Іноземець до смерті забив палицею одесита за борг у 300 грн, - поліція. ФОТО
Співробітники Хмельницького відділення поліції Одеси заарештували 37-річного уродженця сусідньої держави за підозрою у вбивстві місцевого мешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
Тіло 34-річного чоловіка з численними травмами голови знайшли в покинутій будівлі в одному з дворів на вулиці Болгарській. Як встановили поліцейські в ході слідства, іноземець забив одесита палицею за 300 гривень боргу, той не захотів віддавати.
З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази.
"Правопорушника затримали за два дні потому. Слідчі оголосили йому підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", - повідомив т.в.о начальника Хмельницького відділення поліції Роман Бурлаков.
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сделать лохом потерпевшим - унизить
правильно поступил этот иностранец...
Ментально сближаемся...
То, что русский взрыв хотел устроить, тебя не беспокоит?!
За последние годы возросло и общее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мусульман в Одессе. Если в https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году их было порядка десяти тысяч (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татар - 3747 человек, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B азербайджанцев - 2488, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8 узбеков - 1037, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахов - 933, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкир - 551, а также небольшое число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B лезгин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B чеченцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8 таджиков ), то сейчас их уже около тридцати тысяч человек. Связано это и с тем, что в последние годы, из-за инвестиционной привлекательности, в Одессу произошел большой наплыв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турецких бизнесменов, а также иностранных студентов-мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-10 [10] . В Одессе действует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C мечеть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-11 [11] .
Спроси себя, ты, иудей, хотел бы оказаться рядом с мечетью во время взрыва?
Проходить мимо, парковать машину, есть мороженое?
Или это должно пугать только тех, кто внутри?
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.