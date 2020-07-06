Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен

Французька сторона після обговорення ситуації в Україні лідерами Франції та Росії завжди інформує про це українських партнерів.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми завжди інформуємо про все наших українських партнерів. Між президентами Путіним та Зеленським також відбуваються розмови, є багато контактів на рівні радників. Андрій Єрмак, Олексій Резніков, Андрій Таран були в Парижі нещодавно, ці переговори пройшли дуже добре. Тобто немає жодних залаштункових перемовин щодо України, про це не треба турбуватися", - сказав де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо"

За словами дипломата, розмови між Зеленським і Макроном та їхніми командами дуже невимушені, "ми спілкуємось як друзі".

"Немає жодного таємного порядку денного. І, звісно, коли президент Макрон говорить з Путіним, то говорять вони не лише про Україну, є багато інших питань", - зазначив посол Франції.