Індія посіла третє місце у світі за кількістю хворих на COVID-19, випередивши Росію

В Індії виявлено майже 700 тисяч випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію - за цим показником країна вийшла на третє місце у світі, випередивши Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані університету Джонса Гопкінса, що збирає статистику в режимі реального часу, на 6 липня в Індії зареєстровано понад 697 тисяч випадків COVID-19, померли 19,6 тисячі осіб.

Лідером серед світових країн залишаються США, де захворіли понад 2,8 мільйона громадян і померли майже 130 тисяч осіб.

На другому місці Бразилія, де коронавірусом заразилися 1,6 мільйона осіб, померли більш як 64 тисячі осіб.

У Росії понад 680 тисяч хворих і 10 тисяч померлих.

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Загалом у світі на коронавірус захворіли 11,4 мільйона осіб. Померли 534 тисячі осіб, видужали більш ніж шість мільйонів осіб.