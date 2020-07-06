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Новини Убивство Віталія Олешка
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Вдові і побратимам Сармата надсилають повідомлення з погрозами: "Спалю нах#й готель. Думай про дочку". ФОТО

Вдові і двом побратимам убитого ветерана АТО Віталія (Сармата) Олешка почали приходити СМС з погрозами.

Про це розповів один з учасників голодування під ОП побратимів Олешка Тарас Костанчук у відео на сторінці громадського об'єднання УБС "Сармат", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленнях погрожують або безпосередньо учасникам голодування, або ж натякають на їхніх дружин, дітей і інших членів сім'ї.

Вдові і побратимам Сармата надсилають повідомлення з погрозами: Спалю нах#й готель. Думай про дочку 01

Схожі повідомлення пізніше надійшли також деяким побратимам Сармата, а також їхнім дружинам. У них автори "просять" мовчати, погрожуючи розправою.

Вдові і побратимам Сармата надсилають повідомлення з погрозами: Спалю нах#й готель. Думай про дочку 02
Вдові і побратимам Сармата надсилають повідомлення з погрозами: Спалю нах#й готель. Думай про дочку 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побратими Сармата призупинили голодування під ОП на час виконання їхніх вимог. ФОТОрепортаж

Тарас Костанчук розповів, що через погрози побратими Олешка прямо посеред ночі звернулися до керівника бердянської поліції. Після цього до тих, хто отримав погрози, направили патрулі правоохоронців.

"Сармат ще за життя писав заяви в поліцію, що йому погрожують. Втім охорони так і не надали. Зате вбивцям на перше ж прохання надали охорону. Цинізм суддів не має меж", - заявив Костанчук.

Також про повідомлення з погрозами вже повідомили в Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, 9 червня побратими убитого ветерана Віталія Олешка оголосили голодування під стінами Офісу президента. Вимог у протестувальників дві. Перше: повернути назад у СІЗО тих фігурантів у справі Сармата, кого випустили під домашній арешт, і забезпечити контроль над ходом судового розгляду. Друге: звернути увагу на суддів, які приймали таке рішення. Від початку голодування їх підтримували правозахисники і небайдужі, зокрема Олег Сенцов і Олександр Ярмола.

22 червня у зв'язку з прийомом іноземних делегацій протестувальників, які оголосили голодування, намагалися вмовити піти на кілька годин з-під Офісу президента, однак вони заявили, що стоятимуть на своєму до кінця. 24 червня ветеранам вдалося поспілкуватися з президентом.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

погрози (489) Олешко Віталій (80)


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Топ коментарі
+34
похоже на тупой собачий рот
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06.07.2020 12:52
+23
тільки самосуд, українські судді це продажна наволоч.
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06.07.2020 12:58
+23
Рыги!! не придавили с 2014, ну и .....
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06.07.2020 13:00
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кто бы это мог быть?...
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06.07.2020 12:50 Відповісти
похоже на тупой собачий рот
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06.07.2020 12:52 Відповісти
так ото ж!
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06.07.2020 12:54 Відповісти
Суд Лінча насправді не є незаконним, він довший час був єдиним судом в багатьох штатах США. Народ це джерело влади, яке делегує свої повноваження суддям та правоохоронній системі, але народ МАЄ ПРАВО І ОБОВ'ЯЗОК втручатись в ситуацію якщо судова влада та правоохоронні органи саботують або фальсифіковують свою діяльність. Якщо бородатого олігарха, який вкрав 160 млрд грн з найбільшого банку країни, раптово кончить натовп - народ має на це право бо він джерело влади. Якщо іншого солодкого олігарха який накрав більше 30 млрд доларів натовп раптово зажгьот - народ має право, бо він джерело влади.
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06.07.2020 13:58 Відповісти
единственное что было хорошего в предпоследнем фильме Тарантино "омерзительная восмерка" это песня про ботани бэй и монолог героя Тима Рота о том что правосудие должно быть безпристрастно. толпа не имеет права казнить человека, речь тут не в законности, а в правосудии. казнить человека имеет право только тот кто эмоционально не причастен. меньше шансов совершить ошибку которую невозможно исправить.
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06.07.2020 14:16 Відповісти
Як казав один лідер хрестоносців - кінчайте всіх, Бог впізнає своїх! В Украхні дуже тяжко помилитись!
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06.07.2020 17:32 Відповісти
чем нахайпливаться красивыми историческими фразочками лучше бы поинтерисовался как вообще писалась украинская конституция.
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06.07.2020 18:19 Відповісти
не зря янелох их выслушал возле ОП, теперь дал распоряжение куда надо..
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06.07.2020 12:58 Відповісти
тільки самосуд, українські судді це продажна наволоч.
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06.07.2020 12:58 Відповісти
Я тут вспомнил Робин Гуда, который грабил богатых и все отдавал бедным ... намек думаю ясен! Эта мерзость должна понять, что атошники и оосовцы не будут долго ждать, если суд не наказывает преступника, то тогда в действие приводятся силы, который и приведут к отстрелу этих мерзостей ... а насчет судей, которые 2 раза не захотели вести дело - проверить финансовое состояние, на сколько разбогатели и внести их в список поддельников бандитов, что бы чуточку попозже и с ними разобраться (уволить с должности, кофисковать майно, выслать в ту страну которую пожелают - в РОСТОВ), когда вернутся демократические времена в страну ...
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06.07.2020 14:01 Відповісти
Рыги!! не придавили с 2014, ну и .....
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06.07.2020 13:00 Відповісти
Ось такі вони слуги наріда.....
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06.07.2020 13:04 Відповісти
Рыгов давить , это была Петина святая обязанность .Вот и выходит , что Петя , что слуги суть предательская одна .
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07.07.2020 02:27 Відповісти
обратились в полицию? смешно, от туда и письма пишут.
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06.07.2020 13:18 Відповісти
Тихо прийшов- тихо пішов... тільки так. Поліція не захистить. Суду не існує в Україні.
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06.07.2020 13:26 Відповісти
Кому не нравятся украинские суды, а порохоботам нравятся, к шоколаду у них нет вопросов, значит во время отстегивает, раз они так активно бесновались под судом.
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06.07.2020 13:47 Відповісти
Ну як не роби вигляд а какая раздница та російськомовна маса це помийна ротова яма та ніж у спину.
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06.07.2020 14:22 Відповісти
портнов. его стиль.
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06.07.2020 15:00 Відповісти
Только самосуд в этой стране может что то изменить,на государство в этом плане надежды нет,оно импотентно.
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06.07.2020 15:08 Відповісти
Так это ЗЕля с Ермаком балуются, что бы побратимы Сармата ушли из под здания ОП, и не мешали им с "корабельными соснами " кувыркаться.
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Куйней "побратимы" занимаются, полной...
Хотите результатов: - берите в руки оружие и делайте дело, а не голодовки возле проросиийского ОП в Киеве устраивайте с показом прокуратуре СМС-ок с угрозами, которая первыми вас к стенке и поставит приди портновская опзж к власти.
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06.07.2020 15:20 Відповісти
это все верно! только акваков и банда только и ждут этого! тут у них и сразу вся машина завертится! и судьи быстро осудят... только в петлю всех тварей! это лучший вариант! ни гильз, ни пуль, ни каких улик... самоубийство!!!
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06.07.2020 18:12 Відповісти
Да, но потом поддержишь ли их ты, будешь ли защищать так же их, как они тебя, или будешь смотреть как их потом за это все судят?
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06.07.2020 23:27 Відповісти
Один зі способів знищення держави -- це карати невинних і не карати винних. Це робиться з першого дня вової влади, а ще приниження і поступове знищення армії, руйнування економіки, паплюження патріотів під час війни з російськими загарбниками.
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06.07.2020 16:12 Відповісти
И таких ублюдков защищает зе-власть - сама такая.
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06.07.2020 16:13 Відповісти
Если начнётся такой движ ну что же будем и мы ху@рить всех кто привёл эту власть вместе с 43% мы вас суки всех помним, и никого не простим. И уж точно предупреждать не будем.
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06.07.2020 16:25 Відповісти
Не надо резких движений! Особенно с Ольгино
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06.07.2020 21:31 Відповісти
Вы не юрист,а шифрованный ольгинец
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06.07.2020 21:29 Відповісти
А захищатись не можна, Бенядіктова не вчила статті nро самозахист тому nробел у nраві.
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06.07.2020 18:10 Відповісти
Погрози від прцрєотів Бепепе або опзж 100%
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07.07.2020 00:16 Відповісти
І що на це скажуть аваков, баканов, бене-діктова?
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07.07.2020 10:21 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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07.07.2020 11:39 Відповісти
 
 