Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані"

Посол Франції Етьєн де Понсен, коментуючи можливість миротворчої місії на Донбасі, заявив, що поки концентруються на існуючих форматах переговорів, замість того, щоб думати про альтернативи. Втім, цю ідею не виключають в принципі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз всі політичні зусилля йдуть на чинні формати, не треба розпорошувати їх.

"Якщо ми подивимося на історію миротворчих місій різних видів, якщо ми подивимося на Кіпр, там миротворча місія була дуже успішною, тому ми досить скептично налаштовані", - заявив він.

Зазначимо, миротворча місія ООН - дії міжнародної спільноти для запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН йдуть з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини і Франції.

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Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, в тому числі на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.