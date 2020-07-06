Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані"
Посол Франції Етьєн де Понсен, коментуючи можливість миротворчої місії на Донбасі, заявив, що поки концентруються на існуючих форматах переговорів, замість того, щоб думати про альтернативи. Втім, цю ідею не виключають в принципі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, зараз всі політичні зусилля йдуть на чинні формати, не треба розпорошувати їх.
"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.
Зазначимо, миротворча місія ООН - дії міжнародної спільноти для запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.
Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН йдуть з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.
Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На вопрос об уголовном преследовании экс-президента Петра Порошенко, он ответил, что это ему не интересно, - передает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.youtube.com/channel/UC3kFybNZptnCZ2UspAAzgrg Думскую.
Так, на вопрос журналиста издания о том, не боится ли Зеленский преследованиями и репрессиями против оппозиции повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко, а сам, в итоге, был вынужден бежать из страны, гарант ответил, что он «никого не сажает, и ему не интересно отвечать на такие вопросы».
- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Миссия ООН на Кипре
Несмотря на то, что ситуация на Кипре все еще не разрешилась, надо признать, что именно присутствие миротворцев помогает избегать на этом острове больших столкновений.
Это одна из самых длительных миротворческих миссий ООН - она длится с 1964 года. С 1974-го Кипр разделен на две части - греческую и турецкую. Тогда Греция попыталась полностью взять под контроль остров, но Турция ввела свои войска на часть территории острова, занятой в основном турками. Миротворцы с тех пор охраняют линию разграничения сторон. И именно благодаря этому на Кипре сохраняется стабильная и мирная обстановка. Между двумя сторонами сохраняется недоверие, но прямых вооруженных столкновений нет.
сторонами сохраняется недоверие, но Прямых Вооруженных Столкновений Нет.
Де в цьому вислові логіка?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Они прекрасно видят ,что документ невыполним из-за условий подписанных и одобренных именно ими.Из-за заигрываний с "русским медведем" ,из-за половинчатых решений,Еврола и весь цивилизованный мир будет постоянно находится под угрозой.
А вот Оланд отказался продать Расии вертолётоносцы.... Французы разные бывают!