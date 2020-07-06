За добу в Києві 59 нових випадків COVID-19, дві людини померли, - Кличко

Від початку пандемії у 5602 мешканців столиці підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 59 осіб. Серед них - четверо медиків. Двоє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - заявив Кличко.

Серед захворілих 28 жінок віком від 19 до 73 років і 4-річна дівчинка. А також 28 чоловіків від 18 до 77 років. І двоє хлопчиків - одному з них 3 місяці, другому - 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 7 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1809 мешканців Києва.

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