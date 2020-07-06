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Новини Коронавірус і карантин
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Індія посіла третє місце у світі за кількістю хворих на COVID-19, випередивши Росію

Індія посіла третє місце у світі за кількістю хворих на COVID-19, випередивши Росію

В Індії виявлено майже 700 тисяч випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію - за цим показником країна вийшла на третє місце у світі, випередивши Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані університету Джонса Гопкінса, що збирає статистику в режимі реального часу, на 6 липня в Індії зареєстровано понад 697 тисяч випадків COVID-19, померли 19,6 тисячі осіб.

Лідером серед світових країн залишаються США, де захворіли понад 2,8 мільйона громадян і померли майже 130 тисяч осіб.

На другому місці Бразилія, де коронавірусом заразилися 1,6 мільйона осіб, померли більш як 64 тисячі осіб.

У Росії понад 680 тисяч хворих і 10 тисяч померлих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 543 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 49 043 випадки

Загалом у світі на коронавірус захворіли 11,4 мільйона осіб. Померли 534 тисячі осіб, видужали більш ніж шість мільйонів осіб.

Автор: 

Індія (674) карантин (18172) росія (65379) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А я думал у них иммунитет. Они ж трупы в Ганг сбрасывают, а потом там купаются и пьют оттуда
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06.07.2020 10:45
+1
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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06.07.2020 10:52
+1
Писали про Индию, мол особенности ихнего жилья циновки вместо стен и высокая проветриваемость помещений...
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06.07.2020 10:59
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А я думал у них иммунитет. Они ж трупы в Ганг сбрасывают, а потом там купаются и пьют оттуда
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06.07.2020 10:45 Відповісти
по идее после такого никакая болячка не должна взять
Индия заняла третье место в мире по числу заболевших COVID-19, опередив Россию - Цензор.НЕТ 4685
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06.07.2020 10:49 Відповісти
...тех кто выжил...
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06.07.2020 11:08 Відповісти
Употребление разбавленных остатков вирусов, бактерий, их токсинов и трупных ядов не усиливает устойчивость к болезням.
Что ж, этот факт в очередной раз опроверг теории гомеопатов. Я лично и до того в них не верил.
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06.07.2020 11:42 Відповісти
Вся теория гомеопатии - антинаучна.

Положение атомов в молекуле - как правило чётко зафиксировано (исключения есть, но они редки и не относятся к веществам используемым в гомеопатии). Никакое соприкосновение с действующим веществом - не изменит его (разве что гомеопатическая субстанция вступит с ним в химическую реакцию и присоединит).

Это не более чем эффект плацебо.
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06.07.2020 11:52 Відповісти
Полностью с Вами согласен.
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06.07.2020 11:59 Відповісти
Та да. А заболели от ковида. НЕ ВЕРЮЮЮЮЮЮЮ!!!!!!
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06.07.2020 11:59 Відповісти
Навіть не знаю, коли це все припиниться.
Індія дуже густонаселена, зараження буде швидко розповсюджуватись.
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06.07.2020 10:48 Відповісти
Мало того что она густонаселённая - она БЕДНАЯ. Если посадить её граждан в карантин - большинству уже через несколько дней станет просто нечего есть. Так что никакие меры безопасности не сработают. Да и у государства никаких ресурсов не хватит лечить несколько миллионов заболевших.

Плохо дело.
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Помню о приглашении туристов из этой страны к нам и побольше недавно шла речь.
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06.07.2020 10:52 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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06.07.2020 10:52 Відповісти
Писали про Индию, мол особенности ихнего жилья циновки вместо стен и высокая проветриваемость помещений...
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06.07.2020 10:59 Відповісти
Да, когда ночью в Бхопале в 1984 году был выброс метилизоцианата, в таких проветриваемых помещениях умерло более 2 тыс и пострадало более полумиллиона человек. В добротных домах пострадавших практически не было.
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06.07.2020 11:46 Відповісти
Там шло извне, а тут - изнутри!
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06.07.2020 12:20 Відповісти
Индия 1,5 млрд. населения. 700 тыс заболели.

2 человека на 100 тыс?
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06.07.2020 10:59 Відповісти
2 человека на 100 тыс?

ПОКА.
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06.07.2020 11:13 Відповісти
як перші два зернятка на першому квадраті шахівниці....
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Это ПОКА уже более полугода длится. Когда будет УЖЕ?
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06.07.2020 12:01 Відповісти
Могу быстро найти статистику с 15 мая. Тогда в Индии болело 85 784 человека. Чуть менее чем через 2 месяца болеет уже 697 413. Если такая прогрессия сохранится - ещё через 2 месяца будет уже за 5 миллионов заражений
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06.07.2020 12:14 Відповісти
С густонаселенностью Индии и населением 1,3 млрд. Эта статистика НИ О ЧЕМ.
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06.07.2020 12:18 Відповісти
В Китае бубонной чумой заболел один человек на миллиард (это реально в новостях вчера было). Вас сильно успокаивают такие новости?
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06.07.2020 11:49 Відповісти
Меня больше "успокаивает" замалчивание наших новостей.
В 2019г. были два очага с карантином, один с сибирской язвой (размыло могильник с вытоком в речку). Второй с африканской чумой.
Я сам нарвался на биологические блокпосты. А сколько еще, о которых я не знаю?
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06.07.2020 14:44 Відповісти
Два очага, говорите, а как Вам это

На всей территории Украины насчитывается более 13,5 тысячи https://lb.ua/tag/10508_sibirskaya_yazva очагов возникновения сибирской язвы , поэтому очередная вспышка может возникнуть где угодно. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, пишет https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cudW5uLmNvbS51YS91ay9leGNsdXNpdmUvMTc1NTUxNS12LXVrcmF5aW5pLW5hbGljaHV5ZXRzeWEtbWF5emhlLTE0LXRpc3lhY2gtb3NlcmVka2l2LXZpbmlrbmVubnlhLXNpYmlya2ktbW96 УНН .
"В Украине более 13,5 тысячи очагов, где может возникнуть заболеваемость сибирской язвой, поскольку существуют могильники, где был захоронен больной скот", - сказано в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, если на территории одного из центров возникновения болезни планируется строительство, в таком случае должна проводиться дезинфекция места строительства.
В Центре отметили, что в Украине могут встречаться все три формы заболевания, а специфическая вакцинация от этого заболевания не проводится.
За последние годы в Украине были зарегистрированы единичные случаи заболевания сибирской язвой, все пострадавшие выздоровели.
Напомним, вчера стало известно https://lb.ua/society/2018/10/02/408958_odesskoy_oblasti_5_chelovek.html о вспышке сибирской язвы в с. Меняйловка Одесской области . Заболевание лабораторно подтверждено у одного человека, остальные четверо госпитализированных, имевшие контакт с зараженным мясом, проходят профилактический курс лечения. Очаг инфекции локализован, опасности распространения нет.
В Киеве https://lb.ua/society/2018/05/18/397977_otsutstvie_truda_lishaet.html один из могильников, вероятно, находится на территории Александровской больницы , где когда-то активисты остановили незаконную стройку. https://lb.ua/society/2018/10/03/409103_ukraine_okolo_135_tisyach_ochagov.html
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06.07.2020 15:10 Відповісти
Индия 1,5 млрд. населения. 700 тыс заболели.
В Индии только неприкасаемых ок 300-400 млн чел, так что статистика там +- полста миллионов, тестов в 20 раз меньше на млн чел, чем в Штатах, реал средств антисепитики половина населения просто не имеет. Думаю, цифири по больным и умершим от короны Индии, Бразилии нужно умножать на 10.
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06.07.2020 14:55 Відповісти
Это ещё одно доказательство , что Индия демократическая страна и тем и отличается от коммуняцкого Китая . Почему сравниваю с Китаем - потому , что уровень жизни сопоставимый . Уровень гигиены , уровень науки и технологий . Но и главное : размеры и мастабы страны . Но Китай тоталитарная страна и "выдаёт на гора" только ту статистику , какая устраивает их правителей .
Кстати , кто сейчас попытается возмутиться - типа Китай велик и могуч и там в Шанхае живут почти как в Мадриде или Риме ... Предлагаю всем почитать даже их официальную статистику потребления продуктов питания ... 95% китайцев потребляют белков (мясо , рыба , сыры) на уровне отсталых африканских стран - Шанхай и Пекин это оазисы условного благополучия . Индия более равномерно развитая страна и там нет "голодных провинций" , бо сельское хозяйство более развито ввиду большего процента плодородных земель . Единственное , что офигенно тормозит Индию -- это тяжёлое наследие кастового менталитета по сути расовая сегрегация . Индуизм страшная религия и по уровню дремучести и антинаучности даже средневековый ислам куда более гибкий ...

Мы любим копировать оболочки вместо смыслов и потому не понимает страшного слова карма , когда человек себя добровольно признаёт "низшей кастой" . Правильно сказать - варны , а ещё точнее -- джати, потому что "каста неприкасаемых" , т.е. отверженных другими вообще не принадлежат ни какиким варнам и в нашем понимании особая 5-я каста (варна). Варн всего 4 - брахманы и кшантрии самые известные из них . А джати под 18 тысяч . В каждой провинции свои наборы джати ... И если родился от родаков очень уважаемых собирателей дерьма макак , то шансов делать что-то иное пА-жизни у тя 0% -- это и называется столь любимым у любителей модных оборотов речи словом карма !
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06.07.2020 12:30 Відповісти
Это ещё одно доказательство , что Индия демократическая страна и тем и отличается от коммуняцкого Китая . Почему сравниваю с Китаем - потому , что уровень жизни сопоставимый .
ВВП на душу, дол. 2018г: Китай - 9608, Индия - 2036, в Китая больше почти в 5 раз, так что совсем не сопоставимый.
В демократической Индии несколько сот милионов чел неприкасаемых и нищих,

.....сопоставимый . Уровень гигиены , уровень науки и технологий .


В Удайпуре вечером мы совершили ошибку, попив сока из стеклянных стаканов (что, в общем-то было не впервой) и откушав фруктов, вымытых под кранов в гэсте. Какая из ошибок была фатальной - сказать сложно, но в результате мы взорвали туалеты в поезде и застряли под капельницей в муниципальной больничке Мумбаи на день.

Ходить по улицам города босиком - плохая идея, особенно в Дели, где писсуары и канавки для «отлить» на улицах открыты, да и вообще, справить нужду для индийца где попало - не большая проблема.
https://offroad-notes.net/tales/india/get-ready-for-adventure/india-health/
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06.07.2020 15:17 Відповісти
 
 