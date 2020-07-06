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Новини Коронавірус і карантин
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Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу

Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу

У Раді національної безпеки і оборони є розуміння розвитку ситуації з коронавірусною інфекцією COVID-19, але поки українців не хочуть "лякати цими цифрами".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ. 

Відповідаючи на питання, чи може він в цифрах розповісти, як буде розвиватися ситуація, до кінця літа, Данілов сказав: "У нас є розуміння, але я б не хотів людей цими цифрами лякати. Я можу сказати, що ми підготовлені на сьогодні, але людям треба поведінку свою привести в норму карантинного періоду. І я нікому не раджу з цим жартувати".

"У нас є програма. У нас є штучний інтелект, який рахує прогнози. Головне, що ми змогли витримати - ми зберегли нашу систему щодо забезпечення в лікарнях безпосередньо процесів лікування. І нам вдалося її вже налагодити. Зараз вже зовсім інша підготовка", - уточнив Данілов.

Данілов зауважив, що сам зробив чотири тести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 призведе до глибоких змін у світовій економіці. Буде завдано удару по зайнятості та виробництву, - Лагард

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
У нас есть искусственный интеллект

Зеленский штоле?
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06.07.2020 09:23
+1
Ну хоть искусственный интеллект есть. Мож заменит недостающий естественный.
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06.07.2020 09:33
+1
Треба не лякати людей, а вчасно інформувати по ситуації.
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
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06.07.2020 09:52
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У нас есть искусственный интеллект

Зеленский штоле?
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06.07.2020 09:23 Відповісти
Штучний інтелект по Данілову - працює на основі сала і часнику.
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06.07.2020 09:47 Відповісти
Ну хоть искусственный интеллект есть. Мож заменит недостающий естественный.
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06.07.2020 09:33 Відповісти
Искусственный интеллект у зеленого стада есть...а мозгов нет...потому и опа в стране...большая зеленая опа...
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06.07.2020 09:51 Відповісти
Треба не лякати людей, а вчасно інформувати по ситуації.
А злякати людей можна сказавши що всі запаси масок та костюмів вивезено в інші країни, а ліків і вакцин не має в той час коли вже десятки тисяч нових хворих на добу.
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06.07.2020 09:52 Відповісти
добре..
розуміння щодо картину,бачу ,Є..

а розуміння тогою,як довго потяне економіка саме такий карантин,і як організувати доїзд людей на роботу є ?
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06.07.2020 09:58 Відповісти
Здав 4 тести. А в нього була висока температура? Пересічному громадянину без цього тести не беруть.
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06.07.2020 09:59 Відповісти
Напугайте меня цифрами по умершим за прошлый и этот год по месяцам, пожалуйста.
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06.07.2020 10:00 Відповісти
Даня да не пугай нас цифирью больных и немочных, подумай что скажет прокурор узнав цифру убуханых денег в эту борьбу нанайских мальчиков
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Даня да не пугай нас цифирью больных и немочных, подумай что скажет прокурор узнав цифру убуханых денег в эту борьбу нанайских мальчиков
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06.07.2020 11:33 Відповісти
Пугать надо рассказами и живыми примерами смертей, тяжести болезни, перенесенными страданиями и реально неутешительными жизненными перспективами. Натуральными и страшными! Говорящие головы Ляшко и Данилова с сухими цифрами уже никого не торкают...
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06.07.2020 12:51 Відповісти
 
 