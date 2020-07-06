Кількість хворих на COVID-19 киян, які перебувають у важкому стані, не зменшується, - Кличко

У лікарнях Києва з діагнозом "коронавірус" перебуває 279 пацієнтів.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зменшується в столиці кількість пацієнтів з COVID-19, які перебувають у важкому стані. Всього, в лікарнях міста з підтвердженим діагнозом "коронавірус" сьогодні 279 хворих. У тому числі - 12 дітей. І 44 людини, в тому числі 4 дітей, - з підозрою на захворювання", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, у важкому стані 47 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 25 хворих. Чотири людини - підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневої підтримки потребує нині 72 хворих.

Читайте також: Лікарні Києва, де приймають хворих на COVID-19, заповнені на 39%, - Кличко

Також Кличко повідомив, що з діагнозом "пневмонія" за минулу добу госпіталізували 18 жителів. А всього запалення легень у київських медустановах лікують 439 осіб.