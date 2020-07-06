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Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину: "Таких дій Російської імперії не відкидаю. Ми готуємося"

Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину:

Війська Російської Федерації спробують прорватися з окупованого Криму в Херсонську область, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Таку версію розвитку подій припустив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю одеському виданню "Думская".

"Я не відкидаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося ... Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо таке станеться, то, на жаль, це буде багато втрат - і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміють - хоча в країні сьомий рік йде війна", - сказав він.

Командувач ВМС вважає, що сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде точним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - пояснив Неїжпапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати першою після США, у якої буде на озброєнні катер Mark VI, - командувач ВМС Неїжпапа

Командувач ВМС зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але і "до роботи підрозділів в міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Він розповів, що Україна посилює свої позиції на морі.

"Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту - ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові ... Зараз ухвалюються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз ... Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас", - додав командувач ВМС.

Автор: 

Крим (14175) росія (65379) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+16
клістрони хоч взад прикрутіть)
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06.07.2020 09:51
+15
і розкажіть потєрпєвшему хто нанексував Крим, бо воно не знає)
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06.07.2020 09:52
+14
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
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06.07.2020 09:57
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клістрони хоч взад прикрутіть)
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06.07.2020 09:51 Відповісти
Вони вже забраковані, з жучками чи ще з чимось.
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06.07.2020 10:21 Відповісти
)) А портнов з бенедіктовою отримають Героя расєї
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06.07.2020 10:23 Відповісти
Не кажіть дурні - з якими ще жучками...інша справа, що теперь їх усі перелаштувати мають на іншу частоту.
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06.07.2020 11:30 Відповісти
і розкажіть потєрпєвшему хто нанексував Крим, бо воно не знає)
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06.07.2020 09:52 Відповісти
Какой еще империи? Наркоманы что-ли все там
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06.07.2020 09:53 Відповісти
Вот и я за то что надо называть вещи своими именами...не рассеянская империя...а паРаша...большая вонючая паРаша...
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06.07.2020 09:57 Відповісти
Нуу, как бы, после смены конституции Рашка и вправду имеет все права называться империей. Вечный царь, политика массового террора, никакой свободы мысли в информ пространстве на ТВ, инфантильные идеи про русский мир и конечно же нищее население, которое гонят умирать на чужую землю словно скот. Да, рашка империя, своеобразная, но империя.
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06.07.2020 09:59 Відповісти
Империя возможна.если Московия подчинит к себе Украину как колонию,но это не произойдёт,просто в центре Европы начнётся большая война, куда будут втянуты все соседи Украины и даже те государства что подальше.Всему Миру нужны пустующие земли Московии с её колониями ,может где то уже и поделили Расию на секторы влияния.
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06.07.2020 09:59 Відповісти
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
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06.07.2020 09:57 Відповісти
Ну да Новоазовск Расия захватила открыто,а потом подвезли за 120 км пьяных шахтёров и им сказали что это ваша земля,а они будут сзади защищать понаеховшее быдло с Московии
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06.07.2020 10:02 Відповісти
Ваш главнокомандующий этого не понимает, что седьмой год идет война не с незаконными вооруженными формированиями, а с армией РФ. И это уже катастрофа!
Это не катастрофа, а новая укр традиция: предыдущий през Порох этого так и не понял за 5 лет каденции - войну он не объявил.
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06.07.2020 13:15 Відповісти
Нас уже оккупировала Эррэфия:весь медиконтент разделили пророссийские СМИ Мердвечука и непримиримые пара хоботов а откровенно проукраинские загнаны в далекие схроны инета..
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06.07.2020 10:00 Відповісти
А що у нас з двигунами до стратегічних ракет?
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06.07.2020 10:01 Відповісти
А у нас вже стратегічні ракети з'явилися?
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06.07.2020 10:04 Відповісти
У вас їх нема? Розробки є, якщо ви не знаєте. Виробництво планували...
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06.07.2020 10:09 Відповісти
Их ГБР сняли для проверки
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06.07.2020 10:05 Відповісти
Після грандіозного зашквару ДБРта ПВО Півдня, оці розповіді про Нептун, на який навіть нема держзамовлення.? На кого це розраховано?
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06.07.2020 10:05 Відповісти
оці розповіді про Нептун, на який навіть нема держзамовлення.? На кого це розраховано?
На получение денег для МВФ. Мани, мани, мани..... Военного значения ВМФ Украины не имеет, факт это береговая охрана, а хотелки большие. Особенно понравилась "передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз" Что такое достойная база на Азове?
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06.07.2020 13:38 Відповісти
Раніше Пуйло вимагав зняти добровольців з фронту і берегову охорону...
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06.07.2020 16:42 Відповісти
Більше того- вторгнення буде в шаббат.
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06.07.2020 10:06 Відповісти
это точно. и в этот день светоч мыролюбной мысли и гений 144 реформаций просто не сможет ответить мыролюбно кацапне.
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06.07.2020 10:12 Відповісти
Еще со времен Порошенко заметил: как только у Банковой начинаются проблемы с собственным народом - как сразу на Украину хочет напасть Путин.
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06.07.2020 10:07 Відповісти
А он еще не напал?Кто тогда оккупировал украинские земли?Кто убивает все это время украинцев?
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06.07.2020 10:10 Відповісти
Хорошо, "сразу хочет начать широкомасштабное наступление" - так больше устроит?
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06.07.2020 14:15 Відповісти
не "путін" а *****, і не хоче а вже напав.
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06.07.2020 10:11 Відповісти
Не, меня уже тут когда-то забанили за маты.
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06.07.2020 14:14 Відповісти
ну да, он концентрирует силы вокруг, потому что боится что нападет украина. опасно быть таким идиотом чтобы не замечать этого
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06.07.2020 10:15 Відповісти
Не знаю. Возникает вопрос: почему он не сделал это все весной 14-го, когда ситуация в стране была такова, что это вообще труда бы не составило?
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06.07.2020 22:44 Відповісти
уже давно пора готовиться к тому что совок называл отечественной войной для защиты государства. очевидно что парашка нападет и готовится к этому. уже должна работать пропаганда, сниматься фильмы показывающие как все без исключения мобилизуются для отражения нападения внешнего врага, перестраиваться промышленность, переноситься предприятия в тыл, создаваться резервы... где это всё, клоун на это забил ваще

или если это невозможно - создавать оружие массового поражения для сдерживания, и нацеливать его на врага, и менять военную доктрину чтобы для ударов по территории врага в случает нападения, и создавать планы на этот счет.
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06.07.2020 10:12 Відповісти
И тогда нам придется отвечать на вызовы", - объяснил Неижпапа.Источник: https://censor.net/n3206219

тогда будет уже очень поздно
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06.07.2020 10:15 Відповісти
Вот бы где пригодились уничтоженные и Порошенко и Зеленским тонны противопехотных мин.
Как ни крути, а это сдерживающий фактор для наступающих. Вместо того, чтобы уничтожать, засеять ими поля вдоль линии соприкосновения и возможных направлений наступления.
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06.07.2020 10:16 Відповісти
Скажіть хтось гідранту що канал кацапи відремонтували ще в жовтні 2019.
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06.07.2020 10:16 Відповісти
Есть достоверные данные?
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06.07.2020 10:42 Відповісти
Гугл в поміч.
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06.07.2020 10:44 Відповісти
Другого ответа от трольчатины я и не ожидал
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06.07.2020 11:03 Відповісти
Готовятся они. Финансирования Нептуна нет до сих пор! Говоруны.
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06.07.2020 10:17 Відповісти
есть и Много
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06.07.2020 10:31 Відповісти
какие Нептуны???, коих 2 штуки???, вышки бойко спокойно качают газ под одессой....
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06.07.2020 10:17 Відповісти
сколько у нас это Военная Тайна , для лаптей это будет сурпрайз
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Нам нужен главнокоандующий Вбийху...ла, его замы Пипецрашке и З"іжмоскаля и т.д. до сержанта Пизжурусняка....К командиру ВМС -ничего личного...
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06.07.2020 10:22 Відповісти
Как пишет «***********», стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая - в 110 км.
По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Почему ракеты Нептун - это реальная победа украинской оборонной отрасли
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06.07.2020 10:32 Відповісти
Ще не пішли в наступ, а вже оплакує жертви мирного населення. З такими командирами ніколи не буде нормальної країни.
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06.07.2020 17:02 Відповісти
Мы готовимся/ риторика кодлана Коломойского освоена: будет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ имеют перспективы, - Шмыгаль/Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль/Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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06.07.2020 10:33 Відповісти
Ты что, больной или тебя ударили?
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06.07.2020 10:41 Відповісти
Ударенный больной😀
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06.07.2020 10:46 Відповісти
Ты что, больной или тебя ударили?/ Какой вопрос такой ответ: сам дурак.
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06.07.2020 11:11 Відповісти
Соединенные Штаты собираются передать Украине противокорабельные крылатые ракеты, которые могут серьезно изменить баланс сил в причерноморском регионе.
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06.07.2020 10:36 Відповісти
готовиться это значит разместить Базы NATO вблизи крымского перешейка и в других местах
готовиться это значит объявить о начале созданиии ядерного оружия
готовиться это значит готовить подвалы и бункеры на случай бомбёжек
готовиться это значит повсеместные сборы, учения и тренировки резерва
готовиться это значит минировать подступы к своей территории
готовиться это значит готовить, тренировать гражданское население по программе обороны
готовиться это значит предприятиям работать в три смены на оборону страны
готовиться это ГОТОВИТЬСЯ, а не звиздеть !!!
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06.07.2020 10:53 Відповісти
...и расчёт целей на их территории, для начала в Крыму.
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06.07.2020 11:00 Відповісти
И... зачем такая жизнь...
Уж не лучше ли готовиться к чему-то хорошему? Не подвалы готовить, а торт на День рождения. Не тренировать гражданское население по программе обороны, а дать людям возможность ЖИТЬ! Так, как ЭТО делают в других нормальных странах. Рожать и воспитывать детей, помогать старикам, садить цветы и деревья, любоваться голубым небом и звездами... Улыбаться в конце концов, а не бесконечно ходить хмурыми и обдрышпанными, оглядываясь и трясясь от страха и приближающейся беды. Мы живем в двадчать первом веке. Мы ЛЮДИ, а не безликие твари. Нельзя бесконечно воевать и убивать!!
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06.07.2020 11:13 Відповісти
мы конечно люди, но к нам в 2014 вдруг , "по -братски" ворвались безликие твари, которые готовы были убивать, и вы наверно не в курсе ? вы не в курсе , что эти твари приходят и убивают украинских граждан -уже седьмой год ?... тогда я представляю как вы будете готовить торт, в то время, как российская авиация будет бить ракетами по вашей кухне
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06.07.2020 12:05 Відповісти
Очень благодарна Вам за пожелание.
Жить постоянно в войне - это неправильно. Но Вам этого не понять. Вы же - мужчина...
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06.07.2020 13:24 Відповісти
В других нормальних странах все населення піднялося б на боротьбу з окупантами. А ти якщо хочеш затишку, їдь на росію, там будеш радуватись войнушкам в інших країнах.
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06.07.2020 17:10 Відповісти
Петра Алексеича назначить командующим Южного фронта, нач. штаба Сашу Турчинова....и пусть набирают добровольцев, "активистов" воинствующих у нас много....
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06.07.2020 10:57 Відповісти
Бред какой-то. Зачем Путину задействовать флот, если воду забрать он должен на суше? Они совсем поехали рассудком с этим Нептуном, который только проходит госиспытания и нет на него госзаказа. Будет также, как и с газораспределительной станцией на Крым - тихо захватят и поставят пулеметы, а Кулеба будет жаловаться в ООН и ЕС - памагите!
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06.07.2020 11:15 Відповісти
...хненово началась неделя.Диванные аналитики на "анализировали" войну с путлером,так она уже идет шестой год....и окончания не видно-не АНАЛизилуется... .
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06.07.2020 11:17 Відповісти
Підніми дупу з дивана і готуйся до бомбардувань. Понюхаєш нарешті чим пахне війна.
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06.07.2020 17:21 Відповісти
Боевой командующий, прям адмирал Нельсон)))). передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз ...для ясности надо добавить баз отдыха))))Источник: https://censor.net/n3206219
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06.07.2020 11:38 Відповісти
У нього nд носом у зоні АТО створюються на гроші москалів казацкі угруnування, а він тут триндить npо nідготовку.
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
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06.07.2020 12:52 Відповісти
"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи." Это заявил официальное лицо - командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (если источник не напутал). А понять, что если возвращаться с обозначениями в 19 век, то если Российской империя, то и Малороссия?
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06.07.2020 13:11 Відповісти
У нього nд носом у зоні АТО створюються на гроші москалів казацкі угруnування, а він тут триндить npо nідготовку.
nро яку готoвність може йти розмова якщо у тилу діє ворог, де дії його контррозвідки.
2. Хто і чому доnустив до бойової зброї сторонніх осіб, та й ще , у голову не лізе, дозволили зняти зі зброї блоки, чим npивели зброю до небоєздaтності!!!!!!!!!!!!!! Це диверсія !!!!!!!!!!!!!
Чому з цього nриводу не збирається РНБО.
3/ Чому РНБО не ставить nитання nеред ВР nро введення додаткових заходів на nеріод nроведення навчання "КАВКАЗ"
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Новоросією москалі вже подавляться.
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06.07.2020 17:30 Відповісти
 
 