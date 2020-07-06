Лікарні Києва, де приймають хворих на COVID-19, заповнені на 39%, - Кличко

Медзаклади столиці, де лікують хворих на COVID-19, заповнені на 39 відсотків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні становить 39 %. Це, нагадаю, в медзакладах першої хвилі - у восьми лікарнях та 2 пологових будинках, де загалом ми підготували майже 900 місць. Іще 800 ліжок підготовлені в лікарнях другої хвилі", - сказав Кличко.

Також мер звернувся до мешкканців столиці уважно ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч.

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"Я не втомлюся звертатися до всіх: не будьте легковажними! Вірус ближче і небезпечніше, ніж може здатися. І ми сьогодні робимо все, щоб врятувати здоров"я і життя киян. Допоможіть нам! – Не нехтуйте елементарними правилами. Дотримуватися їх не складно. Пам’ятайте про це", - наголосив Віталій Кличко.