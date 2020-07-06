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Новини
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Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен

Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен

Домовленості України з МВФ про незалежність НБУ і судову реформу зараз не виконуються і це є приводом для занепокоєння.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зацікавлені у принципах та інституціях і ми про це сказали. Ми підтримуємо незалежність НБУ, ми стурбовані тим, що ця незалежність опинилася під загрозою з боку кількох груп, зокрема в парламенті. Але ми не фокусуємось на персонах, ми фокусуємось на інституціях, зокрема на забезпеченні незалежності Нацбанку. Якщо бути відвертим, то це все дало нехороший сигнал. Є й інші погані сигнали. Наприклад, реформа правосуддя, яка зараз в Раді – це не те, на що ми розраховували. Вона не збігається і з рекомендаціями МВФ. А судова реформа і незалежність НБУ – це якраз умови МВФ для України. І на цей момент ці вимоги не виконуються. Це справді привід для занепокоєння", - заявив де Понсен.

"Старт був дуже хорошим. Але зараз ми бачимо, що той "турборежим" вже відключений. І іноді справи рухаються в неправильному напрямку. Крім судової реформи можу назвати ще й реформу СБУ. Це ті показники, які ми уважно моніторимо", - додав посол Франції.

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"Коли я говорю з французькими інвесторами, вони дуже зацікавлені інвестуванням в український ринок, бо він дуже багатообіцяючий. Однак вони хочуть бути впевненими, що інвестиції будуть захищені. А якщо виникає якась проблема, то можна піти до суду, який не корумпований, ефективний і поважає верховенство права. Головне для них – отримати гарантії, що суд і судова система будуть чесними, прозорими та ефективними. Щоб розгляд якогось питання не займав по три роки", - зазначив де Понсен.

"Бажання проводити реформи у команди Зеленського є, але результатів поки не вистачає у двох ключових сферах, про які я вже казав: судова реформа та реформа СБУ. Щодо реформи СБУ – існує європейська місія, яка має допомагати з реформою, давати поради, туди залучені високопрофільні експерти. Франція зокрема вклала багато грошей і зусиль в цю реформу. І прикро бачити, що результат не такий, який хотілося бачити. Дійсно є прогалина між публічною позицією, публічними заявами президента і прем'єр-міністра і тим, що з'являються якісь перешкоди на шляху. І треба зрозуміти чому, знайти пояснення", - резюмував посол Франції.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію подав у відставку глави НБУ Якова Смолія, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) НБУ (10404) СБУ (12854) судова реформа (1459) Франція (3080) Смолій Яків (299) Понсен Етьєн де (59) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+16
Переводжу з дипломатичної мови: Повна ср*ка!
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06.07.2020 10:28
+15
Єдине, що стало зрозумілим - інвестицій і кредитів не буде.
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06.07.2020 10:31
+11
Ета всьо госдеп!
Агасіки?
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06.07.2020 10:30
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Ермаку виднее, куда, что и как должно двигаться...
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Тому Ермаку, который воскрес. Он формирует в основном кадровую политику страны.
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06.07.2020 11:52 Відповісти
Давайте для початку озвучимо найбільших вигодонабувачів від купівлі-продажу українських облігацій. Якщо серед них багато "західних партнерів" - то все стає на свої місця.
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06.07.2020 10:27 Відповісти
Так озвуч! Нащо ото твоє "якщо"?
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Ета всьо госдеп!
Агасіки?
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06.07.2020 10:30 Відповісти
Сорос, Ковід і Порох - причина цього бл*дського цирку.
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06.07.2020 10:31 Відповісти
Ну если есть идиот, который дико нарастил выпуск облигаций еще и под дурные проценты, то виноват не он?
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06.07.2020 10:38 Відповісти
Переводжу з дипломатичної мови: Повна ср*ка!
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06.07.2020 10:28 Відповісти
Вы переклали лише половину. Я перекладаю іншу половину:"...зелена буде в роботі." Загалом це має такий вигляд: "Повна срака (літературне слово, синоніми - гузно, дупа) зелена буде в роботі."
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06.07.2020 10:58 Відповісти
Єдине, що стало зрозумілим - інвестицій і кредитів не буде.
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06.07.2020 10:31 Відповісти
Відпочинку в Куршавеляз і на Лазурних берегах теж. Залишається лише Оман і Байкал.
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06.07.2020 11:00 Відповісти
Судебная реформа и реформа СБУ движутся в неправильном направлении, а отставка Смолия дала нехороший сигнал, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2854
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06.07.2020 10:32 Відповісти
Встречать Новый Год будут в Ростове?
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06.07.2020 12:08 Відповісти
Да вы что? Сейчас "величайший" еще и на вас обидится.
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06.07.2020 10:35 Відповісти
как и ожидалось зеля кинул мвф, в последний раз...
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06.07.2020 10:37 Відповісти
В принципі згоден, але НЕ ФРАНЦУЗАМ про це казати, які перетворили Францію у кубло кацапських спецслужб, що діють безкарно, які не здатні захистити своє населення від кацапського втручання, від фінансування ****** тих же "жовтих жилетів" та банди Марі Ле Пен, які НАПРЯМУ винні у нападі кацапів на Україну, бо широко торгували і торгують з агресором, постачали і постачають агресору дуже багато військової техніки, запчастин і військових технологій. Посібники агресора, як не крути.
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06.07.2020 10:39 Відповісти
Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 5730
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06.07.2020 10:39 Відповісти
Тіко не "куратори", а "няні"
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06.07.2020 10:53 Відповісти
Бляха-муха - вам нужно было озаботится еще тогда, когда Порошенко под себя подмял и СБУ, и Генитальную пракуратуру и СБУ. Но вы тогда помалкивали, т.к. было тихо и вас все устраивало.
А ЗеПерзиндент просто меняет шоколадных лягушек на зеленых.
Но сывочолый хорошую мину из говна подложил НеЛоху - вовремя Смолий сработал...
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06.07.2020 10:46 Відповісти
Как всегда у зебилов - сплошная брехня. Два раза написал про СБУ, но глава СБУ еще по конст.реформе 2003 года назначался Президентом. А про Смолия - не надо перекручивать, неуважаемый зе-лох! Давили на него и преЗЕдент, и депутатики из СН, типа Дубинского, своими демонстрациями, и ВЫНУДИЛИ в конце-концов уйти! Так что вам никто МИНУ из говна не подкладывал! Вы просто сами ОБОСРАЛИСЬ!
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06.07.2020 10:56 Відповісти
А то блин на Смолия не давили петины друзья - ему яйца еще ГОнтарева раздавила, шоб скандалов в НБУ при ней не было.
Хотя может он и хирой - лучше поздно, чем никогда, сказал Смолий и положил голову на рельсы, когда поезд уже прошел...
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06.07.2020 11:01 Відповісти
Как всегда бред из уст зебила. Гонтарева была в то время его начальницей. Это она устраивала "акции протеста" перед его домом, и домом других людей из руководства НБУ?
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06.07.2020 11:07 Відповісти
Мы об этом ещё раз подумаем! Депутаты от "Слуг народа" не сплять тому, недоїдають! Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 7679
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06.07.2020 10:46 Відповісти
Сразу вспоминается сказка *три толстяка*...
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Але іноді поки один спить, інший таки "доїдає" Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 9076
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06.07.2020 12:58 Відповісти
Можно себе только представить на ,что "вы рассчитывали",после того ,как мы увидели дружбу вашего президента с Путиным.Да и "совместные" с НБУ "коммерческие" проекты наверное обломились,и "наблюдатели" в советах некот орых структур, наверное бобла(холявы) лишатся. И в полную кабалу загнать нас не успели, пока. "Абидна",да?
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06.07.2020 10:55 Відповісти
Это что ты называешь "кабалой"? Кредиты МВФ под 2% ???
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06.07.2020 10:57 Відповісти
Це ж кацап. Воно пощичить на чекушку, нап'жттся в хлам, а винен той, хто гроші позичив. Тому він (кацап) хрен гроші ворогу віддасть. Позичить в іншого.
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Зеленые сопли обгадились, как всегда, это уже привычно. Но то что из-за них вся Украина - в дерьме, это печально. "Сделали нас все вместе"
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06.07.2020 10:59 Відповісти
Нехай "інвестори" йдуть купують чергові аргентинські бонди. Дохідність по них така ж як в Україні. Єдина різниця що Аргентина цим "інвесторам" замість 18-22% річних крутила дулю з маком.
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06.07.2020 11:02 Відповісти
Ну, так кто заставляет вас эти бонды им продавать? Не нужны вливания в таком виде в украинский бюджет? Ну, не продавайте! 1,7 миллиарда сделка уже не состоялась, правда как это здорово?
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06.07.2020 11:08 Відповісти
Як діти малі. Їх інфільтрати в Уряді й проводять емісії подібних грабіжницьких паперів. Гончарук. Смолій прикривав. Який доречі зірвавши розміщення євробондів під 7% показав що для нього інтереси "інвесторів" важливіші за інтереси України .
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06.07.2020 11:15 Відповісти
У вас в этом комментарии напрочь отсутствует логическая связь. Сначала вы пишите, что "инфильтраты" продают бумаги, ну я так понимаю, приносят этим зло для Украины? Потом тут же пишите, что Смолий "сорвал" размещение этих бумаг, ну так если они "зло для Украины", то Смолий, выходит, молодец???
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06.07.2020 11:28 Відповісти
Розберіться що таке ОВДП та євробонди. Шановний не потрібно робити з Українців папуасів.
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06.07.2020 11:30 Відповісти
При шрколаде сбу и судебная власть были карманными, как и сейчас, но тогда франция молчала.
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06.07.2020 11:11 Відповісти
Странно, а почему это (п)ослы молчали раньше про судебную реформу, когда ПеПо её героически внедрял?.... кстати о птичках, если-бы глава НБУ был действительно шибко независимым за него, многие очень интересные ребята, так-бы задницу не драли
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Судебная реформа это как раз то, что зебилы не дали завершить Пороху, избрав клоуна оманского своим Зе-Зедентом. Пороху удалось частично только реформировать Верховный суд. Сопротивление судейской мафии было диким. И у него не было "Монобольшинства", а партия БПП была меньше, чем фракция Яценюка, например. Так что по всем пунктам приходилось идти на компромиссы.
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06.07.2020 11:31 Відповісти
Не болтай глупостей, если забыл я повторю - "Каких тебе ещё реформ не хватает?" === слова классика
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06.07.2020 11:57 Відповісти
Хорошо, "классик" просто барИга. А какие реформы провел за более чем год "честный парень из цырка с лошадями? Может он реформировал суды, которые клятый Порох не смог? Ведь у него и монобольшинство и все условия!
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06.07.2020 12:03 Відповісти
Так нужно ещё придумать как это сделать, ведь ПеПо выдал судьям, ментам, прокурорам индульгенцию, как ты их теперь выгонишь если они , по Петиной системе, прошли переаттестации, конкурсы, отборы и прочую фигню .... у них на руках железные "ксивы", вот такие дела .... во многих случаях лучше сделать всё заново, чем исправлять бардак устроенный "папередниками" .... и похоже специально устроенный ..
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06.07.2020 12:31 Відповісти
Ау, ватный зеленый длбб ДУдРА,ты где ? Ну ка ,прокомментируй заявление посла ,не ,не хочется,невдобно получилось ,как тебе удается жить без мозга ,баран?
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06.07.2020 11:27 Відповісти
А регулярні мінєти пуйлу у виконанні Макрона - це який сигнал, жабоїде? Позитивний?
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06.07.2020 12:30 Відповісти
 
 