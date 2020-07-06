Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 76 осіб, під час пожеж - 6, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 29.06 по 05.07, на водних об'єктах України загинули 76 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 333 надзвичайні події, в результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 людини.

Ліквідовано 1 тис. 453 пожежі, врятовано на пожежах 29 людей та не допущено знищення вогнем 357 будівель і 33 од. техніки. На пожежах загинуло 6 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 4 млн 4 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 295 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 503 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 76 осіб.