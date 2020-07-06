Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо"

Є можливість того, що вибори на окупованих територіях Донбасу відбудуться одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або до кінця цього року.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь можливість того, щоб вибори на окупованих територіях Донбасу відбувалися одночасно з місцевими виборами по всій Україні, в жовтні, або хоча б до кінця цього року, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що час збігає. Наразі це ще досі можливо, але для цього потрібен новий сильний імпульс. Я вже згадував про переговори позаминулого тижня, це сигнал, що ситуація рухається в правильному напрямку", - заявив посол Франції.

Також читайте: Посол Франції в Україні про можливе розміщення миротворців ООН на Донбасі: "Ми дуже скептично налаштовані"

Відповідаючи на запитання про те, що повноцінні демократичні вибори в ОРДЛО не можуть відбутися до того часу, поки Україна не отримає контроль над кордоном, Понсен заявив: "Це як раз і має обговорюватися між учасниками переговорів. Нам не треба в це занадто втручатися. Принцип полягає в тому, що ми, Франція і Німеччина, перебуваємо в процесі для того, щоб допомогти, але учасники переговорів (у Мінську. - Ред.) мають аналізувати ситуацію й описувати, як імплементувати положення домовленостей".