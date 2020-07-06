Вводити в "мінський формат" ще й проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що обговорення Криму в "мінському форматі" може блокувати прогрес і щодо Криму, і щодо Донбасу.
Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телепроєкту "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна зараз активізувала кримське питання у діалозі з міжнародними партнерами та "розігріває" їх до наступних кроків.
"Зараз вводити в "мінський формат" ще і проблематику Криму – насправді блокувати і Крим, і Донбас. […] Ми на всіх рівнях – і в МЗС, і в Офісі Президента – постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних.
Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по суті, відродили активну тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, контактуємо з нашими партнерами. Тобто вже їх "розігріваємо" до наступних кроків", - зазначив Дмитро Кулеба.
Глава українського МЗС також зазначає, що Росія намагатиметься уникати перемовин щодо Криму, вдаючи, що це питання закрите, тому стратегія України має полягати в тому, щоб створювати передумови для деокупації.
"РФ всіляко уникатиме будь-яких перемовин. Тому стратегія має будуватися абсолютно інакше: (варто. – Ред.) спонукати деокупацію, створювати умови, за яких деокупація стає неминучою. Ми не маємо тішити себе ілюзіями, що РФ буде вести перемовини з цього приводу. Але якраз той факт, що росіяни розказують про Крим, як про закрите питання, свідчить про те, що вони вимушені на цьому постійно наголошувати. Бо якби воно було дійсно закрите, то Росія б про це не мала говорити", - каже Дмитро Кулеба.
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Якщо наш през сситься відкрито назвати ворога, який вбиває громадян України ?
Але особливих надій на вас не покладаю.
Щось не схоже, що ви спілкуєтесь з впливовими країнами.
Или никто возвращать не собирается?
Це пов"язано з різними причинами, але головна це відновлення кордону.
Якщо на Донбасі основною схемою є витіснення окупантів силовим методом, то у Криму суто політичним і економічним тиском.
Україна повинна проводити операції по знищенню військових об"єктів на Донбасі."Їх там нет", а значить і не повинно бути. У прилежних до території розмежування регіонах повинні діяти військові адміністрації, військовий патруль, тобто nовинна бути друга лінія оборони і фільтрації Там не nовинно існувати ніяких інших угрупувань які б намагались вnливати на підтримання державного порядку. (навіть з добрими намірами, вже не кажучі про кaзаків війська донського.). Приклад маємо у Одесі коли ці так звані "казакі" поставили ідола Катерину- розпутницю, яка знищила Запоріжську Січ і намагались створити заколот. Це казакі з Твері і нічого спільного з українським козацтвом вони не мають.
Оcь і основна зброя у цій війні, проведення освітницької роботи серед населення, розповсюдження історичної правди про ворогів України і козацтва - спростування москальської брехні про малоросію, Донбас.....Крим. Про українську державу від ДОНУ до СЯНУ.
А що ми маємо ворог захоnив усі засоби масової інформації і nромиває мізки дітям і решта.....А влада що "КАКАЯ РАЗНИЦА" от тож бо буде -"ЗАДНИЦЯ"
"Кіс май тухіс" за nозиції nрезидента.
http://www.ukrlife.tv/video/politika/budapeshtskii-memorandum-koli-ta-shcho-pishlo-ne-tak-stanislav-batrin