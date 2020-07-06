Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен

Домовленості України з МВФ про незалежність НБУ і судову реформу зараз не виконуються і це є приводом для занепокоєння.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зацікавлені у принципах та інституціях і ми про це сказали. Ми підтримуємо незалежність НБУ, ми стурбовані тим, що ця незалежність опинилася під загрозою з боку кількох груп, зокрема в парламенті. Але ми не фокусуємось на персонах, ми фокусуємось на інституціях, зокрема на забезпеченні незалежності Нацбанку. Якщо бути відвертим, то це все дало нехороший сигнал. Є й інші погані сигнали. Наприклад, реформа правосуддя, яка зараз в Раді – це не те, на що ми розраховували. Вона не збігається і з рекомендаціями МВФ. А судова реформа і незалежність НБУ – це якраз умови МВФ для України. І на цей момент ці вимоги не виконуються. Це справді привід для занепокоєння", - заявив де Понсен.

"Старт був дуже хорошим. Але зараз ми бачимо, що той "турборежим" вже відключений. І іноді справи рухаються в неправильному напрямку. Крім судової реформи можу назвати ще й реформу СБУ. Це ті показники, які ми уважно моніторимо", - додав посол Франції.

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"Коли я говорю з французькими інвесторами, вони дуже зацікавлені інвестуванням в український ринок, бо він дуже багатообіцяючий. Однак вони хочуть бути впевненими, що інвестиції будуть захищені. А якщо виникає якась проблема, то можна піти до суду, який не корумпований, ефективний і поважає верховенство права. Головне для них – отримати гарантії, що суд і судова система будуть чесними, прозорими та ефективними. Щоб розгляд якогось питання не займав по три роки", - зазначив де Понсен.

"Бажання проводити реформи у команди Зеленського є, але результатів поки не вистачає у двох ключових сферах, про які я вже казав: судова реформа та реформа СБУ. Щодо реформи СБУ – існує європейська місія, яка має допомагати з реформою, давати поради, туди залучені високопрофільні експерти. Франція зокрема вклала багато грошей і зусиль в цю реформу. І прикро бачити, що результат не такий, який хотілося бачити. Дійсно є прогалина між публічною позицією, публічними заявами президента і прем'єр-міністра і тим, що з'являються якісь перешкоди на шляху. І треба зрозуміти чому, знайти пояснення", - резюмував посол Франції.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію подав у відставку глави НБУ Якова Смолія, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.