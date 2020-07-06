Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу

У Раді національної безпеки і оборони є розуміння розвитку ситуації з коронавірусною інфекцією COVID-19, але поки українців не хочуть "лякати цими цифрами".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи може він в цифрах розповісти, як буде розвиватися ситуація, до кінця літа, Данілов сказав: "У нас є розуміння, але я б не хотів людей цими цифрами лякати. Я можу сказати, що ми підготовлені на сьогодні, але людям треба поведінку свою привести в норму карантинного періоду. І я нікому не раджу з цим жартувати".

"У нас є програма. У нас є штучний інтелект, який рахує прогнози. Головне, що ми змогли витримати - ми зберегли нашу систему щодо забезпечення в лікарнях безпосередньо процесів лікування. І нам вдалося її вже налагодити. Зараз вже зовсім інша підготовка", - уточнив Данілов.

Данілов зауважив, що сам зробив чотири тести.

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