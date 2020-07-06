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Новини Коронавірус і карантин
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Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

До Кабінету Міністрів України з проханням виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 звернулася Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Уповноваженого в КМУ, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Зазначається, що 10 млн грн з них планується витратити на ремонт адміністративної будівлі, 3,5 млн грн - на створення вебсайту, а також 1 млн грн - на відрядження в рамках національного превентивного механізму.

Прохання про виділення 10 млн грн на ремонт будівлі Секретаріату Уповноваженого з прав людини обґрунтовується скороченням передбачених на 2020 рік видатків на здійснення капітального ремонту.

Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch 01

За словами Денісової, безповоротне вилучення зазначених витрат і перенесення термінів проведення ремонту призведе до таких наслідків: втрата результатів проведених капітальних робіт фасаду в 2019 році на суму 22 млн грн; навантаження в майбутній державний бюджет в 2021 році в зв'язку з необхідністю компенсувати кошти передані до Фонду боротьби з COVID-19 протягом цього року; збільшення договірної ціни в майбутньому.

Денісова пропонує виділити 3,5 млн грн на створення офіційного сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Це прохання вона аргументує тим, що діючий сайт був розроблений на платформі, сьогодні "морально застарілій" і не підлягає оновленню, а тому має певні технічні обмеження.

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Уповноважена апелює до того, що сайт має слабку систему захисту, через що постійно піддається кібератакам і блокується.

Запитувані кошти на створення сайту Уповноважена пропонує розподілити таким чином: створення технічного завдання - 525 тис грн; розробка прототипу вебпорталу - 700 тис грн; розробка, тестування і введення в експлуатацію - 2,275 млн грн.

Крім того, Уповноважена просить здійснити витрати в розмірі 1 млн грн на реалізацію функції національного превентивного механізму, враховуючи, що Секретаріат Уповноваженого з прав людини є єдиним в Україні органом, що реалізує зазначену функцію, завдяки якій Україна виконує міжнародні зобов'язання.

Реалізація функції НПМ передбачає систематичне відвідування місць несвободи, зокрема в період карантину, проте найближчим часом може бути припинена через відсутність коштів у зв'язку зі скороченням витрат на відрядження.

Аргументуючи зазначені прохання, Уповноважена апелює до того, що можливість передбачити витрати в розмірі 14,5 млн грн за рахунок інших джерел, зокрема за іншими бюджетними програмами Секретаріату, відсутня, оскільки вони забезпечують фінансування інших необхідних поточних витрат Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Автор: 

Джерело:  і
Денісова Людмила (883) гроші (969) Кабмін (14106) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
3,5 млн на новый сайт?? вы серьезно?
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06.07.2020 13:21
+13
Нехило она так губейку раскатала...
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06.07.2020 13:20
+8
да сайты нынче дети в школе пишут, а за такое бабло .....
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06.07.2020 13:22
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Нехило она так губейку раскатала...
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06.07.2020 13:20 Відповісти
3,5 млн на новый сайт?? вы серьезно?
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06.07.2020 13:21 Відповісти
Ну так поправка на діджатилізацію. Відчуйте маштаби *******
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06.07.2020 13:25 Відповісти
Внукам должно хватить.
А фонд ковида ласенький шмат, - без тендеров и всяких заморочек
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06.07.2020 13:26 Відповісти
Какие шутки? Всем известно, что IT-компании занимаются обналом бюджетных денег.
При этом честные IT-шники в упор не видят этой проблемы в своём огороде
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06.07.2020 13:28 Відповісти
IT-шники разрабы точно не видят, как и конторы-подрядчики, скорее всего (но это не точно). А гнилой менджмент, он сейчас как и везде
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06.07.2020 13:31 Відповісти
Отлично обобщили, "честные IT-шники" - всех одной какашкой.
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06.07.2020 13:32 Відповісти
За 3,5 ... одному не справиться, тут помощник нужен - хомо сапиенс! (с)
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06.07.2020 15:03 Відповісти
да сайты нынче дети в школе пишут, а за такое бабло .....
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06.07.2020 13:22 Відповісти
Отмечается, что 10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма, Людмила а можно без выкрутасов просто сказать хочу на море, и явно не на Азовское.
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06.07.2020 13:22 Відповісти
Они и закупку презервативов для ОП смогут обосновать борьбой с COVID-19.
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06.07.2020 13:22 Відповісти
Очередная сосна
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06.07.2020 13:22 Відповісти
та проси уже двадцать! у нее еще одна дочка замуж что ли выходит? помню, было когда-то описание свадьбы ее дочери, так там ваще.
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06.07.2020 13:23 Відповісти
Той фонд Степашка вже розпиляв.
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06.07.2020 13:24 Відповісти
Интересно каким образом ремонт админздания и новый сайт помогут в борьбе с ковидом? Не лучше ли их направить на бесплатные тесты и закупку лекарств для больных?
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06.07.2020 13:24 Відповісти
Низзя!
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06.07.2020 13:26 Відповісти
...порушення бюджетного кодексу.
Усьо народу.
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06.07.2020 14:27 Відповісти
Ну,в Авака ж ніхто не питає,куди він подів 2.7 мільярдів з того фонду ? На створення сайтів,чи блек-джек з проститутками ? А Дєнісова якісь 14 нещасних лямів хоче освоїти !
З початку створення того фонду було зрозуміло,що то кормушка для наближеної зеленої плісняви !
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06.07.2020 13:33 Відповісти
Не понял....
А шо короновирус и эпидемия уже закончились?
Денег на закупку вакцины не надо?
авакяну 2 ярда.... дороги..... теперь сайт.....
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06.07.2020 13:44 Відповісти
а чем ей старый сайт не нравиться?
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06.07.2020 13:44 Відповісти
«скромненько».........
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06.07.2020 13:53 Відповісти
Интересно, это что же такое должно быть в том сайте, чтоб его разработка стоила 3,5 млн? Совсем страх потеряли.
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06.07.2020 13:53 Відповісти
Ну, все зрозуміло, але яке це має відношення до Covid-фонду?
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06.07.2020 14:06 Відповісти
...так якось потрібно ж його розпилять.
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06.07.2020 14:24 Відповісти
Пішітє Шура, пішітє.
Сайт буде золотий.
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06.07.2020 14:23 Відповісти
3,5 млн на новий сайт? Що це за сайт такий?
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06.07.2020 14:31 Відповісти
ця аферистка, знає як відмити бабло, ще будучи мінстром в джЮлі вона відмила десятки міліонів на інвалідних калясках!!!
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06.07.2020 14:35 Відповісти
КалляСічНіца
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06.07.2020 14:41 Відповісти
Готов за половину сделать
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06.07.2020 14:37 Відповісти
Пропонуй 10 лімонів і 50% відкату
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06.07.2020 14:42 Відповісти
Недавно в школі працював, там деректор з вчителями самі фарбували стіни.
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06.07.2020 14:41 Відповісти
мать хворі
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06.07.2020 14:44 Відповісти
Интересно за такие деньги кто им будет сайт писать?
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06.07.2020 14:55 Відповісти
От цікаво, а яка відвідуваність її сайта http://www.ombudsman.gov.ua/ ?
130 тис. доларів на новий сайт?
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06.07.2020 14:59 Відповісти
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Просмотры 1400 9800 41900
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06.07.2020 15:09 Відповісти
Там есть форма обратной связи...я им написал что сделаю им сайт за 1.75 миллиона....интересно что ответят...😃
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06.07.2020 15:15 Відповісти
Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8003
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06.07.2020 15:53 Відповісти
Для сравнения - мой сайт:

Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3322ДанныеДеньНеделяМесяц
Просмотры 34700 243000 1040000
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06.07.2020 15:14 Відповісти
У Чехії міністр транспорта таке теж учудив. Хотів 16 млн. євро вгатити за сайт. Місцевих програмістів обурила марнотратність міністра. Зробили за вихідні цей сайт.
Міністр із-за цього звільнився
https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-chehiji-programisti-bezkoshtovno-zrobili-sayt-na-yakiy-ministr-vidiliv-16-mln-yevro-novini-svitu-50067053.html
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06.07.2020 15:34 Відповісти
Тю... Я готов за 2 ляма им сайт написать.
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06.07.2020 16:07 Відповісти
"Просю выдать во временное пользование из камеры вещественных доказательств самогона две бутыли" (С)
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06.07.2020 17:32 Відповісти
 
 