Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
До Кабінету Міністрів України з проханням виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 звернулася Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Уповноваженого в КМУ, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
Зазначається, що 10 млн грн з них планується витратити на ремонт адміністративної будівлі, 3,5 млн грн - на створення вебсайту, а також 1 млн грн - на відрядження в рамках національного превентивного механізму.
Прохання про виділення 10 млн грн на ремонт будівлі Секретаріату Уповноваженого з прав людини обґрунтовується скороченням передбачених на 2020 рік видатків на здійснення капітального ремонту.
За словами Денісової, безповоротне вилучення зазначених витрат і перенесення термінів проведення ремонту призведе до таких наслідків: втрата результатів проведених капітальних робіт фасаду в 2019 році на суму 22 млн грн; навантаження в майбутній державний бюджет в 2021 році в зв'язку з необхідністю компенсувати кошти передані до Фонду боротьби з COVID-19 протягом цього року; збільшення договірної ціни в майбутньому.
Денісова пропонує виділити 3,5 млн грн на створення офіційного сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Це прохання вона аргументує тим, що діючий сайт був розроблений на платформі, сьогодні "морально застарілій" і не підлягає оновленню, а тому має певні технічні обмеження.
Уповноважена апелює до того, що сайт має слабку систему захисту, через що постійно піддається кібератакам і блокується.
Запитувані кошти на створення сайту Уповноважена пропонує розподілити таким чином: створення технічного завдання - 525 тис грн; розробка прототипу вебпорталу - 700 тис грн; розробка, тестування і введення в експлуатацію - 2,275 млн грн.
Крім того, Уповноважена просить здійснити витрати в розмірі 1 млн грн на реалізацію функції національного превентивного механізму, враховуючи, що Секретаріат Уповноваженого з прав людини є єдиним в Україні органом, що реалізує зазначену функцію, завдяки якій Україна виконує міжнародні зобов'язання.
Реалізація функції НПМ передбачає систематичне відвідування місць несвободи, зокрема в період карантину, проте найближчим часом може бути припинена через відсутність коштів у зв'язку зі скороченням витрат на відрядження.
Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити витрати в розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
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А фонд ковида ласенький шмат, - без тендеров и всяких заморочек
При этом честные IT-шники в упор не видят этой проблемы в своём огороде
Усьо народу.
З початку створення того фонду було зрозуміло,що то кормушка для наближеної зеленої плісняви !
А шо короновирус и эпидемия уже закончились?
Денег на закупку вакцины не надо?
авакяну 2 ярда.... дороги..... теперь сайт.....
Сайт буде золотий.
130 тис. доларів на новий сайт?
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Міністр із-за цього звільнився
https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-chehiji-programisti-bezkoshtovno-zrobili-sayt-na-yakiy-ministr-vidiliv-16-mln-yevro-novini-svitu-50067053.html