Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо"
Є можливість того, що вибори на окупованих територіях Донбасу відбудуться одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або до кінця цього року.
Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь можливість того, щоб вибори на окупованих територіях Донбасу відбувалися одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або хоча б до кінця цього року, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що час збігає. Наразі це ще досі можливо, але для цього потрібен новий сильний імпульс. Я вже згадував про переговори позаминулого тижня, це сигнал, що ситуація рухається в правильному напрямку", - заявив посол Франції.
Відповідаючи на запитання про те, що повноцінні демократичні вибори в ОРДЛО не можуть відбутися до того часу, поки Україна не отримає контроль над кордоном, Понсен заявив: "Це як раз і має обговорюватися між учасниками переговорів. Нам не треба в це занадто втручатися. Принцип полягає в тому, що ми, Франція і Німеччина, перебуваємо в процесі для того, щоб допомогти, але учасники переговорів (у Мінську. - Ред.) мають аналізувати ситуацію й описувати, як імплементувати положення домовленостей".
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Навіщо нам ще один гнійник ?
Невже мало отого, що в Києві засіло ?
Это ж с какой скоростью х.уйло должно убраться с Донбасса?
С какой скоростью мы должны все разминировать?
С какой скоростью мы должны пересажать всех коллаборационистов в тюрьмы?
С какой скоростью мы должны провести дознание обо всех жителях на предмет помощи оккупационной власти?
С какой скоростью мы должны принять закон о поражении в правах местных сепаров и их выдворения из Украины?
Не... не успеем...
Европа, у тебя еще есть время проснуться! Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
В своих арабских народных республиках типа Марселя выборы проводите.