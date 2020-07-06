Іноземець до смерті забив палицею одесита за борг у 300 грн, - поліція. ФОТО

Співробітники Хмельницького відділення поліції Одеси заарештували 37-річного уродженця сусідньої держави за підозрою у вбивстві місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Тіло 34-річного чоловіка з численними травмами голови знайшли в покинутій будівлі в одному з дворів на вулиці Болгарській. Як встановили поліцейські в ході слідства, іноземець забив одесита палицею за 300 гривень боргу, той не захотів віддавати.

З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази.

"Правопорушника затримали за два дні потому. Слідчі оголосили йому підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", - повідомив т.в.о начальника Хмельницького відділення поліції Роман Бурлаков.

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