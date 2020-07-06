Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Гетманцев

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса.

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев 6 июля в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР. - Реж.) не изменят своей такой тактики - блокировании работы Верховной Рады, то их где-то около полутора тысяч еще осталось. На подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.