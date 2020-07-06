Частина підприємств "Укроборонпрому" не мають жодного стосунку до ОПК: їх потрібно терміново віддавати в ФДМ, - Данілов

Підприємства ОПК варто умовно розділити на три великі групи і до кожної з них мати окрему стратегію, а реформування "Укроборонпрому" має усунути його монополізм у питанні формування цін на озброєння і військову техніку.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Є підприємства (в складі "Укроборонпрому". - Ред.), які взагалі не мають стосунку до оборонно-промислового комплексу. Їх туди записали свого часу для того, щоб мати можливість ставити керівництво і заробляти. Ці підприємства потрібно терміново віддавати, і це якраз наша концепція, у Фонд держмайна. І нехай він їх продає на аукціоні, що хоче з ними робить. Є частина підприємств, які мають залишатися на 100 відсотків у держави. Таких небагато, це стратегічні підприємства, без яких ми не можемо існувати. Є велика кількість підприємств, де ми маємо залучити іноземних партнерів з інвестиціями і технологіями, щоб ми могли спільно виробляти сучасну продукцію", - повідомив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас буде віцепрем'єр з ОПК і з питань промислової політики, один з кандидатів - Немілостівий, - Зеленський в Хмельницькому

Він зазначив, що раз на 3-4 роки у світі з'являються нові технології в ОПК, флагманами в яких є США, Японія, Німеччина та ін., проте Україна не може скористатися ними, оскільки не співпрац.є з провідними компаніями. "І моє бачення дуже просте: максимальне залучення НАТО для спільного виробництва сучасної продукції. Я розумію, що це процес дуже складний, більше того, я усвідомлюю, що наш сусід буде робити все можливе, щоб такого партнерства не було", - вважає Данілов.

Він також зазначив, що "Укроборонпром" - це тільки частина оборонно-промислового комплексу, який є в Україні, і тому він не може бути монополістом у питаннях, пов'язаних з виробництвом озброєння і військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа

Данілов також вважає, що в країні має бути віцепрем'єр-міністр з питань ОПК, тому що це "вкрай важлива для нашої країни галузь. Це може бути одна з небагатьох галузей, яка ще перебуває в здоровому стані", - зазначив Данілов.