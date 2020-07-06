Закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам Києва дозволили працювати після 22:00, - Кличко

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22-ї години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Повідомляю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години", - зазначив мер.

Він зауважив, що місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів роботи. Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення.

"Зафіксували порушення на продовольчих ринках та в магазинах, у торговельних центрах та в кафе і ресторанах. Порушників штрафуть. Але непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників, і відвідувачів. А це може призвести до спалахів хвороби. І тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб усі це розуміли", - наголосив Кличко.

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