Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Гетманцев

Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе, -

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса.

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев 6 июля в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР. - Реж.) не изменят своей такой тактики - блокировании работы Верховной Рады, то их где-то около полутора тысяч еще осталось. На подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.

игорный бизнес (298) Гетманцев Даниил (942)
- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
06.07.2020 13:08 Відповісти
больше в Украине нет насущных проблем, как рассматривать поправки к азартным играм.. голобородьке импичмент..
06.07.2020 13:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hUFqMJWCJ9M&lc=UgzLg3VMUCraLRGReod4AaABAg.9AisbDLwqbd9Al8yBsuYDi Голоборотька вчера поплавал , судя по роздобревшей фигуре хорошо покушал, осталось отдохнуть в казино, - а оно закрито. Думай шо пишеш.
06.07.2020 13:14 Відповісти
Главное в стране теперь - игорный бизнес.
Докотилась Україна до самого краю
Осталось еще принять закон об употреблении наркотиков.

В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
06.07.2020 13:13 Відповісти
Как впихнуть невпихуемуе?
Закон о продаже земли впихнули. А это как два пальца об асфальт.
06.07.2020 13:16 Відповісти
Да и нужно СРОЧНО принять закон о легализации проституции. И можно будет не прятать телефоны в Раде.
06.07.2020 13:18 Відповісти
А що, проституція перейшла на нелегальний стан?
Чи теоретичний адмінштраф у 85 грн при кришуванні мусарсько-прокурворською мафією вважається нелегальним існуванням?
06.07.2020 16:09 Відповісти
06.07.2020 13:23 Відповісти
В існуванні нелегальної ігорки при відсутності закону зацікавлені, як видно зі статистики голосування, два бізнес-партнери - ПЕС+зажоп.
06.07.2020 16:12 Відповісти
 
 