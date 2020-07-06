Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній, - заступник глави МЗС Єнін
Міністерство закордонних справ України вважає причиною вильоту українців до Греції з метою туризму помилки в роботі авіакомпаній.
"Зазначений інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіаліній. Відповідно забезпечення харчуванням і транспортування в Україну буде здійснено за рахунок зазначених авіаліній", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, з України сьогодні здійснюється велика кількість рейсів в низку країн, але авіаперевізники повинні упевнитися в наявності документів, що дозволяють пасажирам в'їзд в зазначені країни.
Єнін також підкреслив, що сьогодні МЗС вкотре проінформує всіх представників авіаліній, що працюють в Україні про необхідність ретельно дотримуватися правил здійснення авіаперевезень.
Він також підкреслив, що українські громадяни в Афінах перебувають на постійному контакті з консулами, їм надається вся необхідна допомога, забезпечення засобами гігієни.
Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.
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Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
Авиакомпания не нянька для пассажира.
Она не обязана проверять у него ни рабочую визу, ни оплату путевки, ни наличие близких родственников в странах ЕС.
Зебилы привыкли к шаре, думали проскочить под шумок, а зебильный МИД не пояснил им риски такого поведения.
Могли бы пару вставок сделать на любимом зебилами г+г
Или чем должен заниматься зебильный МИД, по твоему?
Лично я, если бы сегодня ехал за границу, то лично в интернете проверил все возможные риски в той стране, куда еду.
Одні хитрозроблені тури продають,а інші безмозлі купують,не приділивши хоча
б 5хв ,щоб знайти інфу по правилах в'їзду в певну країну.Бардак повний