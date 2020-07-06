"Слуги народу" забули виділити в бюджеті гроші на пільгові квоти для вступу абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО, - нардепка ЄС Климпуш-Цинцадзе

Закон, що дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО, ухвалювався поспіхом і парламентарії не забезпечили пільгових квот для вступників з окупованих територій, тому що грошей в бюджеті на це не передбачили. Тому, на її думку, "як цей закон писався, так буде і виконуватися".

Про це повідомила нардепка (ЄС) Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" хизуються, що дали дітям з окупованих територій можливість вступати в усі виші без ЗНО. Наша фракція наполягала на доопрацюванні законопроєкту до другого читання, адже там закладені недопустимі норми. Поясню.

Як було?

У 2016 році Уряд дозволив дітям з окупованих територій вступати до вищих навчальних закладів з певного переліку - рівно до 35. Примітно, що це були виші, які переїхали з окупованих на підконтрольні Уряду території і виші в східних областях, близькі до лінії розмежування.

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Таким чином ми дбали:

про дітей з окупованих територій,

про збереження академічних колективів і самих вишів, які повинні бути готові рано чи пізно повернутися і продовжити роботу там, де були засновані,

про розвиток вишів у містах на сході і півдні, що мали істотне зменшення студентів.

Вступники мали складати державну підсумкову атестацію, підготуватися до якої могли дистанційно. Вони складали і базово українську мову, історію України та профільний предмет.

Серед уповноважених вишів не було закладів системи МВС, безпеки і оборони.

Як стало?

Другий Кабмін Зеленського розширив перелік вишів до 100, до того ж і на систему МВС, а тепер законом цей перелік розширили на всі виші по всій Україні.

Із закону вилучено норму про вступ на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Таким чином, закон дискримінує всіх українських дітей, які готувалися до ЗНО, створює соціальну напругу, потенційні загрози національній безпеці, а також руйнує систему ЗНО.

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Якщо слідувати логіці "милосердних" слуг, то чому таких же прав не мають діти загиблих і поранених військових або переселенців?

Це не про реінтеграцію, а про рейтинг Зеленського. Таке важливе для цього голуба миру рішення дотягли до останнього, - розглядали ігровий бізнес. А на додачу так і не забезпечили пільгових квот для вступників з окупованих територій, тому що грошей в бюджеті на це не передбачили. Як цей закон писався, так буде і виконуватися.

Водевіль і окозамилювання", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Раніше Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО.