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Новини Агресія Росії проти України
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Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо"

Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року:

Є можливість того, що вибори на окупованих територіях Донбасу відбудуться одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або до кінця цього року.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь можливість того, щоб вибори на окупованих територіях Донбасу відбувалися одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або хоча б до кінця цього року, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що час збігає. Наразі це ще досі можливо, але для цього потрібен новий сильний імпульс. Я вже згадував про переговори позаминулого тижня, це сигнал, що ситуація рухається в правильному напрямку", - заявив посол Франції.

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Відповідаючи на запитання про те, що повноцінні демократичні вибори в ОРДЛО не можуть відбутися до того часу, поки Україна не отримає контроль над кордоном, Понсен заявив: "Це як раз і має обговорюватися між учасниками переговорів. Нам не треба в це занадто втручатися. Принцип полягає в тому, що ми, Франція і Німеччина, перебуваємо в процесі для того, щоб допомогти, але учасники переговорів (у Мінську. - Ред.) мають аналізувати ситуацію й описувати, як імплементувати положення домовленостей".

Автор: 

місцеві вибори (1366) росія (65379) Франція (3080) Донбас (22356) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+22
Пусть Германия введет войска в Эльзас, а Франция там выборы проводит
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06.07.2020 10:08
+21
У себя в Провансе выборы такие проводи...
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06.07.2020 10:05
+14
Серьезно???
Это ж с какой скоростью х.уйло должно убраться с Донбасса?
С какой скоростью мы должны все разминировать?
С какой скоростью мы должны пересажать всех коллаборационистов в тюрьмы?
С какой скоростью мы должны провести дознание обо всех жителях на предмет помощи оккупационной власти?
С какой скоростью мы должны принять закон о поражении в правах местных сепаров и их выдворения из Украины?
Не... не успеем...
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06.07.2020 10:20
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У себя в Провансе выборы такие проводи...
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06.07.2020 10:05 Відповісти
Жабоеды вашим нашим вместе спляшем -- какие нах выбору на оккупированной територии ДЕБИЛЫ
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06.07.2020 10:08 Відповісти
Махрон от "желтых жилетов" до сих пор поносом дрищет Путлер ему уже показал, кто в Елисейском дворце бал правит
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06.07.2020 10:18 Відповісти
Сам Понсен когда был в лугандониях, чтобы понять готово там что-то или нет?
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06.07.2020 10:07 Відповісти
Пусть Германия введет войска в Эльзас, а Франция там выборы проводит
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06.07.2020 10:08 Відповісти
ополчение на референдумеПосол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо" - Цензор.НЕТ 1824
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06.07.2020 12:47 Відповісти
А посол не сует свой нос куда ему не положено?!
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06.07.2020 10:08 Відповісти
Ну, якщо за модель брати російське нолосування за "обнулєніє", то і тижня вистачить на піднотовку і проведення. А взагалі - це пі*дєц. Посол демократичної країни включає ідіота... Як це розуміти?
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06.07.2020 10:13 Відповісти
Лица новые -грабли старые. Чем для Франции политика умиротворения агрессора закончилась общеизвестно
Посол Франции де Понсен о выборах на Донбассе в этом году: "На данный момент это еще возможно" - Цензор.НЕТ 9201
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06.07.2020 10:13 Відповісти
Всі ж розуміють, що там переможе фуйло.
Навіщо нам ще один гнійник ?
Невже мало отого, що в Києві засіло ?
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06.07.2020 10:14 Відповісти
росіяни не проти провести там вибори, бо вони відкрито відмовились приймати недореспубліки в склад рф, тобто планують впіхнути нам.
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06.07.2020 10:15 Відповісти
Пусть всё так и остаётся?
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06.07.2020 10:18 Відповісти
да
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06.07.2020 10:22 Відповісти
Карантин на 10*** років
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06.07.2020 10:22 Відповісти
тотальный и радикальный
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06.07.2020 12:48 Відповісти
понсен-ганон.
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06.07.2020 10:19 Відповісти
Серьезно???
Это ж с какой скоростью х.уйло должно убраться с Донбасса?
С какой скоростью мы должны все разминировать?
С какой скоростью мы должны пересажать всех коллаборационистов в тюрьмы?
С какой скоростью мы должны провести дознание обо всех жителях на предмет помощи оккупационной власти?
С какой скоростью мы должны принять закон о поражении в правах местных сепаров и их выдворения из Украины?
Не... не успеем...
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06.07.2020 10:20 Відповісти
Ну почему же? Можно поучиться у наших "мышебратьев", как они Кенигсберг в Калининград превращали. Вначале пытались адаптировать оставшихся там немцев, даже немецкие школы открыли. Но, в конце концов, таки депортировали - что правда, заняло это примерно год, но это потому, что не торопились. Если бы захотели - за одну ночь всех бы вывезли, опыт уже был.
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06.07.2020 13:02 Відповісти
посол, посол ти на ....!
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06.07.2020 10:21 Відповісти
Цей Момент просто тролить зевладу, бо нормальний дипломат про такі вибори так не буде говорити.
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06.07.2020 10:21 Відповісти
Понсен...
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06.07.2020 10:22 Відповісти
Всі кремлівські холуї старанно ************ ідею "внутрішнього конфлікту" та виборів в ордло. Французи, бубАчка, дерьмак, та інші "слуги" фуйла
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06.07.2020 10:22 Відповісти
Прогнившие коррумпированные политиканы, купленные Хутиным, ведут дело к сдаче Европы. Огромное количество коммерческой и жилой недвижимости, скупленные (на подставных покупателей) акции ведущих компаний Европы, инфраструктура... Купленные послы, евродепутаты, СМИ... Тысячи агентов влияния во всех местных органах власти. Сотни старинных замков уже через посредников скуплены и теперь принадлежат ФСБ РФ. Как будто всем в Европе хочется снова почувствовать сапог Лубянки на своей шее.
Европа, у тебя еще есть время проснуться! Иначе - концлагерь, после которого останутся только березки в твоих парках и русский мат в твоих прекрасных городах.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Будут восстанавливать инфро-структуру Сибири и Дальнего Востока
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06.07.2020 10:39 Відповісти
Ясный пень шо возможны. бери французов и езжай в Луганьдонь. Проведешь там выборы лучшей проститутки. https://oldfisher-mk.livejournal.com/516631.html французские выборы в ДыНыРе.
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06.07.2020 10:40 Відповісти
Пи.ар Макрон и его шобла уже ******* всех. Им бы санкции побыстрее снять , вино киснет , сыр плесневеет.А кацапы голодные ....Лягушатники продажные.
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06.07.2020 10:47 Відповісти
Пусть дадут право голоса черножопым и азиатам которые заполонили Францию и проведут выборы у себя, а мы только в стороне посмеёмся
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06.07.2020 10:59 Відповісти
Дипломат на то и дипломат, чтобы нести пустопорожнюю ху....ню.
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Посол ты...
В своих арабских народных республиках типа Марселя выборы проводите.
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06.07.2020 12:46 Відповісти
 
 