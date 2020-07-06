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Новини Коронавірус і карантин
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Закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам Києва дозволили працювати після 22:00, - Кличко

Закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам Києва дозволили працювати після 22:00, - Кличко

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22-ї години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Повідомляю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години", - зазначив мер.

Він зауважив, що місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів роботи. Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення.

"Зафіксували порушення на продовольчих ринках та в магазинах, у торговельних центрах та в кафе і ресторанах. Порушників штрафуть. Але непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників, і відвідувачів. А це може призвести до спалахів хвороби. І тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб усі це розуміли", - наголосив Кличко.

Також читайте: Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) Кличко Віталій (3518) ресторани (336) театр (159) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ой Віталька тільки вчора по ТВ показали . як в Києві молодь в *клубах * тусується !
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06.07.2020 12:21
+5
Цирк на дротi... На хрена вы вообще разрешили их работу? Киев лидирует по заболеваемости КОВИД!
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06.07.2020 12:26
+3
Время начало жизни "элиты"...
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06.07.2020 12:23
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шо, до зелёных жирафов наконец-то дошло, шо ковидлу как-то плевать 21:55 сейчас или 22:05.
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06.07.2020 12:20 Відповісти
Ой Віталька тільки вчора по ТВ показали . як в Києві молодь в *клубах * тусується !
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06.07.2020 12:21 Відповісти
А , что Корона после 22 спать ложится?
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06.07.2020 12:22 Відповісти
не. по мнению Пидалика наоборот - начинает на людей кидаться.
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06.07.2020 12:24 Відповісти
Танунах хай працють!!
Їх -меньше, Нас-Більше..
😇
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06.07.2020 12:23 Відповісти
Время начало жизни "элиты"...
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06.07.2020 12:23 Відповісти
Цирк на дротi... На хрена вы вообще разрешили их работу? Киев лидирует по заболеваемости КОВИД!
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06.07.2020 12:26 Відповісти
бо шанси померти від голоду значно вищі ніж від вірусу..
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06.07.2020 12:43 Відповісти
Без питания в ресторанах, ты умрешь от голода? Пример - захожу в МАСКЕ в супермаркет, и все в масках ходят. Логично. А в нем кафе - фастфуд, всякая фигня. Народ сидит и хвает БЕЗ масок, что тоже логично, как в ней есть?? Ну, а по итогу - нахрена тогда все носят маски, если эти - не носят? То же самое заправка - все заходят в масках, те кто кофе пьют - снимают и сидят без маски. Цирк?
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06.07.2020 12:57 Відповісти
мова не про ресторани чи маски..мова про економічний колапс..
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06.07.2020 12:59 Відповісти
а їм пох... "хлеба и зрелищ" ...хліба немає але від "зрелищ" у народу кришу знесло
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12.07.2020 09:20 Відповісти
цирк
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06.07.2020 16:02 Відповісти
Виталя, дорогой, патрульные по улицам болтаются - выдай всем по клеёнчатому метру - пусть расстояния между столиками меряют и акты составляют!
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06.07.2020 12:43 Відповісти
ресторанчик в арена сіті буде зачинятись в 22Ж? Важко повірити.
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06.07.2020 13:04 Відповісти
...так хочеться у "кіно" сходити ...
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12.07.2020 09:19 Відповісти
 
 