Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр

Російські найманці в понеділок обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил у Донецькій області із забороненого Мінськими угодами озброєння, бойового травмування зазнав один боєць.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок розриву однієї з мін зазнав бойового травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні.

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"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.