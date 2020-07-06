За добу на Львівщині виявили 105 нових випадків COVID-19, загалом 6301 інфікований і 164 померлих, - міськрада
За минулу добу у Львівській області діагностували 105 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6301 особи, 164 людини померли, 965 пацієнтів одужали.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6360 осіб, госпіталізовано - 1128, на амбулаторному лікуванні - 5232 особи, виписані - 945 осіб. Зараз у лікарні перебуває 183 особи, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 797 ПЛР-тестів, з них 105 - позитивні. Серед них львів`ян - 64.
Загалом у роботу взяли 450 проб, залишок у холодильнику - 59 проб.
Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.
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на Львівщині карантин можна послаблювати ? )