировали! Я ещё когда в аэропорту служил,то ежели не пропуск то этим же рейсом домой.Единственное араб прилител самолётом который раз в неделю летает и то наш.Так я с ним неделю гулял каждый день по аэропорту)) тогда у нас ещё предвариловки небыло,спал на парте в народознавчий свитлыци))
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06.07.2020 09:08 Відповісти
Незабутні спогади на все життя.
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06.07.2020 09:12 Відповісти
Так там дед 75 лет с Дубая ,у нас в тот день в аэропорту перестали продавать визы мидовци.Он не нарушитель только визу чтоб купить в то время нужно было ехать в Киев)) А дед из каких-то богачей)) 4 языка знал,на русском чуть с акцентом говорил)Он мне свои арабские газеты читал,сколько чай стоит и ТД))))) Я всю его родословную знал , сколько дитей ,сколько им дают при рождении ребенка) и какие они н щие были))
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06.07.2020 09:17 Відповісти
Смішки з чужої кішки, а якби так твоя?
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06.07.2020 09:29 Відповісти
А с чего это посольство ими так обеспокоилось, этими типа самыми хитрожопыми? Пускай шивот в изоляторе. Судя по фото на 3 звезды тянет. И питание включено.
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06.07.2020 09:01 Відповісти
Хватило бы взять у туристов тампоны и на след. день действовать по их результатам.
В Греции уже экономика с проблемами, а без туризма вообще загнётся.
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06.07.2020 09:02 Відповісти
А, то наші дебіли не одні там !

Такі самі з інших країн є.
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06.07.2020 09:11 Відповісти
Потримають їх там декілька днів, поміряють температуру і відпустять. Просто їм карантин організували.
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06.07.2020 09:24 Відповісти
Дебилов в дефиците никогда не было... и при этом существует кадровый голод ... парадокс... 73% зебилов, а в стране кадровый голод... из кадрового голодного запаса выбираются гончаруки, миловановы, да и вовка-клоун оттуда же... потому шо зебилами хоть пруд пруди, а кадров - голод. Да и сами кадры голодные... на откорм приходят сосны эти корабельные...
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06.07.2020 09:30 Відповісти
ничего, сейчас бубочка айкосом закинется и полетит спасать бабушку
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06.07.2020 09:22 Відповісти
ЗЕпрезидентский борт за ними не полетит... там нет девочки с собачкой...
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06.07.2020 10:06 Відповісти
Ну що, потихеньку безвіз забирають? Знайшли причину пандемії, потім ще щось не так. Це ви цього 73% бажали? Цього. Тож живіть у комнатах для затриманих і як паршиивих вівців назад, але вже як депортованих. Вам шлях у Європу закритий.Наступним разом придумають щось інше. Я розумію, що у людей горе, я їм співчуваю. А ще пиьання, чому наші компетентні органи не попередили наших пассажирів, що Греція закрита?
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06.07.2020 09:35 Відповісти
Шановний пане Анатолію.
От Ваше останнє речення дуже показове.
Українське населення з якогось переляку вирішило, що всі повинні їм все покласти готове до рота і ще й пережувати. (Перепрошую)
Мене це останнім часом (на контрасті) почало дуже дратувати.
Хочеш їхати - почитав, які попередження, чи все ОК, може, в ту країну якусь прививку треба чи держава не радить, бо там конфлікт ...
САМ ! (я не до Вас персонально)
А в нас люди звикли, що хтось має бігати і їм все видавати на тарілочці під ніс.
Все дай готове і потім іще всі винні !
Досить вже безпомічними і безпорадними бовдурами бути і перекладати відповідальність на інших, чужих дядь і тьоть.
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06.07.2020 09:40 Відповісти
"Повинні", тому, що це "українське населення" їх утримує. А навіщо ці посадовці тоді взагалі потрібні, якщо питання людей їм не цікаві?
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06.07.2020 09:51 Відповісти
1. А ці люди питали ? Хоч одне з них поцікавилося, тим більше, враховуючи ситуацію ? Чи вони в астралі живуть ?

2. На пальцях. Як платник податків.
У 2015 році я збиралася летіти додому на 3 тижні і лишити дитину на ціле літо. У той час йшли розмови про введення військового стану.
Я прочитала відповідні положення даного Закону, які мене стосувалися, мама вдома дзвонила-питала у відповідних інстанціях, я телефонувала у ВІЗА і питала, чи мені повернуть гроші на випадок, коли ми не зможемо вилетіти, дзвонила у МЗС Канади і питала, що робити на випадок, коли це станеться, я вже вернулася, дитина там і т.д.
По-Вашому виглядає, що я мала купити квитки, подарунки, припертися з дитиною і речами в аеропорт без зеленого поняття =а що, якщо= ? Так виходить ? Чи канадські прикордонники мусили мені розказувати: мадам, ви знаєте, там у вас в Україні така ситуація ... ви вважайте ... не їдьте ???
Are you serious ?
Хочеш летіти - твої проблеми. Прикордонники роблять свою роботу, у яку зовсім не входять консультації пасажирам.
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06.07.2020 10:00 Відповісти
Мадам, не всі українці живуть в Канаді і такі "продвинуті", як Ви.
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06.07.2020 10:05 Відповісти
До чого тут =продвинуті= ?
Клепку в голові треба мати і розраховувати на себе, думати хоч трохи.
Про Вас ніхто не мусить дбати чужий, а Ви самі.
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06.07.2020 10:06 Відповісти
Ці мандрівники купляли квітки, а може й тури, чому їх не попередили про обмеження в Греції? Чому прикордонники не випускають боржників, а тут повна їх бездіяльність? Державні органи повінні виконувати не тільки каральні функції, а й сервісні теж.
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06.07.2020 10:19 Відповісти
Я ніби доступно ж пояснила. Там вище Андрій-прикордонник пише. Почитайте.
Боржників не випускають, бо вони в базі даних.
Вибачте, я не шукатиму для Вас Закон про Прикордонну службу.
Я регулярно літаю, прямого рейсу звідси додому нема, прикордонники навіть не дивляться і не питають, через яку країну я лечу, чи буду я на транзиті виходити в місто і де, чи залишуся там на кілька днів, Ви розумієте ?
Попередженням в даному випадку займається МЗС, а не прикордонна служба.

Просто повторю: няньок у дорослих дієздатних людей нема і бути не може.
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Просто повторюю, якщо державні органи та їх посадовці не виконують своїх функцій вони не потрібні.
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06.07.2020 10:38 Відповісти
Давайте я вам поясню трохи...У мене родичі в турагентствах працювали.
1. Якщо летіли ВізЕйром, то 90% - що своїм ходом, а не чеерз турагенство! Турагенства не працюють з лоукостерами зазвичай! Там або чартери, або МАУ/СкайАп... Значить, скоріше за все, бронили самі готель на букінгу!

2. Якщо бронили самі, то важко було погуглити умови допуску в Грецію, зокрема, і в ЄС взагалі??? Зараз в ЄС впускають або на роботу чи в бізнес-поїздки, або з вийняткових сімейних причин до родичів! І це пояснює, чому з усього рейсу завернули тільки 17 осіб - решта мабуть летіли не на відпочинок, а у справах!
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06.07.2020 11:24 Відповісти
Нагугліти можна все, що завгодно)) Але це не означає, що державні органи можуть передати свої функціїї Гуглу
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06.07.2020 13:35 Відповісти
Так на сайті МЗС є вся інформація, а функцією прикордонників взагалі-то не є інформування пасажирів про заборону на в'їзд туристів...
І так, я не розумію, навіщо ускладнювати собі життя, ризикувати і летіти лоукостером в Грецію, якщо можна цілком легально в Туреччину чи Чорногорію поїхати за менші гроші?
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06.07.2020 13:46 Відповісти
На жаль сайт МЗС працює некоректно і мапа не відкривається.
А взагалі, фукціїї держорганів повинні відповідати потребам громадян, які їх утримують за рахунок податків, а не бажанням самих посадовців.
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Розділ "поради подорожуючим" на сайті МЗС останній раз оновлювався в жовтні 2019 р.
Оце така там актуальна інформація!
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06.07.2020 14:07 Відповісти
На сайті консульства України в Греції є інформація
https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** Щодо в'їзду в Грецію і транзитного проїзду територією Греції громадян Україн https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** и
https://greece.mfa.gov.ua/news/shchodo-vyizdu-v-greciyu-i-tranzitnogo-proyizdu-teritoriyeyu-greciyi-gromadyan-******** Опубліковано 01 липня 2020 року о 17:07

Також звертаємо вашу увагу, що наразі громадяни України не включені в список країн, громадянам яких дозволено в'їзд в ЄС.
Таким чином, в'їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України не відбувається.(С)
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06.07.2020 22:56 Відповісти
Наразі це не відміняє недбальства МЗС
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07.07.2020 21:34 Відповісти
А почему их выпустили? https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-ne-popala-v-spisok-stran-dlya-kotoryh-es-otkroet-granicy-1-iyulya-poslednie-novosti-50097088.html ЕС принял список стран, для которых с 1 июля откроют границы, Украины в нем нет Наказать нужно тех, кто выпустил.
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06.07.2020 09:37 Відповісти
Ну що туту скажеш, ситуації різні, але треба було мати на увазі і такий варіант....Але їхати зараз на відпочинок-це вершина тупоголовості.....
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06.07.2020 09:42 Відповісти
А в одессе никого не задерживают. Выключайте порты и едьте в Одессу.
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06.07.2020 09:43 Відповісти
В Одессе дороже, чем в Ницце... https://hotels24.ua/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-Resort-Spa-Hotel-NEMO-3161.html Немо
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Ну хоть в Дьюти фри пустили бы..
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06.07.2020 10:23 Відповісти
Всем кто возмущается "почему их выпустили?!!! Зрада!" - пограничники НЕ ДОЛЖНЫ заниматься проблемами въезда наших граждан в другие страны. Проверили документы, выпустили - и давайдосвидания.
Точто так же ВО ВСЕХ других странах. У меня были такие же проблемы но выпустившие пограничники были из страны ЕС и тоже они не предупреждали что в другую страну не впустят - то не их вопросы.
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06.07.2020 10:31 Відповісти
"Лох не мамонт, лох не вы мрет"
(с) С.Мавроди
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06.07.2020 10:46 Відповісти
Видимо мне не постичь логику этой определенной категории граждан, явно не устойчивой к вирусу идиотизма. То они понабирают кредитов в долларах, при том, что сами не помнят когда у них гривна в последний раз карман посещала, а с валютой только по таблу в обменниках знакомы. Но они же умные, аж прет, им вообще не надо никого слушать, а думать и подавно, всем известно умный не думает он же знает, что он умный, о чем тут еще думать. А затем следует вполне ожидаемый результат, а как это нас не предупредили, что доллар еще и курс имеет, и этот курс нестабильный, а еще в условиях какой-то там экономики он может вырасти с вероятность в 99%. И теперь нам, таким "умным", вся страна должна сброситься и простить просраное нами бабло. После чего мы наберем кредитов снова, и снова в валюте, а как же мы же "умные", а мыслить это прерогатива для отсталых и осторожных индивидуумов. А потом мы и власть под стать себе выберем. А после всего, не смотря на все предупреждения, правила и запреты, мы при первом упоминании о пандемии побежим заказывать дешевые путевки, дождемся объявления карантина и отправимся отдыхать. А почему бы и нет, у нас же гласность и демократия, мы власть выбирали не для того чтобы ее слушать и тратить драгоценное время, читая всякие тупые рекомендации. Это пусть отсталые глупцы читают, а мы тащим свои бесценные зады на солнце греть, а потом будем орать пусть нас и наших собак персональный чартер президентский забирает. И как только нас доставят на родную землю, мы искренне поражаемся, что у нас тоже оказывается объявлен карантин и скууучно... а посему сразу прем за кордон искать приключений на свою задницу. Ну страна непуганых ИДИОТОВ!!!
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Гарний підсумок всьому тому що наговорили ! Ці "мудрі" так звані туристи думали що будуть собі прогулюватися по грецьким пляжам ,як той кацап в трусиках по берегу Дніпра. Треба ж бути таким тупим щоб не поцікавитись про країну в'їзду,про умови перебування в неї. Іх депортують і вірно зроблять, бо Греція це вам не Україна. Тільки депортація повинна бути проведена за рахунок цих придурків!
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06.07.2020 12:01 Відповісти
впечатлений будет на всю жизнь, особенно у детворы, пусть даже они совсем не положительные
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06.07.2020 12:30 Відповісти
Как-то странно. Зачем их там маринуют? По правилам если пассажиру отказывают во въезде в страну, то перевозчик, который их туда привёз, обязан за свой счёт(бесплатно для пассажира) увезти их домой. Почему консул не выбивает говно из представителей Виззэйра?
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06.07.2020 13:01 Відповісти
Не претендую на істину, але припущу: тут не йдеться про відмову, а про порушення заборони на в*їзд. Сам так це звучить: ЄС заборонив в*їзд громадянам третіх країн.

Тому і утримання у таких умовах, загроза депортації та заборона в*їзду на кілька років.
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06.07.2020 19:52 Відповісти
"Да и пёс с ними!"
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06.07.2020 13:47 Відповісти
"В Греції Є все!"
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06.07.2020 14:07 Відповісти
 
 