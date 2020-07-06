В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки

Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19. За добу - 543 нові випадки. 13 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 543 людини (добою раніше - 823).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 49 043 людини.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 пацієнтів (добою раніше - 22), всього - 1 262. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (2) областях та Києві (2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

За останню добу одужали 327 осіб (добою раніше - 221), загалом - 21 703.

Всього в Україні зараз хворіють 26 078 осіб, що на 203 більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (104), Рівненській (82) областях, Києві (59) та Закарпатській (54) області.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 і виявили.











