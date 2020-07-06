Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов
У Раді нацбезпеки і оборони ще із січня знали про загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, президент Володимир Зеленський також був поінформований. Остаточно українська влада переконалася, що це велика проблема, 25 січня, після отримання даних розвідки.
Про це в інтерв'ю Українській правді розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Вже з 11 січня, попри ситуацію із Тегераном (збитим в Ірані Boeing-737 МАУ. - Ред.), окрема група уже починала відпрацьовувати COVID. А з 20 січня у нас було цілодобове чергування зі збору інформації, всього, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожного, кожного дня це відпрацьовували", - заявив він.
За словами секретаря РНБО, українська влада остаточно переконалася, що ситуація з COVID-19 є великою проблемою, 25 січня, коли отримала дані української розвідки
"З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде надалі відбуватися. На той час Китай робив усе можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб. Вони так само звернулися до України і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що був перший лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім був другий, коли вони на це не реагували", - сказав Данілов.
За його словами, це була дуже складна ситуація, і в нього було багато розмов з представниками Кабміну.
"Я їм пояснював, що – хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання… Апарат Нацбезпеки і оборони – це орган, який координує діяльність, ми не є органом виконавчої влади. Орган виконавчої влади – це Кабінет Міністрів. Але маючи цю інформацію, розуміння, що відбувається в цій царині, ми почали готуватися і готуватися дуже потужно", - наголосив секретар РНБО.
Данілов зауважив, що пандемія - це виклик, однак висловив упевненість, що Україна обов'язково подолає COVID-19, бо це проблема не тільки України, це світова проблема.
Чиновник каже, що в РНБО зібрали групу фахівців, насамперед вірусологів, які раз на два-три дні давали прогнози. Зеленський, зазначає він, з першого дня був поінформований і серйозно сприйняв загрозу: "Інформування Володимира Олександровича було з першого дня. Він відразу сприйняв, що це серйозна річ".
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Він переконаний, що в Україні крім української має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. Російську знати не треба.
Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/6/7258262/ в інтерв'ю «Українській правді» в контексті свого ділового спілкування й порад Президенту України Володимиру Зеленському.
Данілов вважає, що всі українці мають знати англійську мову. Водночас він певен, що потреби в російській мові точно немає.
«У мене є своє бачення щодо багатьох питань. Я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним у місті Красний Луч, а вулиця виховувала мене певний час», - заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони.
Після цього одразу навів приклад мовного питання, яке, за його словами, є дуже важливим і принциповим для держави. Зокрема, Данілов заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо «її не треба знати».
«Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова, - зазначив він.
Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.
а шо ленебеныш был в курсе-по исчезновению запасов держфонда.