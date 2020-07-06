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Новини Агресія Росії проти України
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Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані"

Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі:

Посол Франції Етьєн де Понсен, коментуючи можливість миротворчої місії на Донбасі, заявив, що поки концентруються на існуючих форматах переговорів, замість того, щоб думати про альтернативи. Втім, цю ідею не виключають в принципі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз всі політичні зусилля йдуть на чинні формати, не треба розпорошувати їх.

"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.

Зазначимо, миротворча місія ООН - дії міжнародної спільноти для запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН йдуть з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.

Також читайте: Найближчим часом проведення миротворчої місії ООН на Донбасі є малореалістичним, - Кислиця

Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.

Автор: 

миротворці (842) ООН (3361) посол (1105) Франція (3080) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+13
Загалом ООН нічого успішного не зробила.
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06.07.2020 08:39
+12
Дык, как вам в Кремле заплатят, то вы и делать будете...
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06.07.2020 08:43
+8
Касап, иди нахер!
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06.07.2020 09:03
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Загалом ООН нічого успішного не зробила.
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06.07.2020 08:39 Відповісти
Дык, как вам в Кремле заплатят, то вы и делать будете...
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06.07.2020 08:43 Відповісти
Если даже вероятность размещения миротворцев ( конечно не из РФ и ее военных союзников и сателлитов) рассматривается " скептически ", то какое мирное дип. решение возможно по ОРДЛО. Если это не считается не реальным вариантом, как впрочем и освобождение военным путем. То тогда либо капитуляция ( пусть и скрытая), либо статус кво такое как на данный момент.( по факту новая граница, до лучших времен, и тут главное что бы хоть стрелять прекратили, но у Путина совсем другая тактика , она сводится к обострению ситуации и " принуждение к капитуляции" при повседневной работе еще и развала страны изнутри силами пророссийской полит. агентуры, олигархов, предателей,соглашателей и капитулянтов.
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06.07.2020 08:51 Відповісти
Якби Ще був би президентом, то він би пропонував змінити формат Мінського і Нормандського процесів. Але Зе все влаштовує.
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06.07.2020 08:56 Відповісти
Касап, иди нахер!
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06.07.2020 09:03 Відповісти
4 июля, во время открытия стадиона в школе №1 города Южный, Одесская область, президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг для журналистов.
На вопрос об уголовном преследовании экс-президента Петра Порошенко, он ответил, что это ему не интересно, - передает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://www.youtube.com/channel/UC3kFybNZptnCZ2UspAAzgrg Думскую.
Так, на вопрос журналиста издания о том, не боится ли Зеленский преследованиями и репрессиями против оппозиции повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко, а сам, в итоге, был вынужден бежать из страны, гарант ответил, что он «никого не сажает, и ему не интересно отвечать на такие вопросы».
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06.07.2020 09:05 Відповісти
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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06.07.2020 10:28 Відповісти
Кто еще сегодня не пинал казламордую блевотину?😂😂🌷
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06.07.2020 09:30 Відповісти
піди на могилку захєрченка, пом'яни свого хероя з'їженим пиріжком.
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06.07.2020 09:45 Відповісти
Цікаве всловлювання... "Пом"януть з"їженим (з"їденим) пиріжком" - значить, викласти його, у вигляді "кактуса", на надгробок... Бо поминають, "з"їдаючи пиріжок на могилі"...
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Не знала ))
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06.07.2020 10:28 Відповісти
Ага-так відповість,як за ПНР-їм Україну на сфери впливу ділити вічно-фашня не буває попередньою.
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06.07.2020 11:39 Відповісти
Ну ясно, у власти в Украине импотенты и западные чемберлены этим с удовольствием пользуются, бизнес вести с кацапюрами они очень даже хотят, говорят, что санкции пора снимать, мол пуйло уже стал милым и приятным, но когда речь заходит о том, что мол, вот вы говорите какой хороший, ну так станьте между сторонами и докажите, что пуйло хороший, то тут сразу отмазки идут, вы тут воюйте, как хотите, а мы будем бабки рубить.
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06.07.2020 09:03 Відповісти
"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил он.Источник: https://censor.net/n3206199

Миссия ООН на Кипре
Несмотря на то, что ситуация на Кипре все еще не разрешилась, надо признать, что именно присутствие миротворцев помогает избегать на этом острове больших столкновений.
Это одна из самых длительных миротворческих миссий ООН - она длится с 1964 года. С 1974-го Кипр разделен на две части - греческую и турецкую. Тогда Греция попыталась полностью взять под контроль остров, но Турция ввела свои войска на часть территории острова, занятой в основном турками. Миротворцы с тех пор охраняют линию разграничения сторон. И именно благодаря этому на Кипре сохраняется стабильная и мирная обстановка. Между двумя сторонами сохраняется недоверие, но прямых вооруженных столкновений нет.
сторонами сохраняется недоверие, но Прямых Вооруженных Столкновений Нет.
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06.07.2020 09:12 Відповісти
Выбрали себе в главнокомандующие тупорылого кретина, четырежды уклониста, а теперь хотят, чтобы иностранные граждане воевали и рисковали жизнями за них. Может вам еще и денег дать?
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06.07.2020 09:13 Відповісти
Денег! И побольше!!!!!
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06.07.2020 09:20 Відповісти
Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані" - Цензор.НЕТ 6607
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06.07.2020 09:19 Відповісти
Нечего надеятся, что кто-то будет воевать против россии за Украину, с Хорватии пример надо брать. Победа всегда достается большой кровью.
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06.07.2020 09:22 Відповісти
Там волрос был решён кардинально и не без помощи США.
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06.07.2020 12:16 Відповісти
Придурок, купи лампу накаливания на 50 квт и посылай сегналы в космос инопланетянам, как тут всё плохо, пусть там перезагрузят чего нибудь.Не зря писали что у французского танка восемь скоростей - одна вперёд и семь назад.
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06.07.2020 09:29 Відповісти
"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3206199

Де в цьому вислові логіка?
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06.07.2020 10:20 Відповісти
Кращі друзі українців - наші армія, авіація і флот. Саме вони наші найкращі миротворці.
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06.07.2020 10:37 Відповісти
Посол Франции Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Они прекрасно видят ,что документ невыполним из-за условий подписанных и одобренных именно ими.Из-за заигрываний с "русским медведем" ,из-за половинчатых решений,Еврола и весь цивилизованный мир будет постоянно находится под угрозой.
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06.07.2020 12:14 Відповісти
Нда...
А вот Оланд отказался продать Расии вертолётоносцы.... Французы разные бывают!
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06.07.2020 12:45 Відповісти
скептически они относятся и к Украине, особенно после выборов 2019 и это ожидаемо.
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06.07.2020 13:50 Відповісти
 
 