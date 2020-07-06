Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади
Тривають слідчі дії.
Про це йдеться в повідомленні 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері 5 липня 2020 року під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. В результаті пошуку, на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нерозділене кохання. Тривають слідчі дії. Командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким трагічно загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
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+4 Денис Власенко #415292
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+3 Гарик Карпушин
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