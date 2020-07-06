Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

До Кабінету Міністрів України з проханням виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 звернулася Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Уповноваженого в КМУ, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Зазначається, що 10 млн грн з них планується витратити на ремонт адміністративної будівлі, 3,5 млн грн - на створення вебсайту, а також 1 млн грн - на відрядження в рамках національного превентивного механізму.

Прохання про виділення 10 млн грн на ремонт будівлі Секретаріату Уповноваженого з прав людини обґрунтовується скороченням передбачених на 2020 рік видатків на здійснення капітального ремонту.

За словами Денісової, безповоротне вилучення зазначених витрат і перенесення термінів проведення ремонту призведе до таких наслідків: втрата результатів проведених капітальних робіт фасаду в 2019 році на суму 22 млн грн; навантаження в майбутній державний бюджет в 2021 році в зв'язку з необхідністю компенсувати кошти передані до Фонду боротьби з COVID-19 протягом цього року; збільшення договірної ціни в майбутньому.

Денісова пропонує виділити 3,5 млн грн на створення офіційного сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Це прохання вона аргументує тим, що діючий сайт був розроблений на платформі, сьогодні "морально застарілій" і не підлягає оновленню, а тому має певні технічні обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У виправній колонії РФ, де незаконно утримується український політв'язень Кіяшко, стався спалах COVID-19, - Денісова

Уповноважена апелює до того, що сайт має слабку систему захисту, через що постійно піддається кібератакам і блокується.

Запитувані кошти на створення сайту Уповноважена пропонує розподілити таким чином: створення технічного завдання - 525 тис грн; розробка прототипу вебпорталу - 700 тис грн; розробка, тестування і введення в експлуатацію - 2,275 млн грн.

Крім того, Уповноважена просить здійснити витрати в розмірі 1 млн грн на реалізацію функції національного превентивного механізму, враховуючи, що Секретаріат Уповноваженого з прав людини є єдиним в Україні органом, що реалізує зазначену функцію, завдяки якій Україна виконує міжнародні зобов'язання.

Реалізація функції НПМ передбачає систематичне відвідування місць несвободи, зокрема в період карантину, проте найближчим часом може бути припинена через відсутність коштів у зв'язку зі скороченням витрат на відрядження.

Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити витрати в розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.