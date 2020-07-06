Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Гетманцев
Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса.
Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев 6 июля в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР. - Реж.) не изменят своей такой тактики - блокировании работы Верховной Рады, то их где-то около полутора тысяч еще осталось. На подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.
- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
Докотилась Україна до самого краю
Осталось еще принять закон об употреблении наркотиков.
В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
Закон о продаже земли впихнули. А это как два пальца об асфальт.
Чи теоретичний адмінштраф у 85 грн при кришуванні мусарсько-прокурворською мафією вважається нелегальним існуванням?