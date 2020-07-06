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Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 76 осіб, під час пожеж - 6, - ДСНС

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 76 осіб, під час пожеж - 6, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 29.06 по 05.07, на водних об'єктах України загинули 76 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 333 надзвичайні події, в результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 людини.

Ліквідовано 1 тис. 453 пожежі, врятовано на пожежах 29 людей та не допущено знищення вогнем 357 будівель і 33 од. техніки. На пожежах загинуло 6 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 4 млн 4 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 295 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 503 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 76 осіб.

Автор: 

смерть (6759) ДСНС (5123) вода (1179)


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И снова Аваков Aut caesar, aut nihil.
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 76 человек, во время пожаров - 6, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4374
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06.07.2020 09:54 Відповісти
Хватит тонуть, задрали! Вам войны мало?
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06.07.2020 10:01 Відповісти
припишуть до короновірусних і кінці в воду
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06.07.2020 10:33 Відповісти
Потрібно введення обовязково отримання сертифіката на вмінні плавати. Його повинні мати при собі всі ті, хто знаходиться біля водойми. Без посвідчення, плавати заборонено. Ввести обовязкові курси з плавання для усіх дітей, а значить в кожному місті мають будуватися басейни. За чії кошти? За кошти з різних джерел. Бажано за кошти тих хто ці кошти отримав сумнівним злочинним шляхом, а також за кошти з місцевого бюджету та меценатів та благодійників. За купання в не тверезому стані позбавляти посвідчення тих, хто його має так як це несе небезпеку для життя, як самому алконавту, так і для тих то його почне рятувати. І штрафувати за це у розмірі десь тисяч на 15-20.
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06.07.2020 10:47 Відповісти
Ты так не шути, а то зелебобики шуток не понимают и кинутся спасать утопающих.Ковид сдох а спасать за бюджетные деньги это так благородно выглядит. Трибуна, секретарша и
все остальное по списку. Професия у них такая родину спасать.
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06.07.2020 11:22 Відповісти
Почему так много.Пусть полиция ставит посты.
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06.07.2020 11:06 Відповісти
 
 