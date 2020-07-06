Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній, - заступник глави МЗС Єнін

Міністерство закордонних справ України вважає причиною вильоту українців до Греції з метою туризму помилки в роботі авіакомпаній.

"Зазначений інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіаліній. Відповідно забезпечення харчуванням і транспортування в Україну буде здійснено за рахунок зазначених авіаліній", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, з України сьогодні здійснюється велика кількість рейсів в низку країн, але авіаперевізники повинні упевнитися в наявності документів, що дозволяють пасажирам в'їзд в зазначені країни.

Єнін також підкреслив, що сьогодні МЗС вкотре проінформує всіх представників авіаліній, що працюють в Україні про необхідність ретельно дотримуватися правил здійснення авіаперевезень.

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Він також підкреслив, що українські громадяни в Афінах перебувають на постійному контакті з консулами, їм надається вся необхідна допомога, забезпечення засобами гігієни.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.