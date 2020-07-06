Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов

У Раді нацбезпеки і оборони ще із січня знали про загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, президент Володимир Зеленський також був поінформований. Остаточно українська влада переконалася, що це велика проблема, 25 січня, після отримання даних розвідки.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Вже з 11 січня, попри ситуацію із Тегераном (збитим в Ірані Boeing-737 МАУ. - Ред.), окрема група уже починала відпрацьовувати COVID. А з 20 січня у нас було цілодобове чергування зі збору інформації, всього, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожного, кожного дня це відпрацьовували", - заявив він.

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За словами секретаря РНБО, українська влада остаточно переконалася, що ситуація з COVID-19 є великою проблемою, 25 січня, коли отримала дані української розвідки

"З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде надалі відбуватися. На той час Китай робив усе можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб. Вони так само звернулися до України і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що був перший лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім був другий, коли вони на це не реагували", - сказав Данілов.

За його словами, це була дуже складна ситуація, і в нього було багато розмов з представниками Кабміну.

"Я їм пояснював, що – хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання… Апарат Нацбезпеки і оборони – це орган, який координує діяльність, ми не є органом виконавчої влади. Орган виконавчої влади – це Кабінет Міністрів. Але маючи цю інформацію, розуміння, що відбувається в цій царині, ми почали готуватися і готуватися дуже потужно", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов зауважив, що пандемія - це виклик, однак висловив упевненість, що Україна обов'язково подолає COVID-19, бо це проблема не тільки України, це світова проблема.

Чиновник каже, що в РНБО зібрали групу фахівців, насамперед вірусологів, які раз на два-три дні давали прогнози. Зеленський, зазначає він, з першого дня був поінформований і серйозно сприйняв загрозу: "Інформування Володимира Олександровича було з першого дня. Він відразу сприйняв, що це серйозна річ".