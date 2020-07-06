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Новини Агресія Росії проти України
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У РФ відреагували на заяву командувача ВМС Неїжпапи про загрозу повномасштабної війни: "Все закінчиться для України сумно"

У РФ відреагували на заяву командувача ВМС Неїжпапи про загрозу повномасштабної війни:

У Росії вважають, що на Україну чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Интерфаксу" в понеділок перший заступник глави комітету Держдуми з оборони Андрій Красов.

"Все закінчиться для України сумно", - сказав Красов, коментуючи заяву Командувача ВМС України Олексія Неїжпапи.

"В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід (Михайла. - Ред .) Саакашвілі", - сказав Красов, маючи на увазі операцію "з примусу Грузії до миру".

"Росія - миролюбна країна і до війни, захоплення будь-яких територій Росія не готується. Ми вітаємо добросусідські відносини. Нам здавалося, що з новим президентом в Україні повинна наступити нормалізація, але, на жаль, цього не відбувається", - сказав Красов, який у 2008 році командував тактичною групою ВДВ РФ під час операції "з примусу Грузії до миру".

Читайте також: Неїжпапа про можливий наступ армії РФ на Херсонщину: "Таких дій Російської імперії не відкидаю. Ми готуємося"

Нагадаємо, раніше Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що не виключає можливого наступу армії РФ на Херсонщину.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав командувач ВМС України.

У червні державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що в Одеській області успішно завершилися випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Пуски здійснювалися на полігоні Збройних сил України "Алібей" в Одеській області, стрілянина велася з бойовою частиною ракет.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть уражати ціль в складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.

Автор: 

Держдума (734) росія (65379) Неїжпапа Олексій (86) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+93
В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально" - Цензор.НЕТ 9185
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06.07.2020 13:06
+68
Особенно понравился пассаж "параша - миролюбивая страна..." лживые нелюди
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06.07.2020 13:11
+62
...угрозы любого рейха всегда заканчивались в бункере с пистолетом у виска!
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06.07.2020 13:07
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И ещё, тоталитарную банду кремля никто защищать на шару не будет, а платить денех нет, бо все украли, хватает только на террористов и предателей.
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06.07.2020 19:54 Відповісти
CCCР был реальной второй силой, и то сдулся и клянчил окорочка Буша.
А Московия - даже не третья сила после Китая.
Она будет иметь не просто печальный, а жалкий вид, причём с ней и воевать не надо..
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06.07.2020 20:11 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений...
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06.07.2020 20:24 Відповісти
у них все ржавое и поломанное...
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06.07.2020 20:26 Відповісти
К войне готовиться нужно , а не шапками закидывать.А в то что паРаша начнет готовить своих орков к какому то повторению американских Шока и Трепета это понятно .Важно не оказаться в нокауте как оказался Мишико в 2008 и Хусейн в 2003 . Ракеты это хорошо . Больше ракет нужно . И еще много чего нужно . Папередник проsрал свой шанс сделать ВСУ сильнее . Вова тоже больше звездит чем делает
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06.07.2020 20:38 Відповісти
не надо паниковать...кацап уже не тот что раньше - хваленая армата сломалась, новая фигня которая беспилотники сажает тоже недавно сломалась, Су-57 упал...у нас все шансы успешно вдарить по их наглой морде...главное в нужное время произвести встречный фланговый танковый охват с заходом в тылы...они этого до смерти боятся...ну ты поняла...
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06.07.2020 20:53 Відповісти
Басаев , Бараев и другие без танков успешно вдарили по вашей наглой морде .А сраМату засуньте себе сами знаете куда .....кабаевой и скабеевой в пихву
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06.07.2020 21:31 Відповісти
помнится говнораша в маленькой Чечне так обосралась, что до сих пор лижет зад кадырову и платит дань немалую. а )(уйло Украинойт подавится, это и к гадалке не ходи. только зеленая шмаркля слабое звено и на ее надежды строить не следует. яйца пластелиновые да еще и уклонист со стажем))))
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06.07.2020 20:59 Відповісти
"Россия - миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится." ©
Це потужна заявка на номінацію "Найкращий анекдот за період з 2014року".
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06.07.2020 22:54 Відповісти
Вероятно имелось ввиду, что они любят, ну, и конечно же, хотят, мир - желательно весь. Тогда они точно - очень миролюбивы.
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07.07.2020 10:22 Відповісти
Хто повірить московитам-той себе обмане. Вони завжди брешуть і готові напасти, але бояться. Дух УПА і козаків є у кожному українцю і на сьогоднійшній день є у нас армія. Спробуйте москалі, це вам не Грузія. Особисто для мене ви будуте ворогами на все моє життя. Горіти будете у кожному місті і селі.Разом з вами знищимо і вашу 5 колону і чекайте китайців. Ви думаєте їм не потрібна вода? Тим більше, що по Урал то їхні землі.
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07.07.2020 10:05 Відповісти
кацапня дурнувата, вас навіть погано озброєні сирійіці пачками валять та закопують. А ви там щось мукаєте про свою в дупу трахнуту "вялікую" армію. ))) Смішно навіть читати такі заяви.
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07.07.2020 11:00 Відповісти
Россия - миролюбивая страна и к войне
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07.07.2020 11:23 Відповісти
Маленькую Ичкерию не смогли победить, о чем еще разговор?!
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08.07.2020 15:58 Відповісти
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