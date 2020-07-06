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Новини Окуповані території
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"Слуги народу" забули виділити в бюджеті гроші на пільгові квоти для вступу абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО, - нардепка ЄС Климпуш-Цинцадзе

Закон, що дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО, ухвалювався поспіхом і парламентарії не забезпечили пільгових квот для вступників з окупованих територій, тому що грошей в бюджеті на це не передбачили. Тому, на її думку, "як цей закон писався, так буде і виконуватися".

Про це повідомила нардепка (ЄС) Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" хизуються, що дали дітям з окупованих територій можливість вступати в усі виші без ЗНО. Наша фракція наполягала на доопрацюванні законопроєкту до другого читання, адже там закладені недопустимі норми. Поясню.

Як було?

У 2016 році Уряд дозволив дітям з окупованих територій вступати до вищих навчальних закладів з певного переліку - рівно до 35. Примітно, що це були виші, які переїхали з окупованих на підконтрольні Уряду території і виші в східних областях, близькі до лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу

Таким чином ми дбали:

про дітей з окупованих територій,

про збереження академічних колективів і самих вишів, які повинні бути готові рано чи пізно повернутися і продовжити роботу там, де були засновані,

про розвиток вишів у містах на сході і півдні, що мали істотне зменшення студентів.

Вступники мали складати державну підсумкову атестацію, підготуватися до якої могли дистанційно. Вони складали і базово українську мову, історію України та профільний предмет.

Серед уповноважених вишів не було закладів системи МВС, безпеки і оборони.

Як стало?

Другий Кабмін Зеленського розширив перелік вишів до 100, до того ж і на систему МВС, а тепер законом цей перелік розширили на всі виші по всій Україні.

Із закону вилучено норму про вступ на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Таким чином, закон дискримінує всіх українських дітей, які готувалися до ЗНО, створює соціальну напругу, потенційні загрози національній безпеці, а також руйнує систему ЗНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді

Якщо слідувати логіці "милосердних" слуг, то чому таких же прав не мають діти загиблих і поранених військових або переселенців?

Це не про реінтеграцію, а про рейтинг Зеленського. Таке важливе для цього голуба миру рішення дотягли до останнього, - розглядали ігровий бізнес. А на додачу так і не забезпечили пільгових квот для вступників з окупованих територій, тому що грошей в бюджеті на це не передбачили. Як цей закон писався, так буде і виконуватися.

Водевіль і окозамилювання", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Раніше Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.

Автор: 

вступна кампанія (228) Крим (14175) Донбас (22356) ЗНО (323) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390)


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Топ коментарі
+8
Интересно, что по этому поводу скажет Сивуха Щемят детей дамбаса!!!!
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06.07.2020 09:26
+8
+1 квота на лавочке помечена!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8084
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06.07.2020 09:30
+5
Першою тургрупою має стати фракція ОПЗЖ у повному складі!
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06.07.2020 09:51
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Правила форума Рада форумчан
Интересно, что по этому поводу скажет Сивуха Щемят детей дамбаса!!!!
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06.07.2020 09:26 Відповісти
+1 квота на лавочке помечена!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8084
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06.07.2020 09:30 Відповісти
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06.07.2020 12:03 Відповісти
Ну хоть один закон нормально приняли! Закон есть так что дети Бамбаса!
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 550
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06.07.2020 09:31 Відповісти
Можно организовать секс-тур по днр. В обязательную программу, среди всего прочего, входят: "посещение подвала", "удары нагайкой по спине", "ужин в кафе сипар"
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06.07.2020 09:39 Відповісти
Першою тургрупою має стати фракція ОПЗЖ у повному складі!
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06.07.2020 09:51 Відповісти
А зачем тогда хлеб? Он уже не нужен.
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06.07.2020 10:00 Відповісти
"Слуги народа" забыли выделить в бюджете деньги на льготные квоты для поступления абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО, - нардеп ЕС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5057
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06.07.2020 09:33 Відповісти
а потом эти .дети . дамбаса учатся в Украине и обсирают страну в своих фейсбуках - : жить надо так . что бы тебе запретили вьезд к бандерам . слава республикам ;- это пишут студенты с дыры которые учатся у нас. за наши деньги
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06.07.2020 09:36 Відповісти
да они и врачам компенсацию только после смерти от подтверждённого ковидла наобещали.
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06.07.2020 09:37 Відповісти
А чому б такі ж пільги не зробити дітям з областей, що постраждали від повені? Чи то не такі діти, не того "сорту"?
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06.07.2020 09:40 Відповісти
А за кого вы голосовали?
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06.07.2020 09:42 Відповісти
Це має якесь відношення до цієї теми? Але відповім: за Пороха. Тепер насолоджуюсь видовищем, коли сусіди, що голосували та агітували за найвеличнішого, соромлячись, відводять очі при зустрічі.
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06.07.2020 09:51 Відповісти
Ну вот вы ответили на свой вопрос чуму б не зробити пільги!
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06.07.2020 09:59 Відповісти
"Слуги народу" забули виділити в бюджеті гроші на пільгові квоти для вступу абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО, - нардепка ЄС Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5511
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06.07.2020 09:58 Відповісти
Чему тут удивляться, "обтурборежимились", не в первый и не в последний раз
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06.07.2020 10:04 Відповісти
Ни гуя се,без экзаменов в украинский Выш,только за то что живешь в ОРДыЛО.
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06.07.2020 10:04 Відповісти
"Это не о реинтеграции, а о рейтинге Зеленского. Такое важное для этого голубя мира решение дотянули до последнего, - рассматривали игровой бизнес. А в придачу так и не обеспечили льготных квот для поступающих с оккупированных территорий, потому что денег в бюджете на это не предусмотрели. Как этот закон писался, так будет и выполняться."

Минуточку! Миллиарда долларов не хватает для обслуживания внешнего долга, какие ещё льготы?
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06.07.2020 10:12 Відповісти
Да помнят, помнят они о "квотах", "взятка" за бюджетное место для детей илитки ЛДНР те деньги называются.
А что, Талейран взятки брал (да еще какие), а Слуги народа - лохи какие педальные что-ли?
Правда, отличие есть: если Талейран не мог выполнить того, ради чего брал вятку, то деньги он возврщал, так что все по-честному, а эти просто берут, не гарантируя результата, чисто кидалы из подворотни.
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06.07.2020 10:17 Відповісти
Молодці, хоч тут їх можна похвалити. Головне сернути, а шатни можна і не знімати. Так працюють прохвесіонали від зе-влади.
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Обое рябое! С совковой опухолью в головах. Льгот не должно быть ни для кого и нигде
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06.07.2020 10:44 Відповісти
Зе з командою фактично шамани з бубнами, звуку та видовища багато, а позитивного результату 0,0.
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06.07.2020 11:15 Відповісти
Тю,а что,еще и деньги выделять надо? Просто пообещеть недостаточно?
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06.07.2020 11:29 Відповісти
Насколько этот закон соответствует Конституции? По-моему, есть явная дискриминация абитуриентов, проживающих не в Крыму и ОРДЛО..Или это норма: одни поступают по одним правилам, другие по другим.
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06.07.2020 11:53 Відповісти
Не хрен этим выродким из ОРДЛО делать в свободной Украине!! Все они потенциальные предатели и шпионы в пользу россии!!
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06.07.2020 13:39 Відповісти
так этот цирк прислуги бени и тем студентам, что учатся, ничем не помогают, даже за общагу они платят как все, а болтавней своей овец и фанатов развлекают.
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Насколько это унижает детей наших украинских детей, которые честно сдают ЗНО и пытаются вырваться из рабства невежества??!! Удивляет позиция многих молчащих родителей! Неужели вам нравиться, что дети предателей украины будут поступать в ВУЗы без экзаменов и учится бесплатно В Украинских ВУЗАХ!! А на основании каких документов им будет позволено учится??!! На основании Атесстата выданного незаконными ОРДЛО? А как же ежедневная война и погибшие солдаты Украины на ОРДЛО! Мы, что уже узаконили Конституционно, захват наших территорий на Донбассе??? Этот горе-ПРЕЗИДЕНТ зеленский каждый день выдаёт такие тупые указания, что диву даёшься. То вчера в Одессе, грозно кричал, что никому не позволим, Никому не отдадим, никому не простим и т.д. А сегодня этих выродков из ОРДЛО, официально пригласил в Украину на учёбу! Цинизм и двуличие президента в высшей степени!! Прямо Находка для рабиновичей, медведчуков и прочей пророссийской сволочи!!
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06.07.2020 13:54 Відповісти
 
 