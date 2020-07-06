За добу на COVID-19 захворіли 41 дитина і 40 медпрацівників, загалом 3550 дітей та 7030 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 172 людини з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 543 особи, з них 41 дитина і 40 медпрацівників. Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 13 летальних випадків. Одужали 327 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіли 49 043 особи, з них 3550 дітей та 7030 медпрацівників. За минулу добу загалом було проведено 10 709 тестів, з них 6696 методом ПЛР і 4013 методом ІФА", - розповів Степанов.

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