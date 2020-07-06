Вводити в "мінський формат" ще й проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що обговорення Криму в "мінському форматі" може блокувати прогрес і щодо Криму, і щодо Донбасу.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телепроєкту "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна зараз активізувала кримське питання у діалозі з міжнародними партнерами та "розігріває" їх до наступних кроків.

"Зараз вводити в "мінський формат" ще і проблематику Криму – насправді блокувати і Крим, і Донбас. […] Ми на всіх рівнях – і в МЗС, і в Офісі Президента – постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних.

Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по суті, відродили активну тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, контактуємо з нашими партнерами. Тобто вже їх "розігріваємо" до наступних кроків", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Глава українського МЗС також зазначає, що Росія намагатиметься уникати перемовин щодо Криму, вдаючи, що це питання закрите, тому стратегія України має полягати в тому, щоб створювати передумови для деокупації.

"РФ всіляко уникатиме будь-яких перемовин. Тому стратегія має будуватися абсолютно інакше: (варто. – Ред.) спонукати деокупацію, створювати умови, за яких деокупація стає неминучою. Ми не маємо тішити себе ілюзіями, що РФ буде вести перемовини з цього приводу. Але якраз той факт, що росіяни розказують про Крим, як про закрите питання, свідчить про те, що вони вимушені на цьому постійно наголошувати. Бо якби воно було дійсно закрите, то Росія б про це не мала говорити", - каже Дмитро Кулеба.