Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу
У Раді національної безпеки і оборони є розуміння розвитку ситуації з коронавірусною інфекцією COVID-19, але поки українців не хочуть "лякати цими цифрами".
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, чи може він в цифрах розповісти, як буде розвиватися ситуація, до кінця літа, Данілов сказав: "У нас є розуміння, але я б не хотів людей цими цифрами лякати. Я можу сказати, що ми підготовлені на сьогодні, але людям треба поведінку свою привести в норму карантинного періоду. І я нікому не раджу з цим жартувати".
"У нас є програма. У нас є штучний інтелект, який рахує прогнози. Головне, що ми змогли витримати - ми зберегли нашу систему щодо забезпечення в лікарнях безпосередньо процесів лікування. І нам вдалося її вже налагодити. Зараз вже зовсім інша підготовка", - уточнив Данілов.
Данілов зауважив, що сам зробив чотири тести.
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Зеленский штоле?
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
розуміння щодо картину,бачу ,Є..
а розуміння тогою,як довго потяне економіка саме такий карантин,і як організувати доїзд людей на роботу є ?