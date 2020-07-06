Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев

Президент Володимир Зеленський ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду голови Національного банку України.

Призначити нового главу НБУ Рада повинна не пізніше 17 липня, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів... Дедлайн (щодо висунення кандидатури на посаду голови НБУ і розгляд її на пленарному засіданні ВР, — ред.) є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.

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При цьому він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

"Я був приступній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив депутат.

Щодо прізвища потенційно фаворита Гетманцев зауважив, що не може називати імен, аби не зашкодити процесу. Водночас наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.