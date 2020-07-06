"Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть", - ВООЗ закликала країни продовжити боротьбу з пандемією COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в п'ятницю знову закликали країни відмовитися від ілюзій про перемогу над коронавірусом і продовжувати вживати заходів для стримування поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ.

"Людям потрібно прокинутися. Цифри не брешуть. Реальна ситуація (в різних країнах. - Ред.) не бреше", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Багато країн вже відмовилися від карантинних заходів, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу. Так, у суботу з 6:00 ранку за британським часом в Англії паби і ресторани зможуть почати приймати відвідувачів. Також на вихідних у Сполученому Королівстві запрацюють перукарні, кінотеатри та релігійні об'єкти.

Саудівська Аравія почала поступово послаблювати карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення всередині країни, знову відкривши мечеті і дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

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Тим часом, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків за день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.

Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".

При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що штам, який переважає, - G614 - викликає більш важкі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.