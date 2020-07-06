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Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев

Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев

Президент Володимир Зеленський ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду голови Національного банку України.

Призначити нового главу НБУ Рада повинна не пізніше 17 липня, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів... Дедлайн (щодо висунення кандидатури на посаду голови НБУ і розгляд її на пленарному засіданні ВР, — ред.) є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.

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При цьому він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

"Я був приступній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив депутат.

Щодо прізвища потенційно фаворита Гетманцев зауважив, що не може називати імен, аби не зашкодити процесу. Водночас наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Автор: 

ВР (14997) Зеленський Володимир (23973) НБУ (10404) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+10
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4656
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06.07.2020 11:13
+10
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 419
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06.07.2020 11:16
+8
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7533
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06.07.2020 11:15
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Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4656
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06.07.2020 11:13 Відповісти
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7533
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06.07.2020 11:15 Відповісти
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2079
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06.07.2020 11:29 Відповісти
интрига , Юзик или Лысый
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06.07.2020 11:15 Відповісти
Коломойський
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06.07.2020 11:20 Відповісти
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2913
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 419
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06.07.2020 11:16 Відповісти
Дедлайн. Какие грамотные специалисты!
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06.07.2020 11:18 Відповісти
Зеленский еще не внес/ Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней, - опрос КМИС.16.04.19 /В нашей светлой любви всё ещё спереди.
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06.07.2020 11:18 Відповісти
У зебілів скінчилися зебіли?
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06.07.2020 11:20 Відповісти
вони їх клонують. в зєбілів дна не має.
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Зеленский еще не внес в Раду кандидатуру на должность главы НБУ: дедлайн 17 июля, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2952
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06.07.2020 11:21 Відповісти
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6221
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06.07.2020 11:33 Відповісти
"Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о то, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров..."

Источник: https://censor.net/n3206244

Такие не будут сотрудничать с наперсточниками.
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06.07.2020 11:22 Відповісти
А потерпевшему некогда, помогает ермаку отжимать ТИС в Южном
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06.07.2020 11:23 Відповісти
Смолий был лучшим банкиром в Европе,честный, порядочный,но зебилам такие люди не подходят
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06.07.2020 11:24 Відповісти
Плюшка, воно і в "цензорі" тупа плюшка...
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06.07.2020 11:26 Відповісти
Да тут ты не угадал! Опять мимо! ну ты и сказочное ЗЕбилище!
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06.07.2020 11:33 Відповісти
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила пресс-служба НБУ.
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06.07.2020 11:43 Відповісти
А чого "дедлайн"? Українською - не можна?
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06.07.2020 11:24 Відповісти
На російськомовному сайті не можна.
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06.07.2020 11:48 Відповісти
Дебільний нарід, припіздент і його вибрики. А що ви чекали від недоумка? Перше ніж звільняти, бригадир в колгоспі, подумав би про заміну. Але віслюку і цього не дано!
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06.07.2020 11:29 Відповісти
Это характерезует нашу владу! даже макаки просчитывают свои действия на пару ходов! А в это время доллар на межбанке 27,27! радуйтесь зебилы! теперь вам за один доллар больше гривен дадут!
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06.07.2020 11:36 Відповісти
"с хрустальной деловой репутацией

Це як???
Під криштальним - завжди мається на увазі щось крихте та ламке...
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06.07.2020 11:29 Відповісти
Яценюк отказался
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06.07.2020 11:29 Відповісти
Ясное дело! Если ты сел играть с ворами опасайся за свой кошелек!
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06.07.2020 11:38 Відповісти
Альо, ЗєЛупа? Я тобі дозволяв брати мою пенсію? Не знаєш страху, пі...дор?
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06.07.2020 11:35 Відповісти
Горловне, зняти. Отримати доступ до грошей.
Прем'єр Шмигаль ВЖЕ, на ТВ, говорить про те що у держрезерві 25 млрд доларів. Хоча за день до того їх було 28,3.
Пліснява, куди, за один день, зникло 3 млрд. доларів ?
З такими темпами те, що накопичували 6 років, зникне за 10 днів
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06.07.2020 11:38 Відповісти
Вот мне интересна позиция тех 73% зебилов которые отдали свой голос год назад за это посмешище..
Теперь они говорят я голосовал просто против Порошенко..
нет идиоты вы низкого качества.. вы не против Порошенко проголосовали, а против нормального, Европейского будущего Украины, против будущего своего и своих детей.. Ещё лет 5-10 и Украина могла быть как Польша, а возожно и богаче, но вы дураки отдали свой голос за олигрха Коломойского и его марионетку ЗЕ.. когда ваши дети и внуки будут вас спрашивать почему так в Украине всё плохо - так и говорите им правду, потому что вы в 19м году допустили большую ошибку, которую расхлёбывать придётся всем.
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06.07.2020 11:40 Відповісти
А кого он может внести - порядочный человек,бенкир с репутацией не станет работать с этим "цирком уродов"!
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06.07.2020 11:57 Відповісти
Да, правильно - а зачем спешить то. Процесс по развалу Руси-Украины идёт успешно. Да, зебилы?
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06.07.2020 12:13 Відповісти
Зеленський ще не вніс у Раду кандидатуру на посаду глави НБУ: дедлайн 17 липня, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9270
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06.07.2020 12:28 Відповісти
Главное - до основанья!
А затем - а хрен знает, якось воно буде....
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06.07.2020 12:58 Відповісти
 
 