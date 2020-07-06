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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 105 нових випадків COVID-19, загалом 6301 інфікований і 164 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 105 нових випадків COVID-19, загалом 6301 інфікований і 164 померлих, - міськрада

За минулу добу у Львівській області діагностували 105 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6301 особи, 164 людини померли, 965 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6360 осіб, госпіталізовано - 1128, на амбулаторному лікуванні - 5232 особи, виписані - 945 осіб. Зараз у лікарні перебуває 183 особи, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 797 ПЛР-тестів, з них 105 - позитивні. Серед них львів`ян - 64.

Також читайте: В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки

Загалом у роботу взяли 450 проб, залишок у холодильнику - 59 проб.

Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2440)


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на Львівщині карантин можна послаблювати ? )
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06.07.2020 09:29 Відповісти
 
 