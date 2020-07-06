Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину: "Таких дій Російської імперії не відкидаю. Ми готуємося"
Війська Російської Федерації спробують прорватися з окупованого Криму в Херсонську область, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
Таку версію розвитку подій припустив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю одеському виданню "Думская".
"Я не відкидаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося ... Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо таке станеться, то, на жаль, це буде багато втрат - і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміють - хоча в країні сьомий рік йде війна", - сказав він.
Командувач ВМС вважає, що сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.
"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде точним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - пояснив Неїжпапа.
Командувач ВМС зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але і "до роботи підрозділів в міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".
Він розповів, що Україна посилює свої позиції на морі.
"Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту - ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові ... Зараз ухвалюються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз ... Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас", - додав командувач ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это не катастрофа, а новая укр традиция: предыдущий през Порох этого так и не понял за 5 лет каденции - войну он не объявил.
На получение денег для МВФ. Мани, мани, мани..... Военного значения ВМФ Украины не имеет, факт это береговая охрана, а хотелки большие. Особенно понравилась "передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз" Что такое достойная база на Азове?
или если это невозможно - создавать оружие массового поражения для сдерживания, и нацеливать его на врага, и менять военную доктрину чтобы для ударов по территории врага в случает нападения, и создавать планы на этот счет.
тогда будет уже очень поздно
Как ни крути, а это сдерживающий фактор для наступающих. Вместо того, чтобы уничтожать, засеять ими поля вдоль линии соприкосновения и возможных направлений наступления.
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая - в 110 км.
По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
готовиться это значит объявить о начале созданиии ядерного оружия
готовиться это значит готовить подвалы и бункеры на случай бомбёжек
готовиться это значит повсеместные сборы, учения и тренировки резерва
готовиться это значит минировать подступы к своей территории
готовиться это значит готовить, тренировать гражданское население по программе обороны
готовиться это значит предприятиям работать в три смены на оборону страны
готовиться это ГОТОВИТЬСЯ, а не звиздеть !!!
Уж не лучше ли готовиться к чему-то хорошему? Не подвалы готовить, а торт на День рождения. Не тренировать гражданское население по программе обороны, а дать людям возможность ЖИТЬ! Так, как ЭТО делают в других нормальных странах. Рожать и воспитывать детей, помогать старикам, садить цветы и деревья, любоваться голубым небом и звездами... Улыбаться в конце концов, а не бесконечно ходить хмурыми и обдрышпанными, оглядываясь и трясясь от страха и приближающейся беды. Мы живем в двадчать первом веке. Мы ЛЮДИ, а не безликие твари. Нельзя бесконечно воевать и убивать!!
Жить постоянно в войне - это неправильно. Но Вам этого не понять. Вы же - мужчина...
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
3/ Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"