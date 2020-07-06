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Новини Коронавірус і карантин
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Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов

Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов

У Раді нацбезпеки і оборони ще із січня знали про загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, президент Володимир Зеленський також був поінформований. Остаточно українська влада переконалася, що це велика проблема, 25 січня, після отримання даних розвідки.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Вже з 11 січня, попри ситуацію із Тегераном (збитим в Ірані Boeing-737 МАУ. - Ред.), окрема група уже починала відпрацьовувати COVID. А з 20 січня у нас було цілодобове чергування зі збору інформації, всього, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожного, кожного дня це відпрацьовували", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про прогноз щодо COVID-19: Розуміння є, але людей цифрами лякати не хочу

За словами секретаря РНБО, українська влада остаточно переконалася, що ситуація з COVID-19 є великою проблемою, 25 січня, коли отримала дані української розвідки

"З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде надалі відбуватися. На той час Китай робив усе можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб. Вони так само звернулися до України і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що був перший лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім був другий, коли вони на це не реагували", - сказав Данілов.

За його словами, це була дуже складна ситуація, і в нього було багато розмов з представниками Кабміну.

"Я їм пояснював, що – хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання… Апарат Нацбезпеки і оборони – це орган, який координує діяльність, ми не є органом виконавчої влади. Орган виконавчої влади – це Кабінет Міністрів. Але маючи цю інформацію, розуміння, що відбувається в цій царині, ми почали готуватися і готуватися дуже потужно", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов зауважив, що пандемія - це виклик, однак висловив упевненість, що Україна обов'язково подолає COVID-19, бо це проблема не тільки України, це світова проблема.

Чиновник каже, що в РНБО зібрали групу фахівців, насамперед вірусологів, які раз на два-три дні давали прогнози. Зеленський, зазначає він, з першого дня був поінформований і серйозно сприйняв загрозу: "Інформування Володимира Олександровича було з першого дня. Він відразу сприйняв, що це серйозна річ".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23973) карантин (18172) РНБО (2285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Все всё знали и решили подбарыжить на продаже масок и оборудования??? Это еще не свинарчуки??? Не?
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06.07.2020 12:11
+18
Захисні маски ви чудово "отработали".
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06.07.2020 12:10
+14
те бубочка в доле продажи 15 тонн масок в феврале?
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06.07.2020 12:11
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Ну так потерпевший уже говорил, что мы вирус победили...
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06.07.2020 12:08 Відповісти
Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса: Зеленский был проинформирован с первого дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 899
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06.07.2020 12:19 Відповісти
Захисні маски ви чудово "отработали".
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06.07.2020 12:10 Відповісти
Все всё знали и решили подбарыжить на продаже масок и оборудования??? Это еще не свинарчуки??? Не?
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06.07.2020 12:11 Відповісти
свинарчук покупал нужные комплектующие для военной техники, а этот сплавлял все... есть небольшая разница
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06.07.2020 12:17 Відповісти
В данном случае я не в коем случае не обвиняю свинарчуков. Зеподобные любят всех называть "свинарчуками" и при этом делают вид что они просто "реформаторы".
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06.07.2020 12:22 Відповісти
те бубочка в доле продажи 15 тонн масок в феврале?
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06.07.2020 12:11 Відповісти
Здается мне, что бубочка настолько тупой, что с ним даже не делятся.
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06.07.2020 12:17 Відповісти
Днями Маруся чудово про це висловилась.
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06.07.2020 12:21 Відповісти
ША.....У него в крови от мамочки заложены способности к бизнесу и математике!!!
Не оскорбляйте еврейский народ!
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06.07.2020 13:42 Відповісти
Данілов про мову.

Він переконаний, що в Україні крім української має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. Російську знати не треба.
Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/6/7258262/ в інтерв'ю «Українській правді» в контексті свого ділового спілкування й порад Президенту України Володимиру Зеленському.
Данілов вважає, що всі українці мають знати англійську мову. Водночас він певен, що потреби в російській мові точно немає.
«У мене є своє бачення щодо багатьох питань. Я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним у місті Красний Луч, а вулиця виховувала мене певний час», - заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони.
Після цього одразу навів приклад мовного питання, яке, за його словами, є дуже важливим і принциповим для держави. Зокрема, Данілов заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо «її не треба знати».
«Питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова, - зазначив він.
Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.
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06.07.2020 12:12 Відповісти
Что не помешало Радуцкому вывезти маски.
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06.07.2020 12:12 Відповісти
проинформирован - значит заражен
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06.07.2020 12:13 Відповісти
то есть зеля все знал и лишил нас масок в разгар эпидемии, а потом все покупал назад. кто-то хорошо наварился, а кто-то пострадал от отсутствия масок
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06.07.2020 12:15 Відповісти
ага маски все распродали, знаем, ушлые вы ребята!
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06.07.2020 12:20 Відповісти
"Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса" - а Оманський ЗЄнєлох подумав що він в цей час перебував на зйомках програми "Рассмеші смєшнова" і просто поржав.
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06.07.2020 12:20 Відповісти
Мы еще с 11 января начали отрабатывать угрозу коронавируса/ Таки да , начали: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук ./ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом / "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая/А затем продолжили: Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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06.07.2020 12:22 Відповісти
Ну и какого хрена шестого июля он вспомнил про 11 января?
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06.07.2020 12:22 Відповісти
поэтому он наживался и быстро продал маски
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06.07.2020 12:26 Відповісти
Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов - Цензор.НЕТ 5157
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06.07.2020 12:27 Відповісти
та заметно было,шо начали отрабатывать,по продаже масок и другой санитарии .
а шо ленебеныш был в курсе-по исчезновению запасов держфонда.
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06.07.2020 12:33 Відповісти
Поэтому Зеля объявил тогда о небывалом росте экономики, который ожидал Украину
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06.07.2020 12:45 Відповісти
Все все знали, все были готовы, а особенно Бубочка...а вот 20% больных медиков говорит о том, что нет, никто не был готов. У меня мама лежала в больнице в марте, так там даже дезинфекторов не было. Я уж не говорю про защитные костюмы
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06.07.2020 12:47 Відповісти
Интересная информация от Данилова!! Получается, что вся эта свора-депутатов из ""слуг народа" во главе с президентом Зеленским, знала о надвигающемся коронавирусе, ещё в середине января 2020г , и в то же время нагло продавала из госрезервов медмаски, халаты и другие медикаменты и нагло при этом наживались на сотни миллионов долларов?? Вот это поворот событий!! Вот это народный президент!! А с виду такой классный безобидный пацан!! И после этого он в эфире ТВ говорит, что Я не краду"" Так это же твои слуги народа, каждый божий день крадут из казны сотни миллионов долларов!! Это равносильно, что ты!! А потом пускал пыль в глаза народу Украины, и встречал самолёт из Китая с липовыми медпрепаратами, которые были в тридцать раз дороже, ранее проданных этим же китайцам!! Слушайте где вы научились так Хорошо торговать!! Вроде жиды-евреи всю жизнь (4000 лет) обманывали других, а тут получается какие китаёзы, наших хитрожопых евреев поимели по полной программе!! Короче деньги ворюги поделили , а Украину посадили на карантин, на два-три , месяца в домашние в тюрьмы- квартиры, без содержания зарплат !! Вот вам и народный президент!!! Что скажете 73% Зедебилов?? Вы по прежнему слепы и глухи??
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06.07.2020 13:18 Відповісти
отработчики хреновы, бабло вы гниды зарабатывали на вывозе масок и др.
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06.07.2020 13:29 Відповісти
11-е января, 20-е января, 25-е января - а маски тоннами в феврале распродали! Ну не ублюдки???
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06.07.2020 14:17 Відповісти
 
 