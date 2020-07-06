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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки

В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки

Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19. За добу - 543 нові випадки. 13 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 543 людини (добою раніше - 823).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 49 043 людини.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 пацієнтів (добою раніше - 22), всього - 1 262. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (2) областях та Києві (2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

За останню добу одужали 327 осіб (добою раніше - 221), загалом - 21 703.

Всього в Україні зараз хворіють 26 078 осіб, що на 203 більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (104), Рівненській (82) областях, Києві (59) та Закарпатській (54) області.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 і виявили.

В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 01
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 02
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 03
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 04
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 05
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ця цифра підтверджує те що зараз йде боротьба з вітряними мельницями і під цю бротьбу виділено 65 млрд, а на боротьбу з іншими хворобами покладено жирний болт, і на людей також. Їх цікавлять тільки циферки статистики і масочки(намордники)
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06.07.2020 09:27
+4
Оказывается в пандемии тоже есть выходные дни))
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06.07.2020 10:25
+3
Самое время бубочке с видосиком появится , пока снова не повысилось .
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06.07.2020 08:57
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О, снизилось
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06.07.2020 08:44 Відповісти
Самое время бубочке с видосиком появится , пока снова не повысилось .
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06.07.2020 08:57 Відповісти
В понеділок завжди мінімум, подивіться графіки...
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06.07.2020 09:16 Відповісти
Потому что в выходные мало тестируют. В выходные хотят отдыхать.
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06.07.2020 15:10 Відповісти
тесты закончились )))
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06.07.2020 13:32 Відповісти
"Пандемія коронавірусу" є механізмом перезапуску світу з подальшим втіленням Agenda2030.
На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:

• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]

Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.

Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.

Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.

Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".

Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.

Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.

Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.

Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.

Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.

Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.

Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.

Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.

Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.

Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.

Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.

Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.

Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.

Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.

Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.

Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.

Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.

Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.

Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.

Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.

Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.

Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.

Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.

Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.

Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.

Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.

Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.

Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.

Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.

Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.

Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.

У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
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06.07.2020 08:47 Відповісти
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки - Цензор.НЕТ 2216
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06.07.2020 08:50 Відповісти
WTF, man???
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06.07.2020 08:55 Відповісти
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки - Цензор.НЕТ 8827
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06.07.2020 09:00 Відповісти
Ты или ктото говорили после конституции неделю назад что мол выходные в среду увидим 1500,пугали майскими Пасхой,в мире за сутки уменьшилось в мире
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06.07.2020 08:57 Відповісти
заражуваність зросла..
смертність впала...

і це добре..
але одноково смертність ще у 10-20 разів більша,ніж від грипу..
Звичайно,це по різному у різних країнах...
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06.07.2020 09:32 Відповісти
Министр сельского хозяйства Индонезии мистер Лимпопо продемонстрировал специальное ожерелье из эквалипта, убивающее все вирусы за 15-30 минут.
С такими ожерельями можно полностью отказаться от любых карантинных ограничений.
Вот, мы уже наблюдаем первые результаты.
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06.07.2020 08:49 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/

щось не помітно ефекту...
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06.07.2020 09:37 Відповісти
Степанов все ожерелья вывез в Украину.
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Индонезия хочет запустить пополнение своего бюджета за счет производства и продажи таких ожерелий.
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06.07.2020 15:26 Відповісти
Хтось має статистику за сезон грипу ?
Яка була к-ть хворих за три-чотири місяці в Україні та скільки помирало ?
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06.07.2020 09:04 Відповісти
2018 рік від грипу та пневмоній близько 6000
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06.07.2020 09:12 Відповісти
Так багато ?
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06.07.2020 09:13 Відповісти
Там по статистиці дуже цікаво. Власне від грипу померло за 2018 рік 13 людей. А ось від пневмоній невідомого походження близько 6000. Статистика вона така статистика....
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06.07.2020 09:22 Відповісти
Ця цифра підтверджує те що зараз йде боротьба з вітряними мельницями і під цю бротьбу виділено 65 млрд, а на боротьбу з іншими хворобами покладено жирний болт, і на людей також. Їх цікавлять тільки циферки статистики і масочки(намордники)
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06.07.2020 09:27 Відповісти
В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки - Цензор.НЕТ 4152
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06.07.2020 09:37 Відповісти
Так пневмонії є ускладненням грипу.
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06.07.2020 09:34 Відповісти
Так не встановлено ж чим спровокована пневмонія. Ось и все. Є брехня, є велика брехня, а є статистика...
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06.07.2020 09:39 Відповісти
далеко не всі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пневмококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Стафилококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Стрептококковая пневмония https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Haemophilus_influenzae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae - палочка Афанасьева-Пфейффераhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7 Пневмония, вызванная Legionella pneumophila https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7 Пневмония, вызванная Chlamydia psittaci https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Escherichia_coli&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Escherichia coli https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Pseudomonas_aeruginosa&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Pseudomonas aeruginosa https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Klebsiella_pneumoniae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_Chlamydia_pneumoniae&action=edit&redlink=1 Пневмония, вызванная Chlamydophila pneumoniaehttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пневмония, вызванная Pneumocystis carinii (в современной терминологии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jirovecii Pneumocystis jirovecii https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-6 [6] )https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кандидозная пневмония https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 Аспергиллёз лёгких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Вирусная пневмония (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF грипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальный вирус человека , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF парагрипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 и др.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Цитомегаловирусная пневмония https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 Лёгочная чума
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06.07.2020 09:42 Відповісти
не дивуюсь,якщо зараз дурантинофіли ВСІ ПЕНВМОНІЇ зарахують до вірусних від короновірусів і виведуть,порівнявши з минулим роком смертність від короновірусу меншу,ніж від сезонног грипу )))
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06.07.2020 09:39 Відповісти
Ровняй общую смертность в кінці року і порівнюй з минулими роками. Або ж хоча ю порівняй статистику пневмоній. Виявиться що всі пневмонії стали ковідними)) а 6000 смертей від пневмоній в минулих роках таких журнів, як ти, не хвилювали. І намордники ви не носили. Головою думай, придурку, бо важко вже терпіти твоґ коронаістерію
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06.07.2020 12:27 Відповісти
Ти ж і є любитель дурантинів. Ти дурантинофіл аідповідно. Тому ти дивні речі пишеш
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06.07.2020 19:01 Відповісти
Така норма для України. Тому нічого дивного що в цьому році вони перетечуть в статистику ковіда))
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06.07.2020 09:22 Відповісти
Примерно 1600 человек/сутки умирает в Украине от различных заболеваний, из них 13 человек от сопутствующих covid-19 заболеваний.
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06.07.2020 09:17 Відповісти
особливо тупим..
порівнюйте з заразними хворобами,а не смертями від раку чи інфаркту ((
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06.07.2020 09:34 Відповісти
Невумнічай Дура.
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06.07.2020 09:48 Відповісти
"В Украине 543 новых случая COVID-19" - раз в неделю вирус отдыхает. Завтра будет больше новых случаев COVID-19.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
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06.07.2020 09:33 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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06.07.2020 10:05 Відповісти
Cайт Міністерства здоров'я Нової Зеландії.

1) Від здорових людей носити маски для захисту від Ковіду НЕ ВИМАГАЮТЬ, бо

"потенційна користь вимоги носіння масок здоровими людьми не видається такою, що переважує потенційні ризики".

2) Тим, хто самостійно вирішує носити маску, НАГАДУЮТЬ ПРО РИЗИКИ, які асоціюються з неправильним використанням масок усіх типів.

Але здивувало мене не те, що в ці божевільні часи на планеті Земля залишаються уряди, які не труять масово населення, змушуючи вдихати назад власні "вихлопи" і влаштовувати під носом чашки Петрі.

Є ж іще Японія, скандинавські країни, Швейцарія, тощо.

Приємно вразило, що в нашу епоху наступу диктатури медичного невігластва МОЗ Нової Зеландії свої рекомендації підкріпило цілком адекватним СЕРЙОЗНИМ оглядом наукової літератури на тему носіння масок від Ковіду.
Цей огляд можна завантажити в кінці сторінки з їх рекомендаціями з посиланням.
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06.07.2020 12:24 Відповісти
В Японії маски носять і без оголошення карантину... Поцікавтесь цим питанням.
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06.07.2020 13:50 Відповісти
"кореспондент видання Deutsche Welle Мартін Фрітц у Токіо спостерігав за звичками японців, щоб зрозуміти, які щоденні звички найефективніше захищають людей від вірусів. Він вважає, що культура носіння масок в Японії - один з головних чинників. Щороку тут використовують 5,5 мільярдів масок для обличчя: це приблизно 43 маски на людину.

Із поширенням нового вірусу носіння масок стало просто тотальним: убезпечити інших та себе стало громадянським обов'язком кожного японця. У черзі за маскою люди тримають дистанцію, багато хто купує набори для саморобних масок - це смужки тканини та фільтри для кави. «Мити руки, полоскати горло дезінфекційним засобом та носити маски - частина нашого звичного життя. Нам не потрібен був коронавірус, щоб цього навчитися», - цитує журналіст мешканку Токіо."
Кінець цитати
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06.07.2020 13:54 Відповісти
О масках в японии до коронаистерии это конечно откровенная п..деж)
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06.07.2020 14:13 Відповісти
Гарна спроба, Саша)) проте і до ковід фото і відео підтверджують використання масок у Японії. Пробуй ще)))
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06.07.2020 15:57 Відповісти
http://o-buddizme.ru/obraz-zhizni/pochemu-v-yaponii-khodyat-v-maskakh

Стаття за 2018 рік. Знайшов за хвилину. Якщо ти не бот, то за 5 хвилин знайдеш ще 50.
А тепер доведи, що в Японії до 2020 масок не носили)))
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06.07.2020 16:02 Відповісти
Кстати, японцы любят носить маски в повседневной жизни. Большой процент населения города страдает аллергией на пыльцу японского кедра, поэтому для многих маска - непременный атрибут повседневного гардероба.
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06.07.2020 17:17 Відповісти
Отже ти брехло, бо ти писав "О масках в Японіі до корона-бла-бла-бла ето конєчно откровєнний п***". Твої слова?
А зараз вже підлаштовуєшся, намагаєшся викрутитись)))
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06.07.2020 17:29 Відповісти
Любопытно, что ни в какой другой стране мира маски не получили такого распространения. "Это просто сумасшествие! - не одобряет своих соотечественников Аска Хисано из Осаки. - Я выхожу на улицу и не могу видеть лица сотен людей! Только маски! Никто в мире больше не болеет этой странной масочной эпидемией. Лишь соседи-корейцы, но далеко не в таком масштабе. Эта мода подогрета рекламой производящих их компаний".

Дело уже дошло до того, что абсолютно здоровые молодые люди постоянно носят медицинские маски, снимая их только во время еды или сна. Явление уже получило особое название - "дате".
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06.07.2020 17:32 Відповісти
Копіпаста зашкалює)) проте нею ти ще глибше себе заганяєш у болото))
То носили маски в Японії до 2020 року?
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06.07.2020 17:36 Відповісти
Те що вони носили але це не зменшує смертність від пневмоній, тому це ще раз жоказує абсурдність масок.
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06.07.2020 17:40 Відповісти
Так ти ж наводив Японію як приклад того, що там уряд не вимагає носити маски, і розповсюдження ковід там мінімальне. А виявляється- маски носять. А розповсюдження ковід мінімальне. Тобі не здається, що тобі саме час припинити суперечку, бо кожним своїм коментом ти підтверджуєш мої тези і закопуєш себе ще глибше?
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06.07.2020 18:12 Відповісти
В одессі масок не носять з квітн місяця і пляжі заповнені і ніякого розповсюдження фейково.пандемії немає. Ще один доказ непотрібності масок.
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06.07.2020 18:26 Відповісти
Так в Японії носили маски до 2020 чи ні? Що ти бовтаєшся, як гівно в ополонці? Надай відповідь. Бо ти стверджував, що не носили)))
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06.07.2020 20:24 Відповісти
Медецини в тому носінні мало: мало как показал проведенный в марте 2011 года изданием News Post Seven опрос молодых людей в модном токийском районе Сибуя, лишь 30 процентов из них надевали маски, чтобы защититься от чужих микробов или оградить других людей от своих. Большинство носили их, так как считали, что выглядят в них лучше.
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06.07.2020 17:20 Відповісти
Так носили маски в Японії до 2020 року? І які у них зараз показники по ковід?)))
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06.07.2020 17:30 Відповісти
Слушай. Что тебе мешает сразу одевать две маски? Одевай сразу две-три маски и это обещопасит тебя от тех кто не носит маску. Каждый вправе сам выбирать одевать ему маску или нет. Одень сразу две маски и будешь защищен на 100% 😂😆🤣 если так сильно веришь в маски) а здоровым людям маски не нужны. Но если ты коронопри..изденый то одевай сразу две маски)
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06.07.2020 14:45 Відповісти
Ще одна гарна спроба- довести суперечку до абсурду) цей прийом юзають тупі лахтоботи по своїм методичкам, які вже давно злиті в мережу)

"Пєши єсчо"))
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06.07.2020 15:59 Відповісти
В чому абсурд. Логічно. Ожягни дві маски і точно захистиш себе) навіщо від нормальних люде.вимагати носіння масок. Себе захищай, якщо так впевнений в захисті маски)
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06.07.2020 17:21 Відповісти
Ти яскравий приклад абсурду))) Все гарно вміру, проте ти знову юзаєш методичку лахтаботів, згідно якої гіперболізуєш твердження. Кацапня так у 2014 під кожною новиною в Україні писала "ета тожє путін сдєлал?".
Не будь тупим лахтоботом (звичайно, якщо ти ним не є).
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06.07.2020 17:33 Відповісти
Методичка кожного упоротого дебіла все списати на кремль, навіть безглузде носіння маски не маючи змогу довести ефективність масок і не маючи аргументів починают всюди бачити російський слід 🤣😆
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06.07.2020 18:11 Відповісти
Про аргументи пише той, що зашкварився вже далі нікуди))) я тобі аргументи- ти мені "брєхняяяя". Я тобі факти- ти "самдурак, аргумєнтафнєт, янібот")))
Прокинься, ти обісрався))

Що саме смішне, я не писав, що ти кацапський лахтобот, я лишень зазначив, що ти дієш за їхньою методикою.
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06.07.2020 18:20 Відповісти
Ніяких аргументів від соровської підстилки я не побачив. Тільки сліпа віра в маски і більше ніяких доказів. При тому що є дуєе багато медецинських досліджень про те що маски неефективні від вірусів. Але соросівський педофіл-сектант святого ковіду і жалі буде писати свої фантазії про ефективність маски.
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Аа, соросята, рептилоїди))) мертвечуківсько-шарійовський адепт)) все з тобою ясно
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06.07.2020 20:19 Відповісти
Для чего нужно "социальное дистанцирование"? На самом деле, это не имеет научных доказательств и никогда не использовалось во время эпидемий (даже во время испанки). «Социальная дистанция» (метр или метр и восемьдесят сантиметров) - это еще один из социальных экспериментов, проводимых сегодня, он относится к "шкале Богардуса", которая широко использовалась нацистами во время второй мировой войны. "Шкала социальной дистанции Богардуса" вызывает у людей негативные аффективные чувства, развивает ненависть среди людей. Это эксперимент, который проводится в Мире в настоящее время, разрушающий общество, делая коллектив разобщённым, борющимся за собственное выживание. А вынуждая носить маску, людей приучают молчать...
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06.07.2020 20:29 Відповісти
Ти будеш за свої слова відповідати?)) То в Японії носили маски до 2020? Чи ти поплив і вирішив засипати копіпастою з методички?))
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06.07.2020 20:58 Відповісти
Вище читай відповіді на мвої питангя і причину чому японці вдягали маски раніше. І те що в японців фетіш на маски це не є доказом ефективності масок. Тому що носили ре носили а всерівно смертність від грипу і пневмоній в японії була. Пневмонії там взагалі третя причина смертності.
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06.07.2020 21:23 Відповісти
Так ти ж казав, що маски в Японії до 2020- це брехня. А тепер визнаєш, що маски в Японії були популярні і раніше. Отже ти брехав. Свідомо. Чому я првинен вірити брехуну, у якого в голові соросята?)))
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06.07.2020 21:47 Відповісти
Я не бреха це по перше. По-друге маску одягни і не гавкай від радості)
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06.07.2020 21:50 Відповісти
Ти збрехар, що до 2020р маски в Японії не носили))) брехло ти))

Хотів ще спитати- ти коли труси одягаєш, то носиш їх доти, доки вони не "перетворяться на чашки петрі з розсадником мікроорганізмів", чи міняєш завчасно?

Щоб тобі дійшло одразу- це аналогія з медичними масками)))
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06.07.2020 21:53 Відповісти
На замітку:
У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски
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06.07.2020 21:37 Відповісти
Видання FranceBleu наводить інші обставини інциденту: конфлікт почався нібито через те, що водій не впустив до салону групу пасажирів з собакою.

А ще у тої четвірки не було квитків.

Ти знову збрехааав)))

Може досить зашкварюватись? Що не пост, то брехня)
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06.07.2020 21:49 Відповісти
боти не відповідають..
хіба що Відразу наїздом )))


слушай,Саша Полтава.. ти вправе даже жрать сирое мясо сурка...

На границе с РФ объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает https://t.me/rt_russian/38019 Telegram-канал RT .
Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия. У пациента, попавшего в больницу г. Баян-Нур, подтвердили заболевание.
В начале июля в граничащей с РФ Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно - 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя употребили в пищу сырое мясо сурка.
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06.07.2020 16:50 Відповісти
не в тему, но когда я увидел яп. туалеты, я просто охренел.
Мы все делали селфи.
Чудо света
Японцы очень большие чистюли и гигиенисты, кстати
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06.07.2020 16:08 Відповісти
Весной людей в масках особенно много. Казалось бы, после каменных джунглей японских городов и городков где, как не на природе, расслабиться и подышать свежим воздухом. Но, увы, многие горожане, именно выезжая за город, вынуждены надевать маски. Как только расцветает природа, в стране начинается почти национальное бедствие - kafunshou - аллергия на пыльцу растений. По количеству аллергиков Страна восходящего солнца занимает лидирующее место в мире.
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06.07.2020 17:30 Відповісти
Так ти ж писав, що маски в Японії до 2020 року- це брехня. Оце так зашквар- сам себе зараз розвінчуєш.
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06.07.2020 17:35 Відповісти
нова Зеландія острів

якщр нуль заражень довший час,то острів може собі дзволити будь який спосіб карантину.
навіть дозволити всім цілуватись взасос...
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06.07.2020 16:46 Відповісти
Как говорила советская пресса во времена Чернобыля - "ситуация стабилизировалась с тенденцией к улучшению"!
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06.07.2020 10:08 Відповісти
Оказывается в пандемии тоже есть выходные дни))
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06.07.2020 10:25 Відповісти
но особенно он лютует после 22.00
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07.07.2020 14:07 Відповісти
Да куда уж бубонной чуме до ковида:
"Пациент с подозрением на бубонную чуму госпитализирован в регионе Баян-Улгий в Монголии недалеко от границы с Россией, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минздрав страны. Если этот случай подтвердится, то это будет третий случай бубонной чумы в Монголии в этом году.
Отмечается, что госпитализированному парню 15 лет. Он попал в больницу после того, как съел мясо сурка."
(выделено мной)

В первую категорию заразности (и опасности) входят только два инфекционных заболевания: оспа и чума.
Ни чума - это не ковид, ковид - вне категории.
Что чумы то бояться, помер - да и всех дел.
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06.07.2020 11:54 Відповісти
Понятно, понедельник...
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06.07.2020 12:44 Відповісти
ПОКИ НЕ ПРИДУМАЛИ ТЕСТУВАТИ ЛЮДЕЙ ТО Ніхто не помічав коронавірус) святий ковід виявляється ігнорували)): "Коронавирус, скорее всего, появился не из Уханьской лаболатории, а находился в спящем состоянии по всему миру и проявился в условиях сочетания ряда факторов, заявил The Daily Telegraph старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон. Ученый подчеркнул, что сейчас появляется все больше доказательств того, что COVID-19 находился во многих странах перед началом пандемии. Так, в сточных водах Барселоны его нашли еще в марте 2019 года. Также патогены были найдены в сточных водах итальянских Турина и Милана, а также бразильского Флорианополиса в ноябре-декабре 2019 года.

Ученый озвучил еще один факт - случай заражения коронавирусом был обнаружен в феврале 2020 года на Фолклендских островах. «Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?» - задает Джефферсон риторический вопрос. Специалист провел параллели с испанкой. В 1918 году на Западном Самоа умерли 30% населения - еще до официального появления испанки в Европе. Причем население Самоа было географически изолировано от внешнего мира.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят», - считает Джефферсон. Он добавил, что, исходя из всего вышеобозначенного, вирус может передаваться и через сточные воды.
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06.07.2020 12:46 Відповісти
Шото у Львові такому ухані українському тільки 24% заповненість на фронті війни з невидимим святим ковідом.
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06.07.2020 12:54 Відповісти
Для сторонников Теорий заговоров.
У нас сегодня раздали Анкеты-направления на определение COVID-19.
4 теста - ПЦР, IgG полукачественный, IgG укачественный, IgM полукачественный
Заболел сотрудник одной из фирм арендаторов.
Маска не защищает вас от больного человека, но если вы больны, она снизит дистанцию распространения вируса. Маску стоит носить только в людных местах не более 2х часов, затем только в мусор. С учетом цен на эти "тряпочки" для многих это не реально. А вообще, пока все не переболеют этим говном, так и будет продолжаться.
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06.07.2020 15:23 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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07.07.2020 00:24 Відповісти
В Мельбурне, штат Виктория, Австралия, в башнях гос жилья заперли 3000 человек (получателей пособия) из-за макароновируса. Сидела сегодня у врача, у него телевизор включен (сама то я телевизор дома уже несколько лет вообще не смотрю) , показывают этих запертых - одни негры из Африки.

И жрать неграм плохо поставляют что-то, то ли потому, что негры не говорят "по-австралийски" и не могут продукты на "австралийском" назвать, то ли потому, что негритянские рынки не делают доставки продуктов.
Короче, переводчиков с "австралийского" будут неграм присылать.

Вот удивительно: как маршировать за жизни чернож*пых гоменидов - так выходят тысячи (и ни один не заразился, потому как за "правое дело"), а как приехать и приготовить 3000 завтраков, обедов и ужинов каждый день до конца карантина для негров - так и нету никого.

А почему? А потому, что не проплачено жрачку неграм готовить, вот почему.
Хоть бы одна вошь из KPMG, которым коммуняка-премьер штата отвалил 3 миллиона баксов из бюджета на рекомендации по макароновирусу, приехала неграм масло на хлеб мазать, это же сколько негров то можно было накормить на 3 мильона баксов.

Вот и все, что нам нужно знать, насколько действительно matter жизни чернож*пых гоменидов,
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07.07.2020 05:01 Відповісти
 
 