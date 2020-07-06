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Новини Агресія Росії проти України
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Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен

Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен

Французька сторона після обговорення ситуації в Україні лідерами Франції та Росії завжди інформує про це українських партнерів.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми завжди інформуємо про все наших українських партнерів. Між президентами Путіним та Зеленським також відбуваються розмови, є багато контактів на рівні радників. Андрій Єрмак, Олексій Резніков, Андрій Таран були в Парижі нещодавно, ці переговори пройшли дуже добре. Тобто немає жодних залаштункових перемовин щодо України, про це не треба турбуватися", - сказав де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Франції де Понсен про вибори на Донбасі цього року: "Наразі це ще можливо"

За словами дипломата, розмови між Зеленським і Макроном та їхніми командами дуже невимушені, "ми спілкуємось як друзі".

"Немає жодного таємного порядку денного. І, звісно, коли президент Макрон говорить з Путіним, то говорять вони не лише про Україну, є багато інших питань", - зазначив посол Франції.

Автор: 

перемовини (2923) росія (65379) Франція (3080) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+6
"Свежо питание, но серется с трудом"(с)
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06.07.2020 12:32
+4
Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3533
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06.07.2020 12:32
+3
значит есть и давно.
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06.07.2020 12:29
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значит есть и давно.
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06.07.2020 12:29 Відповісти
ПреЗЕдент в "полном контакте" с Пукиным...француз подтвердил...
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06.07.2020 12:31 Відповісти
Зрада!!!Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6476
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06.07.2020 12:33 Відповісти
"Свежо питание, но серется с трудом"(с)
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06.07.2020 12:32 Відповісти
Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3533
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06.07.2020 12:32 Відповісти
верить жабоедам это как и козлопетэкам, у них флаг даже одинаковый в цветах !
одни открытые 3,14доры (геи) другие тайные, потомственные 3,14дорасы
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06.07.2020 12:34 Відповісти
турбуватись треба завжди
а якщо кажуть "не треба турбуватися", то тим паче
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06.07.2020 12:36 Відповісти
"Мы общаемся как друзья..." - таких друзей за "путина" и в музей!
П.С. Друзья на раз решают все проблемы!
Это больше похоже на кидалово...
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06.07.2020 12:37 Відповісти
ну, хоть не из Мюнхена...
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06.07.2020 12:38 Відповісти
После этих слов сразу начинаешь волноваться...
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06.07.2020 12:41 Відповісти
"Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен"

...
Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 2330
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06.07.2020 13:11 Відповісти
Украине лидерами Франции и России всегда информирует об этом украинских партнеров" - да, ставят в известность что они там с ****** решили и о чем договорились. Всё происходит совершенно открыто.
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06.07.2020 13:19 Відповісти
Под лягушатников оружие отдали..теперь остальное
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06.07.2020 14:04 Відповісти
мы дэбилы пора это признать и дальше идти
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06.07.2020 14:05 Відповісти
Понсен проболтался шо нас сливают
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06.07.2020 14:07 Відповісти
 
 