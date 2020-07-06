Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен
Французька сторона після обговорення ситуації в Україні лідерами Франції та Росії завжди інформує про це українських партнерів.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ми завжди інформуємо про все наших українських партнерів. Між президентами Путіним та Зеленським також відбуваються розмови, є багато контактів на рівні радників. Андрій Єрмак, Олексій Резніков, Андрій Таран були в Парижі нещодавно, ці переговори пройшли дуже добре. Тобто немає жодних залаштункових перемовин щодо України, про це не треба турбуватися", - сказав де Понсен.
За словами дипломата, розмови між Зеленським і Макроном та їхніми командами дуже невимушені, "ми спілкуємось як друзі".
"Немає жодного таємного порядку денного. І, звісно, коли президент Макрон говорить з Путіним, то говорять вони не лише про Україну, є багато інших питань", - зазначив посол Франції.
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одни открытые 3,14доры (геи) другие тайные, потомственные 3,14дорасы
а якщо кажуть "не треба турбуватися", то тим паче
П.С. Друзья на раз решают все проблемы!
Это больше похоже на кидалово...
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