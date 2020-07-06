Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр
Російські найманці в понеділок обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил у Донецькій області із забороненого Мінськими угодами озброєння, бойового травмування зазнав один боєць.
Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок розриву однієї з мін зазнав бойового травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні.
"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
С введением зелеными термина "травмированный" из новостей почти исчезли слова о раненых, сплошное "Потерь нет, травмированные".
А волонтеры как собирали, так и собирают деньги на лечение тяжелых ранений, выкладывая фото из госпиталей, в которых полно именно раненых.
Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем.
Но если мина бахнет в пятидесяти метрах от бойца и он получит по голове, шее, рукам куском земли, доски, дерева, камня - это травма или ранение? Раны нет, крови нет.
Травма или ранение?
Но хотим знать.
Вы не замечаете несоответствия систематических сообщений пресс-центра о травмированных количеству раненых в госпиталях?
К сожалению.
Окопный - тысяч 150
Остальное - только по бумагам.
А требуется опыт ГОРОДСКИХ боёв. Причем с мерзким, ублюдочным противником, которому разбомбить квартал с мирняком ради одного снайпера - как два пальца.