"Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть", - ВООЗ закликала країни продовжити боротьбу з пандемією COVID-19
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в п'ятницю знову закликали країни відмовитися від ілюзій про перемогу над коронавірусом і продовжувати вживати заходів для стримування поширення COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.
"Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть. Реальна ситуація (в різних країнах. - Ред.) не бреше", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.
Багато країн вже відмовилися від карантинних заходів, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу. Так, у суботу з 6:00 ранку за британським часом в Англії паби і ресторани зможуть почати приймати відвідувачів. Також на вихідних у Сполученому Королівстві запрацюють перукарні, кінотеатри та релігійні об'єкти.
Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.
Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків за день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.
Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".
При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що штам, який переважає, - G614 - викликає більш важкі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.
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Цифры однозначно лгут. И ковид афера века. Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
Вирус есть, но не опаснее любого сезонного гриппа. И уж точно на пандемию не тянет.
/Лукашенко..Ким чен ин..Гурбангулы Бердымухамедов
Если все подсчитать (а это не реально) - то смертность будет в районе сезонного колебания.
А могут с более высокой вероятностью выздороветь.
Еще раз - по гриппу нет статистики точной, т.к. никто учет не ведет, люди могут болеть, не обращаясь в леч.учереждения!
Тем не менее цифры 0,2-0,5% Вы откуда то взяли.
Но по свиному гриппу такую статистику вели. И в Вики посвященной ему есть эти цифры. Поищите сами!
Т.е. Вы предлагаете мне самому искать подтверждение Ваших слов? Я считаю, что человек что либо утверждая безапелляционно должен в подтверждение своих слов привести истоники, на которые он опирался. Послать оппонента искать подтверждающую инфу в инете аналогично послать на... ИМХО.
Ну Вы свой метод вообще не описали. И если даже правда то что Вы описали относительно Ваших родственников и друзей (а не верить Вам у меня нет причин) теперь соотнесите эти данные со всем кругом Ваших друзей, родственников и знакомых и получите реальный процент как заражений так и смертности.
Если "ковид" получит такое распространение...
А Вы думаете, что он не получил? Да он гуляет как любой из вирусов. Или Вы думаете, что маски (особенно одноразовые) с перчатками как-то от него защищают? Течение заражения короновирусом протекает естественным ходом событий. И действия нашего правительства на него влияют не более чем две блохи на спине собаки влияют на траекторию ее движения. Все мы заражаемся, только большинство переносит бессимптомно, некоторые с симптомами, но легко. Есть конечно и те, что переносит тяжело, а есть те кто умирает. Такова жизнь.