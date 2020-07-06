В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки
Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19. За добу - 543 нові випадки. 13 людей померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 543 людини (добою раніше - 823).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 49 043 людини.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 пацієнтів (добою раніше - 22), всього - 1 262. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (2) областях та Києві (2).
За останню добу одужали 327 осіб (добою раніше - 221), загалом - 21 703.
Всього в Україні зараз хворіють 26 078 осіб, що на 203 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (104), Рівненській (82) областях, Києві (59) та Закарпатській (54) області.
У Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 і виявили.
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На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
смертність впала...
і це добре..
але одноково смертність ще у 10-20 разів більша,ніж від грипу..
Звичайно,це по різному у різних країнах...
С такими ожерельями можно полностью отказаться от любых карантинных ограничений.
Вот, мы уже наблюдаем первые результаты.
щось не помітно ефекту...
Яка була к-ть хворих за три-чотири місяці в Україні та скільки помирало ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пневмококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Стафилококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Стрептококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Haemophilus_influenzae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae - палочка Афанасьева-Пфейффераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7 Пневмония, вызванная Legionella pneumophila https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7 Пневмония, вызванная Chlamydia psittaci https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Escherichia_coli&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Escherichia coli https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Pseudomonas_aeruginosa&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Pseudomonas aeruginosa https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Klebsiella_pneumoniae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Chlamydia_pneumoniae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Chlamydophila pneumoniaehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пневмония, вызванная Pneumocystis carinii (в современной терминологии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jirovecii Pneumocystis jirovecii https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-6 [6] )https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кандидозная пневмония https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 Аспергиллёз лёгких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Вирусная пневмония (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF грипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальный вирус человека , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF парагрипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 и др.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Цитомегаловирусная пневмония https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 Лёгочная чума
порівнюйте з заразними хворобами,а не смертями від раку чи інфаркту ((
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
1) Від здорових людей носити маски для захисту від Ковіду НЕ ВИМАГАЮТЬ, бо
"потенційна користь вимоги носіння масок здоровими людьми не видається такою, що переважує потенційні ризики".
2) Тим, хто самостійно вирішує носити маску, НАГАДУЮТЬ ПРО РИЗИКИ, які асоціюються з неправильним використанням масок усіх типів.
Але здивувало мене не те, що в ці божевільні часи на планеті Земля залишаються уряди, які не труять масово населення, змушуючи вдихати назад власні "вихлопи" і влаштовувати під носом чашки Петрі.
Є ж іще Японія, скандинавські країни, Швейцарія, тощо.
Приємно вразило, що в нашу епоху наступу диктатури медичного невігластва МОЗ Нової Зеландії свої рекомендації підкріпило цілком адекватним СЕРЙОЗНИМ оглядом наукової літератури на тему носіння масок від Ковіду.
Цей огляд можна завантажити в кінці сторінки з їх рекомендаціями з посиланням.
Із поширенням нового вірусу носіння масок стало просто тотальним: убезпечити інших та себе стало громадянським обов'язком кожного японця. У черзі за маскою люди тримають дистанцію, багато хто купує набори для саморобних масок - це смужки тканини та фільтри для кави. «Мити руки, полоскати горло дезінфекційним засобом та носити маски - частина нашого звичного життя. Нам не потрібен був коронавірус, щоб цього навчитися», - цитує журналіст мешканку Токіо."
Кінець цитати
Стаття за 2018 рік. Знайшов за хвилину. Якщо ти не бот, то за 5 хвилин знайдеш ще 50.
А тепер доведи, що в Японії до 2020 масок не носили)))
А зараз вже підлаштовуєшся, намагаєшся викрутитись)))
Дело уже дошло до того, что абсолютно здоровые молодые люди постоянно носят медицинские маски, снимая их только во время еды или сна. Явление уже получило особое название - "дате".
То носили маски в Японії до 2020 року?
"Пєши єсчо"))
Не будь тупим лахтоботом (звичайно, якщо ти ним не є).
Прокинься, ти обісрався))
Що саме смішне, я не писав, що ти кацапський лахтобот, я лишень зазначив, що ти дієш за їхньою методикою.
Хотів ще спитати- ти коли труси одягаєш, то носиш їх доти, доки вони не "перетворяться на чашки петрі з розсадником мікроорганізмів", чи міняєш завчасно?
Щоб тобі дійшло одразу- це аналогія з медичними масками)))
У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски
А ще у тої четвірки не було квитків.
Ти знову збрехааав)))
Може досить зашкварюватись? Що не пост, то брехня)
хіба що Відразу наїздом )))
слушай,Саша Полтава.. ти вправе даже жрать сирое мясо сурка...
На границе с РФ объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает https://t.me/rt_russian/38019 Telegram-канал RT .
Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия. У пациента, попавшего в больницу г. Баян-Нур, подтвердили заболевание.
В начале июля в граничащей с РФ Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно - 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя употребили в пищу сырое мясо сурка.
Мы все делали селфи.
Чудо света
Японцы очень большие чистюли и гигиенисты, кстати
якщр нуль заражень довший час,то острів може собі дзволити будь який спосіб карантину.
навіть дозволити всім цілуватись взасос...
"Пациент с подозрением на бубонную чуму госпитализирован в регионе Баян-Улгий в Монголии недалеко от границы с Россией, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минздрав страны. Если этот случай подтвердится, то это будет третий случай бубонной чумы в Монголии в этом году.
Отмечается, что госпитализированному парню 15 лет. Он попал в больницу после того, как съел мясо сурка."
(выделено мной)
В первую категорию заразности (и опасности) входят только два инфекционных заболевания: оспа и чума.
Ни чума - это не ковид, ковид - вне категории.
Что чумы то бояться, помер - да и всех дел.
Ученый озвучил еще один факт - случай заражения коронавирусом был обнаружен в феврале 2020 года на Фолклендских островах. «Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?» - задает Джефферсон риторический вопрос. Специалист провел параллели с испанкой. В 1918 году на Западном Самоа умерли 30% населения - еще до официального появления испанки в Европе. Причем население Самоа было географически изолировано от внешнего мира.
«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят», - считает Джефферсон. Он добавил, что, исходя из всего вышеобозначенного, вирус может передаваться и через сточные воды.
У нас сегодня раздали Анкеты-направления на определение COVID-19.
4 теста - ПЦР, IgG полукачественный, IgG укачественный, IgM полукачественный
Заболел сотрудник одной из фирм арендаторов.
Маска не защищает вас от больного человека, но если вы больны, она снизит дистанцию распространения вируса. Маску стоит носить только в людных местах не более 2х часов, затем только в мусор. С учетом цен на эти "тряпочки" для многих это не реально. А вообще, пока все не переболеют этим говном, так и будет продолжаться.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
И жрать неграм плохо поставляют что-то, то ли потому, что негры не говорят "по-австралийски" и не могут продукты на "австралийском" назвать, то ли потому, что негритянские рынки не делают доставки продуктов.
Короче, переводчиков с "австралийского" будут неграм присылать.
Вот удивительно: как маршировать за жизни чернож*пых гоменидов - так выходят тысячи (и ни один не заразился, потому как за "правое дело"), а как приехать и приготовить 3000 завтраков, обедов и ужинов каждый день до конца карантина для негров - так и нету никого.
А почему? А потому, что не проплачено жрачку неграм готовить, вот почему.
Хоть бы одна вошь из KPMG, которым коммуняка-премьер штата отвалил 3 миллиона баксов из бюджета на рекомендации по макароновирусу, приехала неграм масло на хлеб мазать, это же сколько негров то можно было накормить на 3 мильона баксов.
Вот и все, что нам нужно знать, насколько действительно matter жизни чернож*пых гоменидов,