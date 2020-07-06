Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників

Історія - це штука дуже тонка і складна. І тупих балаболів вона точно не любить.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитав про ідіотів в одній далекій країні, які знесли пам'ятник Христофору Колумбу. Який їхню ж країну і відкрив. Для цивілізації, як виявилося згодом. Замислився. Ідіотизм - захворювання інтернаціональне. Так, наприклад, кордони сучасної України на південно-заході були набуті в результаті ... "прутського походу" 1940 року якогось Георгія Жукова. Якому під шумок також позносили пам'ятники. Ось і живи тепер із цим! Я до чого - а ми не хочемо всі разом трохи заспокоїтися і увімкнути мізки, нарешті?! Або хоча б їхні залишки?! Історія - це штука дуже тонка і складна. І тупих балаболів вона точно не любить. Спробуймо сконцентруватися над теперішнім з його проблемами!)" - заявив Кучеренко.

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