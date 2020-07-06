Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев
Президент Володимир Зеленський ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду голови Національного банку України.
Призначити нового главу НБУ Рада повинна не пізніше 17 липня, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів... Дедлайн (щодо висунення кандидатури на посаду голови НБУ і розгляд її на пленарному засіданні ВР, — ред.) є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.
При цьому він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.
"Я був приступній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив депутат.
Щодо прізвища потенційно фаворита Гетманцев зауважив, що не може називати імен, аби не зашкодити процесу. Водночас наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
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Источник: https://censor.net/n3206244
Такие не будут сотрудничать с наперсточниками.
Це як???
Під криштальним - завжди мається на увазі щось крихте та ламке...
Прем'єр Шмигаль ВЖЕ, на ТВ, говорить про те що у держрезерві 25 млрд доларів. Хоча за день до того їх було 28,3.
Пліснява, куди, за один день, зникло 3 млрд. доларів ?
З такими темпами те, що накопичували 6 років, зникне за 10 днів
Теперь они говорят я голосовал просто против Порошенко..
нет идиоты вы низкого качества.. вы не против Порошенко проголосовали, а против нормального, Европейского будущего Украины, против будущего своего и своих детей.. Ещё лет 5-10 и Украина могла быть как Польша, а возожно и богаче, но вы дураки отдали свой голос за олигрха Коломойского и его марионетку ЗЕ.. когда ваши дети и внуки будут вас спрашивать почему так в Украине всё плохо - так и говорите им правду, потому что вы в 19м году допустили большую ошибку, которую расхлёбывать придётся всем.
А затем - а хрен знает, якось воно буде....