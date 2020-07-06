Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину: "Таких дій Російської імперії не відкидаю. Ми готуємося"

Війська Російської Федерації спробують прорватися з окупованого Криму в Херсонську область, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Таку версію розвитку подій припустив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю одеському виданню "Думская".

"Я не відкидаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося ... Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо таке станеться, то, на жаль, це буде багато втрат - і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміють - хоча в країні сьомий рік йде війна", - сказав він.

Командувач ВМС вважає, що сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде точним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - пояснив Неїжпапа.

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Командувач ВМС зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але і "до роботи підрозділів в міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Він розповів, що Україна посилює свої позиції на морі.

"Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту - ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові ... Зараз ухвалюються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз ... Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас", - додав командувач ВМС.