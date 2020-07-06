УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11048 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 036 32

Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній, - заступник глави МЗС Єнін

Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній, - заступник глави МЗС Єнін

Міністерство закордонних справ України вважає причиною вильоту українців до Греції з метою туризму помилки в роботі авіакомпаній.

"Зазначений інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіаліній. Відповідно забезпечення харчуванням і транспортування в Україну буде здійснено за рахунок зазначених авіаліній", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, з України сьогодні здійснюється велика кількість рейсів в низку країн, але авіаперевізники повинні упевнитися в наявності документів, що дозволяють пасажирам в'їзд в зазначені країни.

Єнін також підкреслив, що сьогодні МЗС вкотре проінформує всіх представників авіаліній, що працюють в Україні про необхідність ретельно дотримуватися правил здійснення авіаперевезень.

Читайте також: 17 затриманих українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін. ФОТОрепортаж

Він також підкреслив, що українські громадяни в Афінах перебувають на постійному контакті з консулами, їм надається вся необхідна допомога, забезпечення засобами гігієни.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.

Автор: 

Афіни (24) Греція (602) карантин (18172) МЗС (4140) українці (2541) Wizz Air (278) Ryanair (468) Єнін Євген (348) туристи (275) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Та нє, головна помилка у нас зараз в кріслі президента
показати весь коментар
06.07.2020 11:02
+5
Класс, ці відпочивальники на свій страх і ризик поперлися в Грецію, хоча всюди є інфа в неті, що туристам поки туди (як і у всі країни ЄС) не можна - допускаються лише бізнесові поїздки та до родичів. Вони свідомо вибрали ВізЕйр і Раян, бо туристичних чартерів НЕМАЄ! Вони або лоханулися, або вирішили ризикнути свідомо, а винні авіакомпанії???

Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
показати весь коментар
06.07.2020 11:05
+2
А мид в стороне?
показати весь коментар
06.07.2020 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мид в стороне?
показати весь коментар
06.07.2020 11:00 Відповісти
А консульство? Не пришли даже к людям. И почему -то очень много ошибок у наших олигархических авиакомпаний, то продают билеты куда запрещено, то продают по 2 билета на одно место и все БЕЗНАКАЗАННО, потому что страной правит олигархат уже 29 лет.
показати весь коментар
06.07.2020 11:25 Відповісти
Зачем платить ложь - консул был, обеспечили людей матрасами, водой. Прочитайте предыдущие публикации на эту тему, там все написано
показати весь коментар
06.07.2020 11:36 Відповісти
средствами гигиены- туалетной бумагой*правда*и зубным порошком*абразив*...
показати весь коментар
06.07.2020 12:33 Відповісти
А хто вам сказав, що у Грецію взагалі заборонено? Якщо у відрядження по бізнесу, чи у сімейних справах, то в Грецію (та й взагалі в ЄС) можна і під час карантину! От задумайтеся, чому із всього літака лише 17 чоловік завернули? Це був не туристичний чартер, не всі там летіли на відпочинок!
показати весь коментар
06.07.2020 11:42 Відповісти
Зато хорошо отдохнули в каталажке. Хотя у нас на такой случай есть Кагарлык, там тоже предоставляют такие развлечения
показати весь коментар
06.07.2020 11:01 Відповісти
Та нє, головна помилка у нас зараз в кріслі президента
показати весь коментар
06.07.2020 11:02 Відповісти
Когда ус@ались надо громко перевалить вину на стрелочника что бы с себя снять подозрения.
показати весь коментар
06.07.2020 11:02 Відповісти
А в чем вина МИДа? В том, что некоторые дебилы не читают новостей и не в состоянии зайти на сайт МИДа, чтобы узнать в какие страны пускают граждан Украины, а в какие нет?
показати весь коментар
06.07.2020 11:39 Відповісти
Коммуникация должна быть мид с гпсу, тем более во время пандемии.
показати весь коментар
06.07.2020 11:58 Відповісти
в Европе ее тоже нет. Меня завернули на одной из границ при том что выпускали пограничники ЕС. Это не работа пограничников.
показати весь коментар
06.07.2020 12:37 Відповісти
Погранцы не могут выступать в качестве нянек для каждого неуча. Они выполняют свою работу - паспортный контроль. Документы в порядке, запрета выезда конкретному человеку нет - вопросов нет, не имеют права не выпускать из страны
показати весь коментар
06.07.2020 13:40 Відповісти
За нянь и речи нет, а у нас лебедь рак и щука, границу переступил и хоть трава не расти, а потом путем титанических усилий и колоссальных финансовых затрат спасаем из плена.
показати весь коментар
06.07.2020 13:45 Відповісти
Евгений а самописцы не отдают тоже по вине авиакомпании?
показати весь коментар
06.07.2020 11:04 Відповісти
Класс, ці відпочивальники на свій страх і ризик поперлися в Грецію, хоча всюди є інфа в неті, що туристам поки туди (як і у всі країни ЄС) не можна - допускаються лише бізнесові поїздки та до родичів. Вони свідомо вибрали ВізЕйр і Раян, бо туристичних чартерів НЕМАЄ! Вони або лоханулися, або вирішили ризикнути свідомо, а винні авіакомпанії???

Ну є ж офіційний перелік країн, які з липня пускають на відпочинок - Туреччина, Албанія, Чорногорія тощо. Греції серед них НЕМАЄ! Чим треба було думати? А тепер гемор і для авіакомпаній, і для дипломатів наших!
показати весь коментар
06.07.2020 11:05 Відповісти
КЛОУНИ вони такі........
показати весь коментар
06.07.2020 11:06 Відповісти
Там же кто то транзитом на учебу летел, так что греки тоже накосячили
показати весь коментар
06.07.2020 11:09 Відповісти
консульство должно решать эти вопросы.
показати весь коментар
06.07.2020 11:53 Відповісти
А погранцы и таможенники не владеют ситуацией о запрете посещения определенных стран?
показати весь коментар
06.07.2020 11:10 Відповісти
Им пох...на єтом же не заработаешь
показати весь коментар
06.07.2020 11:11 Відповісти
Розумієте, там неповна заборона... Турпоїздки в Грецію заборонені, але до родичів і у бізнесових справах можна.
показати весь коментар
06.07.2020 11:34 Відповісти
Они не имеют права не выпускать из страны, на документы в порядке. А вся официальная инфа есть на сайте мида
показати весь коментар
06.07.2020 11:41 Відповісти
Что он лепечет!
Авиакомпания не нянька для пассажира.
Она не обязана проверять у него ни рабочую визу, ни оплату путевки, ни наличие близких родственников в странах ЕС.
Зебилы привыкли к шаре, думали проскочить под шумок, а зебильный МИД не пояснил им риски такого поведения.
показати весь коментар
06.07.2020 11:14 Відповісти
Ты сам себе противоречишь, если авиакомпании не отвечают за тупость своих пассажиров, то почему за это должен отвечать МИД?
показати весь коментар
06.07.2020 11:31 Відповісти
Это непосредственные функции МИД - информировать тупых зебилов о правилах посещения других стран.
Могли бы пару вставок сделать на любимом зебилами г+г
Или чем должен заниматься зебильный МИД, по твоему?
показати весь коментар
06.07.2020 12:03 Відповісти
Не думаю что зебильный МИД сильно отличается от петиного и всех остальных.
Лично я, если бы сегодня ехал за границу, то лично в интернете проверил все возможные риски в той стране, куда еду.
показати весь коментар
06.07.2020 12:07 Відповісти
Та зебілам ліньки погуглити було, ну або вони погуглили, але думали що пронесе...
показати весь коментар
06.07.2020 11:34 Відповісти
Обязана. Авиакомпании ВСЕГДА проверяют у тебя визу на стойке регистрации. Иначе не пустят в самолет.
показати весь коментар
06.07.2020 12:38 Відповісти
Хорошо Украине,Турции и ИндоПэриджану.У них новый канал в России появ-ся,который целый день следит за плохими событиями-катастрофами,пожарами и др.в этих странах.Это НТВ-ХРЕН ТВ.(дир. 30 был галустикян,сечас подставной какой то).Вчера они радовались пожару на заводе красок в Баку."Огромный (??? ) черный дым был ура,За 10-ки км видели" Да его в США даже видели.Каналы со старыми фильмами и рекламой 25мин. в 1ч.(В Европе 12мин.)+ гнильцой о других-вот их ТВ-тошниловок Соловья и уродки в неРашаТудей.
показати весь коментар
06.07.2020 11:22 Відповісти
Ошибка, они то летели в Одессу, но оператор попутал и отправил людей в Грецию
показати весь коментар
06.07.2020 11:54 Відповісти
Цирк та й годі.Вчора якраз зазирнула в рекламну розсилку турів(їхати не можна,то хоч помріяти захотілось).А там повний аншлаг по продажах турів.Особливо Кіпр розпроданий.Чи скоро наші й на Кіпрі в поліцейському відстойнику засвітяться?І знову "ошибка авиокомпаний"?
Одні хитрозроблені тури продають,а інші безмозлі купують,не приділивши хоча
б 5хв ,щоб знайти інфу по правилах в'їзду в певну країну.Бардак повний
показати весь коментар
06.07.2020 12:21 Відповісти
Енин что уже в МИДе работает? Как это он так быстро продвигается? или это ему благодарность за то что он Тумгоева кацапам выдал?
показати весь коментар
06.07.2020 13:04 Відповісти
 
 