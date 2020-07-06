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Новини Силовики
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Іноземець до смерті забив палицею одесита за борг у 300 грн, - поліція. ФОТО

Співробітники Хмельницького відділення поліції Одеси заарештували 37-річного уродженця сусідньої держави за підозрою у вбивстві місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Тіло 34-річного чоловіка з численними травмами голови знайшли в покинутій будівлі в одному з дворів на вулиці Болгарській. Як встановили поліцейські в ході слідства, іноземець забив одесита палицею за 300 гривень боргу, той не захотів віддавати.

З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази.

"Правопорушника затримали за два дні потому. Слідчі оголосили йому підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", - повідомив т.в.о начальника Хмельницького відділення поліції Роман Бурлаков.

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Іноземець до смерті забив палицею одесита за борг у 300 грн, - поліція 01

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Одеса (5476) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3096)


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Топ коментарі
+30
написали б уже национальность, что б не гадать, русский это или русский...
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06.07.2020 13:32
+7
Уже боятся указать страну, а соседнее государство скорее всего параша. Благодаря политике нынешних депутатов во главе с Зеленским, который парашу боится назвать страной агрессором, парашенское отродие чувствует себя в Украине как дома.
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06.07.2020 13:52
+6
Ну не во всей Европе, в Венгрии и Польше очень даже кажуть.
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.
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06.07.2020 14:11
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написали б уже национальность, что б не гадать, русский это или русский...
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06.07.2020 13:32 Відповісти
Считаю, что за убийство руских грождан на територии Украины нужно не судить, а награждать
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06.07.2020 13:33 Відповісти
Потрібно провести рейди по Привозу та прилеглим кварталам і виловити тисячі нелегальних мігрантів які живуть навколо Привозу в підземних нелегальних готелях-катакомбах, перероблених на гуртожитки. Тисячі китайців, представників Середньої та Південно-Східної Азії використовують Одесу як транзитну зону для нелегальних подорожей в Європу. Поліція знає всі ці нелегальні готелі, нелегальні швейні цехи, нелегальні ночлежки і кришує їх!
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06.07.2020 13:44 Відповісти
Можливо ще сруцькій малдаванин.
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06.07.2020 13:51 Відповісти
99% так и есть
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06.07.2020 17:03 Відповісти
Возможно молдованин...
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06.07.2020 13:52 Відповісти
нет,омерзительный гусский...
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06.07.2020 17:55 Відповісти
********* звучит как-то нецензурно, поэтому и не пишут.
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06.07.2020 15:01 Відповісти
он по-ходу забил его не за 300 гривен, а за то что одессит хотел кинуть его по беспределу...
сделать лохом потерпевшим - унизить
правильно поступил этот иностранец...
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06.07.2020 13:35 Відповісти
одесситов, по ходу, не очень волнует, что "граждане соседнего государства" приезжают взрывать их мечети и забивать до смерти палкой?
Ментально сближаемся...
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06.07.2020 13:37 Відповісти
Мечетей одесситов???😳
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06.07.2020 15:09 Відповісти
Одесситы уже в муслимов превратились?
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06.07.2020 15:10 Відповісти
То есть, это единственное, что тебя удивило?
То, что русский взрыв хотел устроить, тебя не беспокоит?!
За последние годы возросло и общее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мусульман в Одессе. Если в https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году их было порядка десяти тысяч (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татар - 3747 человек, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B азербайджанцев - 2488, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8 узбеков - 1037, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахов - 933, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкир - 551, а также небольшое число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B лезгин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B чеченцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8 таджиков ), то сейчас их уже около тридцати тысяч человек. Связано это и с тем, что в последние годы, из-за инвестиционной привлекательности, в Одессу произошел большой наплыв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турецких бизнесменов, а также иностранных студентов-мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-10 [10] . В Одессе действует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C мечеть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-11 [11] .

Спроси себя, ты, иудей, хотел бы оказаться рядом с мечетью во время взрыва?
Проходить мимо, парковать машину, есть мороженое?
Или это должно пугать только тех, кто внутри?
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Борги віддають тільки боягузи.(Бєня)
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06.07.2020 13:39 Відповісти
Мне искренне жаль Одессу. Да и Киев уже опередил ее по количеству всякого цветного сброда. Украинцев в Украине скоро совсем не останется...
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06.07.2020 16:59 Відповісти
Чебураха,озаботься Масквабадом и не воняй тут расизмом-рашизмом
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06.07.2020 17:59 Відповісти
Здрысни, чепушило
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06.07.2020 22:00 Відповісти
це ж тільки бубочка там була? а авякова що не було там з віслючком? Не порядок..
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06.07.2020 13:39 Відповісти
120% поляк
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06.07.2020 13:43 Відповісти
Молдован...из Тирасполя...
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06.07.2020 13:45 Відповісти
пріднєстровоязичьний?
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06.07.2020 13:49 Відповісти
Уже боятся указать страну, а соседнее государство скорее всего параша. Благодаря политике нынешних депутатов во главе с Зеленским, который парашу боится назвать страной агрессором, парашенское отродие чувствует себя в Украине как дома.
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06.07.2020 13:52 Відповісти
Там молдован много орудует
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06.07.2020 15:12 Відповісти
Не зичити і не позичати грошей.
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06.07.2020 13:52 Відповісти
Ну що це таке,сусідня країна? В Європі також не кажуть,звідки злочинці.Такі дії до добра не доведуть.
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06.07.2020 13:57 Відповісти
Ну не во всей Европе, в Венгрии и Польше очень даже кажуть.
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.
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06.07.2020 14:11 Відповісти
Везде пишут откуда. А Украина не пишет лишь из-за своей паталогической слабости, как государства. Абы кого не обидеть.
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06.07.2020 16:30 Відповісти
Свої боргі він всім прощал. За це його і вбив уроженєц сосєднего государства. А шо писати назву «государства» вже під забороною? Злочинець затриман, злочин розкрит, шо тут приховувати?
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Да уж, ну и законы у вас, умышлено убил человека и от семи до десяти лет. По вашему выходит, что жизнь человека ничего не стоит. Ведь за другие преступления намного больше дают, а здесь, лишил человека жизни специальное - получи семёрку и не парься.
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06.07.2020 15:16 Відповісти
это был "не качественный" чилавек
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06.07.2020 15:23 Відповісти
Борги треба повертати... або ж не брати, якщо не знаєш як віддати..
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06.07.2020 15:21 Відповісти
300 грн - это блок бомжацких сигарет. Стоит ли он убийства и последующего заключения? Риторический вопрос.
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06.07.2020 15:33 Відповісти
румын скорей всего
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06.07.2020 15:43 Відповісти
А может из Приднестровья, там уже всю Одесчину окупировали.
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06.07.2020 16:32 Відповісти
 
 