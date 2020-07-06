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Новини Агресія Росії проти України
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Вводити в "мінський формат" ще й проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас, - Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що обговорення Криму в "мінському форматі" може блокувати прогрес і щодо Криму, і щодо Донбасу.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телепроєкту "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна зараз активізувала кримське питання у діалозі з міжнародними партнерами та "розігріває" їх до наступних кроків.

"Зараз вводити в "мінський формат" ще і проблематику Криму – насправді блокувати і Крим, і Донбас. […] Ми на всіх рівнях – і в МЗС, і в Офісі Президента – постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних.

Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по суті, відродили активну тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, контактуємо з нашими партнерами. Тобто вже їх "розігріваємо" до наступних кроків", - зазначив Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба

Глава українського МЗС також зазначає, що Росія намагатиметься уникати перемовин щодо Криму, вдаючи, що це питання закрите, тому стратегія України має полягати в тому, щоб створювати передумови для деокупації.

"РФ всіляко уникатиме будь-яких перемовин. Тому стратегія має будуватися абсолютно інакше: (варто. – Ред.) спонукати деокупацію, створювати умови, за яких деокупація стає неминучою. Ми не маємо тішити себе ілюзіями, що РФ буде вести перемовини з цього приводу. Але якраз той факт, що росіяни розказують про Крим, як про закрите питання, свідчить про те, що вони вимушені на цьому постійно наголошувати. Бо якби воно було дійсно закрите, то Росія б про це не мала говорити", - каже Дмитро Кулеба.

Автор: 

Крим (14175) росія (65379) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Як вони ведуть перемовини з країнами партнерами ?
Якщо наш през сситься відкрито назвати ворога, який вбиває громадян України ?
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06.07.2020 09:56
+8
Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6049
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06.07.2020 09:54
+7
Виключити Крим із мінського процесу це визнання Криму не українським. Ви хто, пан Кулеба?
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06.07.2020 09:56
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Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6049
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06.07.2020 09:54 Відповісти
Як вони ведуть перемовини з країнами партнерами ?
Якщо наш през сситься відкрито назвати ворога, який вбиває громадян України ?
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06.07.2020 09:56 Відповісти
А какая разница? Щас типа все разблокировано?)
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06.07.2020 09:54 Відповісти
Побачимо...побачимо...
Але особливих надій на вас не покладаю.
Щось не схоже, що ви спілкуєтесь з впливовими країнами.
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06.07.2020 09:55 Відповісти
сливают Крым....
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06.07.2020 09:55 Відповісти
Крым остаётся приоритетным вопросом только в Оп,ясно-понятно
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06.07.2020 09:56 Відповісти
Виключити Крим із мінського процесу це визнання Криму не українським. Ви хто, пан Кулеба?
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06.07.2020 09:56 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю Мінськ створювався для Бамбасу. Про Крим там не було мови.
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06.07.2020 10:01 Відповісти
Просто ви не все пам'ятаєте. Уважно перечитайте ці документи, бо ми на Цензорі багато разів обговорювали мінські домовленості. Ви знайдете там фрази про всі окуповані території.
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06.07.2020 10:04 Відповісти
Да там сейчас все такие!
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06.07.2020 10:04 Відповісти
Пусті балачки. Ніякого прогресу не було і не буде, ні по Криму, ні по Бамбасу.
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06.07.2020 10:05 Відповісти
Вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма/ Ну да, ну да. Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"13.12.19 / "Полный контакт", - Путин о Зеленском. 15.11.19
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06.07.2020 10:12 Відповісти
От дебіл, так це і потрібно!!! Ця проблема має бути заблокована, до того часу, поки ми фізично не зможемо знищити РФію.
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06.07.2020 10:23 Відповісти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение Крыма в "минском формате" может блокировать прогресс ипо Крыму, и по Донбассу.- только рашистские блокировщики ,блокируют любые переговоры касающиеся украинских территорий ими оккупироваными .Только немецко- французско-рашистские блокировщики,блокируют участие США И Англии и в минском и в нормандском форматах ...
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06.07.2020 10:35 Відповісти
А где формат для Крыма?
Или никто возвращать не собирается?
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06.07.2020 11:06 Відповісти
Кулеба, так война на донбасе развязана из-за того, что Украина не признает крым росийским. Как только ты введешь проблематику крыма в минский процес на условиях кацапов о его признании, то минский процесс сразу разблокируется.
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06.07.2020 11:20 Відповісти
У питаннях деокупації Криму і Донбасу повинно бути 2 різні стратегії.
Це пов"язано з різними причинами, але головна це відновлення кордону.
Якщо на Донбасі основною схемою є витіснення окупантів силовим методом, то у Криму суто політичним і економічним тиском.
Україна повинна проводити операції по знищенню військових об"єктів на Донбасі."Їх там нет", а значить і не повинно бути. У прилежних до території розмежування регіонах повинні діяти військові адміністрації, військовий патруль, тобто nовинна бути друга лінія оборони і фільтрації Там не nовинно існувати ніяких інших угрупувань які б намагались вnливати на підтримання державного порядку. (навіть з добрими намірами, вже не кажучі про кaзаків війська донського.). Приклад маємо у Одесі коли ці так звані "казакі" поставили ідола Катерину- розпутницю, яка знищила Запоріжську Січ і намагались створити заколот. Це казакі з Твері і нічого спільного з українським козацтвом вони не мають.
Оcь і основна зброя у цій війні, проведення освітницької роботи серед населення, розповсюдження історичної правди про ворогів України і козацтва - спростування москальської брехні про малоросію, Донбас.....Крим. Про українську державу від ДОНУ до СЯНУ.
А що ми маємо ворог захоnив усі засоби масової інформації і nромиває мізки дітям і решта.....А влада що "КАКАЯ РАЗНИЦА" от тож бо буде -"ЗАДНИЦЯ"
"Кіс май тухіс" за nозиції nрезидента.
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06.07.2020 12:32 Відповісти
Як підмінили Будапештський меморандум на мінські нікчемності в інтересах агресора:
http://www.ukrlife.tv/video/politika/budapeshtskii-memorandum-koli-ta-shcho-pishlo-ne-tak-stanislav-batrin
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06.07.2020 12:39 Відповісти
 
 