УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5426 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 838 1

За добу в Києві 59 нових випадків COVID-19, дві людини померли, - Кличко

За добу в Києві 59 нових випадків COVID-19, дві людини померли, - Кличко

Від початку пандемії у 5602 мешканців столиці підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 59 осіб. Серед них - четверо медиків. Двоє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - заявив Кличко.

Серед захворілих 28 жінок віком від 19 до 73 років і 4-річна дівчинка. А також 28 чоловіків від 18 до 77 років. І двоє хлопчиків - одному з них 3 місяці, другому - 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 7 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1809 мешканців Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд"

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голые и некчемные цифры от тупого.. Напишите таблицу, где укажите районы и улицы, на которых то или иное количество выявленных заболевших и умерших, их пол и возраст. Это людям интересно для самоозознания. Вышел с бумажки что-то промычал и ура борцу с короной. Тупость порождает невежество и безразличие. Зато плокат у него отвечает за его IQ!
показати весь коментар
06.07.2020 12:25 Відповісти
 
 