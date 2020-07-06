Сектор безпеки та оборони за пів року профінансовано в повному обсязі, - РНБО

Фінансування органів сектору безпеки і оборони України в січні-червні 2020 року здійснено в повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Апарат Ради національної безпеки і оборони України у межах контролю за виконанням рішення РНБО України від 2 листопада 2019 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", проаналізував стан відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2020 року. Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань – 101 894,8 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 69,7% надходжень від річного плану.

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