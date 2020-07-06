На сьогодні я не бачу, як в ОРДЛО можуть відбуватися вибори, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов не бачить зараз передумов для проведення виборів на Донбасі, оскільки основні умови для цього не забезпечені.
Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується виборів на Донбасі – мають відбутися певні умови, щоб вони там відбулися. На сьогодні, на день нашого спілкування, я не бачу, як там можуть відбуватися вибори", - сказав він.
За його словами, якщо на Донбасі відбудуться зміни в бік деокупації територій, то рано чи пізно там відбудуться вибори: "Але вони мають відбуватися на українській території, над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна Виборча Комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови".
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Если Путин их туда всё-таки загонит - они просто сойдут с ума.
В России считают, что Украину ждет провал, если она решится на военную конфронтацию. Там считают что украинская армия не готова к реальным боевым действиям.
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, https://www.interfax.ru/russia/716055 передает "Интерфакс ". В то же время, по его словам, РФ не готовится к захвату каких-либо территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".
"Если они решаться на какую то провокацию!, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду "операцию по принуждению Грузии к миру".