На кордоні з Польщею запрацював ще один пункт пропуску, - Держприкордонслужба

На кордоні України з Польщею з 6 липня відновлено роботу пункту пропуску "Грушів-Будомєж".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Станом на 8 ранку кордон тут перетнули всього 74 людини.

Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску, одразу ж, як це стало можливим з польського боку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, що Уряд України ще 20 травня ухвалив рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

Наприклад, на кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах пропуску "Смільниця", "Угринів", "Устилуг". Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів пропуску одразу, як з польського боку запрацюють пункти пропуску "Кросценко", "Долгобичув" та "Зосін", відповідно.

Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку. Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.