Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади

Тривають слідчі дії.

Про це йдеться в повідомленні 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 5 липня 2020 року під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. В результаті пошуку, на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нерозділене кохання. Тривають слідчі дії. Командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким трагічно загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Херсонщині виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр з вогнепальним пораненням