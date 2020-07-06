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Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни разом з українськими туристами, - МЗС

Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни разом з українськими туристами, - МЗС

Греція дозволила в'їзд на свою територію одній громадянці України з-поміж 17 українських туристів, які були затримані в Афінах 4 липня.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев 6 липня, передає Цензор.НЕТ зі посиланням на МЗС.

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецької влади на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції. Для зазначеної особи було зроблено виняток як для студентки", - зазначив дипломат.

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Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.

Автор: 

Греція (602) МЗС (4140) українці (2540)


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06.07.2020 13:25 Відповісти
Ну вот, на халяву переночевали же в уютном СИЗО Афин =)
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06.07.2020 13:29 Відповісти
Дебил
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06.07.2020 13:40 Відповісти
нефиг шастать. устали они от карантина и полетели на отдых. устали от отдыха на карантине? Арбайтен черти!!!!
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06.07.2020 14:13 Відповісти
Шымпачычная очень ,да ?
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06.07.2020 13:34 Відповісти
Заради справедливості. Ця студентка летіла у Францію де навчається, транзитом через Грецію. Бо з Францією авіасполучення немає.
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06.07.2020 15:01 Відповісти
 
 