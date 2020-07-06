У РФ відреагували на заяву командувача ВМС Неїжпапи про загрозу повномасштабної війни: "Все закінчиться для України сумно"

У Росії вважають, що на Україну чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Интерфаксу" в понеділок перший заступник глави комітету Держдуми з оборони Андрій Красов.

"Все закінчиться для України сумно", - сказав Красов, коментуючи заяву Командувача ВМС України Олексія Неїжпапи.

"В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід (Михайла. - Ред .) Саакашвілі", - сказав Красов, маючи на увазі операцію "з примусу Грузії до миру".

"Росія - миролюбна країна і до війни, захоплення будь-яких територій Росія не готується. Ми вітаємо добросусідські відносини. Нам здавалося, що з новим президентом в Україні повинна наступити нормалізація, але, на жаль, цього не відбувається", - сказав Красов, який у 2008 році командував тактичною групою ВДВ РФ під час операції "з примусу Грузії до миру".

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Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не виключає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав командувач ВМС України.

У червні державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що в Одеській області успішно завершилися випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області, стрілянина велася з бойовою частиною ракет.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть уражати ціль в складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.