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Новини Агресія Росії проти України
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Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади

Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади

Тривають слідчі дії.

Про це йдеться в повідомленні 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 5 липня 2020 року під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження. В результаті пошуку, на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нерозділене кохання. Тривають слідчі дії. Командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким трагічно загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Херсонщині виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр з вогнепальним пораненням

Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади 01

Автор: 

самогубство (636) військовослужбовці (4773) Ян Осока (1495) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+4
Бред вешатся из за дырки
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06.07.2020 13:21
+4
Зря...В 19 інколи дійсно страждають від нєраздєльонной любві.
А в 29 хочеться напіддати тій любві ногою.
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06.07.2020 13:22
+3
Ой дурак,ну дурак,да этих девок немеряно,одна краше другой
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06.07.2020 13:24
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а что это за "отчуждённая территория" ? на ум сразу же припятская зона приходит
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06.07.2020 13:18 Відповісти
Бред вешатся из за дырки
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06.07.2020 13:21 Відповісти
Зря...В 19 інколи дійсно страждають від нєраздєльонной любві.
А в 29 хочеться напіддати тій любві ногою.
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06.07.2020 13:22 Відповісти
Ой дурак,ну дурак,да этих девок немеряно,одна краше другой
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06.07.2020 13:24 Відповісти
Глупо.........В любом случае - трагедия........
Пусть покоится с миром..........
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06.07.2020 13:50 Відповісти
Ніколи призовна служба в нас,не зробить Україну сильною.Це може комусь не подобатись,але це факт.
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06.07.2020 14:03 Відповісти
Там в армии не всё так просто Моего друга мобилизовали пару лет назад Ну как мобилизовали Участковый с военкомом пришли домой и забрали его и ещё нескольких таких-же с посёлка кто под руки попался Так он говорит спал со штык -ножом и магазинами с патронами на животе Воровство повальное У своих- же Все разбились на землячества Неуставщина постоянная Говорит в Добробатах по другому а в всу полная жопа
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06.07.2020 14:22 Відповісти
 
 