Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни разом з українськими туристами, - МЗС

Греція дозволила в'їзд на свою територію одній громадянці України з-поміж 17 українських туристів, які були затримані в Афінах 4 липня.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев 6 липня, передає Цензор.НЕТ зі посиланням на МЗС.

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецької влади на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції. Для зазначеної особи було зроблено виняток як для студентки", - зазначив дипломат.

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Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.