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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр

Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр

Російські найманці в понеділок обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил у Донецькій області із забороненого Мінськими угодами озброєння, бойового травмування зазнав один боєць.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок розриву однієї з мін зазнав бойового травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в штабі ООС.

Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр 01

Автор: 

обстріл (28687) поранення (2807) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Пора бы вернутся назад на свои позиции?
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06.07.2020 11:36
+1
Травмирован осколком 120-мм мины?
Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
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06.07.2020 11:37
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Пора бы вернутся назад на свои позиции?
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06.07.2020 11:36 Відповісти
Травмирован осколком 120-мм мины?
Какая именно травма?
Удобный термин зеленые ввели, не ранен а травмирован.
Так легче рассказывать о миролюбивом пуйтине.
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06.07.2020 11:37 Відповісти
поинтересуйтесь, зачем солдату каска (обычная, стальная), если ни от пуль, ни от осколков она не защищает.
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06.07.2020 11:44 Відповісти
Бабуся, стальных касок уже нет. То были в ту войну, когда ты еще молодой была.
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06.07.2020 11:49 Відповісти
Дедуся, речь про травмирование. Я в курсе, что и как.
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06.07.2020 12:09 Відповісти
Каска не защищает от ранений ног и рук.
С введением зелеными термина "травмированный" из новостей почти исчезли слова о раненых, сплошное "Потерь нет, травмированные".
А волонтеры как собирали, так и собирают деньги на лечение тяжелых ранений, выкладывая фото из госпиталей, в которых полно именно раненых.
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06.07.2020 11:49 Відповісти
что и как собирают волонтеры, я седьмой год знаю лучше миллионов диванных экспертов.
Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем.
Но если мина бахнет в пятидесяти метрах от бойца и он получит по голове, шее, рукам куском земли, доски, дерева, камня - это травма или ранение? Раны нет, крови нет.
Травма или ранение?
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06.07.2020 12:12 Відповісти
Именно: "Что именно в этом случае, трудно сказать - мы не знаем."
Но хотим знать.
Вы не замечаете несоответствия систематических сообщений пресс-центра о травмированных количеству раненых в госпиталях?
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06.07.2020 12:22 Відповісти
ну, так и термин "раненный" постоянно есть в новостях.
К сожалению.
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06.07.2020 12:42 Відповісти
все правильно сказано, яка це травма? це поранення
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06.07.2020 13:21 Відповісти
Ну, постреляли и ладно. Пора и выборы провести.
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06.07.2020 11:47 Відповісти
А вгадайте, якою мовою розмовляють ці найманці?
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06.07.2020 12:04 Відповісти
Украине нужно провести мобилизацию тысяч 500 и освободить за 2 дня ту треть Донбасса!
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06.07.2020 12:06 Відповісти
погнать в городской бой с опытными в убийствах русскими скотами полмиллиона мобилизованных, 8 из 10 которых автомат видели только в "стрелялках"?
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06.07.2020 12:14 Відповісти
за 6 лет войны 500 000 прошло войну на Донбассе и у всех есть боевой опыт реальный!
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06.07.2020 12:38 Відповісти
РЕАЛЬНЫЙ - от силы тысяч 50-80.
Окопный - тысяч 150
Остальное - только по бумагам.
А требуется опыт ГОРОДСКИХ боёв. Причем с мерзким, ублюдочным противником, которому разбомбить квартал с мирняком ради одного снайпера - как два пальца.
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06.07.2020 12:41 Відповісти
было бы желание властей и Донбасс освободить - это дело двух дней! Если пойдет полномасштабное наступление, то боевики все побросают и побегут в Россию!
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06.07.2020 13:48 Відповісти
Убей русскую падлу!
Найманці РФ обстріляли із заборонених 120-мм мінометів позиції ОС під Верхньоторецьким: одного українського воїна травмовано, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8839
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06.07.2020 13:41 Відповісти
 
 