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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 киян, які перебувають у важкому стані, не зменшується, - Кличко

Кількість хворих на COVID-19 киян, які перебувають у важкому стані, не зменшується, - Кличко

У лікарнях Києва з діагнозом "коронавірус" перебуває 279 пацієнтів.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зменшується в столиці кількість пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані. Всього, в лікарнях міста з підтвердженим діагнозом "коронавірус" сьогодні 279 хворих. У тому числі - 12 дітей. І 44 людини, в тому числі 4 дітей, - з підозрою на захворювання", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, у важкому стані 47 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 25 хворих. Чотири людини - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневої підтримки потребує нині 72 хворих.

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Також Кличко повідомив, що з діагнозом "пневмонія" за минулу добу госпіталізували 18 жителів. А всього запалення легень у київських медустановах лікують 439 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Виталик,такм тебе в Киев,40 вагонов короновируса привезли из Китая,через тереторию московии,поедь, потрогай там руками всё
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06.07.2020 12:41 Відповісти
итого, считаем. больницы Киева заполнены на 39%. всего заполнено 279 койкомест. соответственно всего для больных ковидлой предусмотрено 700 койкомест.
нехило так подготовились на почти 3-х миллионный город.
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06.07.2020 12:52 Відповісти
Из-за 27 человек тяжелобольных весь этот маскарад?
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06.07.2020 13:47 Відповісти
 
 