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Новини Декомунізація
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Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників

Нардеп із фракції

Історія - це штука дуже тонка і складна. І тупих балаболів вона точно не любить.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитав про ідіотів в одній далекій країні, які знесли пам'ятник Христофору Колумбу. Який їхню ж країну і відкрив. Для цивілізації, як виявилося згодом. Замислився. Ідіотизм - захворювання інтернаціональне. Так, наприклад, кордони сучасної України на південно-заході були набуті в результаті ... "прутського походу" 1940 року якогось Георгія Жукова. Якому під шумок також позносили пам'ятники. Ось і живи тепер із цим! Я до чого - а ми не хочемо всі разом трохи заспокоїтися і увімкнути мізки, нарешті?! Або хоча б їхні залишки?! Історія - це штука дуже тонка і складна. І тупих балаболів вона точно не любить. Спробуймо сконцентруватися над теперішнім з його проблемами!)" - заявив Кучеренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові "червонів" два дні поспіль. ФОТО

Нардеп із фракції Батьківщина похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його памятників 01

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) пам’ятник (930) пам’ять (1189) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+37
козел! ще один прихильник урода!
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06.07.2020 13:37
+35
Тупой балабол...только последний скот может восхвалять этого мясника..
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06.07.2020 13:38
+27
Нардеп из фракции Тимошенко похвалил маршала Жукова и выступил против сноса его памятников - Цензор.НЕТ 1495
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06.07.2020 13:37
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Нардеп из фракции Тимошенко похвалил маршала Жукова и выступил против сноса его памятников - Цензор.НЕТ 1495
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06.07.2020 13:37 Відповісти
одно дело когда ты льешь на конкретную полит силу, а другое когда на весь институт власти, такое выгодно только сепарам.
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06.07.2020 13:39 Відповісти
Як тільки буде за що, то обов'язково скажу добре слово. Нардеп из фракции Тимошенко похвалил маршала Жукова и выступил против сноса его памятников - Цензор.НЕТ 8002
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06.07.2020 13:44 Відповісти
я раньше тоже делил страну на нас и их, а по сути там такой же срез общества, те же 43.16%, 13.05%, 8.18% 8.10%, 5.82% что за них проголосовали.
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06.07.2020 13:50 Відповісти
Секрет полишинеля, не ???
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06.07.2020 14:09 Відповісти
Фото каких то генетических мутантов , головы и руки ростут просто из задниц .))
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06.07.2020 14:15 Відповісти
козел! ще один прихильник урода!
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06.07.2020 13:37 Відповісти
Оказывается не Бандера боролся за освобождение Украины, а Жучков?
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06.07.2020 15:35 Відповісти
Тупой балабол...только последний скот может восхвалять этого мясника..
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06.07.2020 13:38 Відповісти
"Волынская резня"
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06.07.2020 13:39 Відповісти
Шта ???

Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників - Цензор.НЕТ 1486
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06.07.2020 14:11 Відповісти
Ответьте на вопрос: почему Ху*ловские консервы в разных фракциях, а вонь от них одинаковая?
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06.07.2020 13:39 Відповісти
чтобы они могли найти друг друга по запаху и размножаться
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06.07.2020 13:40 Відповісти
Ну, тепер пан Кучеренко навряд чи отримає візу у США. І правильно.
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06.07.2020 13:40 Відповісти
****** вінницький..
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06.07.2020 13:45 Відповісти
Их там несколько.
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06.07.2020 16:55 Відповісти
что касается его экономических раскладок то там он нормально пишет Но тут -придурок конченый!Юля угомони имбицила а то рейтинг будет как у ляшка
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06.07.2020 13:45 Відповісти
йуля такая же конченная
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06.07.2020 13:48 Відповісти
ну она такой херни не несла
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06.07.2020 13:50 Відповісти
хитріша тому що,а в голові - ще гірше. "Зозуля московська"(с).
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06.07.2020 15:02 Відповісти
А чему удивляться, ведь Тимошенко в одной упряжке с жопоблоком.
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06.07.2020 13:45 Відповісти
А вот ПЕС голосует!
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06.07.2020 14:36 Відповісти
правильно т. Кучеревський давайте говорите про ЖКХ, тарифы краны и вентили. Оно ближе вам чем большая политика.
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Усе, що пов"язано з совдепом і рос. імперію, не повинно прославлятися в Україні. Ніяких пам"ятників і назв вулиць загарбникам України.
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Можно оставить маленький памятник, с большими буквами: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" "Бабы ещё нарожают!"
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06.07.2020 13:49 Відповісти
Нужно ставить памятник тому чуваку, который нам и передал эти "простые, но в то же время великие слова" (с). Юрию Коваленко.

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=562 Выдающийся был человек этот Юрий Коваленко.
В 15 лет закончил школу военных лётчиков, потом месяц курсов сапёра и назначение комвзвода сапёров же, подрыв танков зажигательной смесью, почти подрыв Успенской лавры, должность коменданта Лохвицы, ранение в сердце в Сталинграде (но сердце сжалось и герой выжил), взятие в плен Паулюса, бухание вина со Сталиным лично, представление к Герою Союза, блевание на Жукова, назначение ординарцем Ватутина (где он и услышал фразу про "Нах*й вооружать"), похороны Рокоссовского за 15 лет до его смерти, перегон американских самолётов в СССР с Аляски, 9 вылетов в войне с Японией, выживание после тарана японским "камикадзе" на высоте 6км и спасение мятежных бурятов от бомбардировки методом сбрасывания бомб "не туда".
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06.07.2020 14:22 Відповісти
А кто просил в 1940-м году как и в 1939-м освобождать ? Сколько горя и смертей принесли "авсвабадители"..а в итоге вторая мировая война с Запада пришла на Восток благодаря усатому таракану и таким Жуковым.
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06.07.2020 13:49 Відповісти
согласен! а после "пабеды" в 1947 году ,Украина получила очередной Голодомор от "асвабадителей"
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06.07.2020 14:14 Відповісти
границы современной Украины на юго-западе были приобретены в результате … "прутского похода" 1940 года некоего Георгия Жукова.

Современные границы Украины приобретены в 1991 году. Жуков захватывал земли не для Украины а для СССР.
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06.07.2020 13:52 Відповісти
1) что это за Прутский поход? Я знаю только тот что в 1711 году.
2) неплохо знаю биографию Жукова (читал его мемуары), но чего то не слышал чтоб он чего то присоединял к Украине.
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06.07.2020 14:17 Відповісти
а почему етот овощ промолчал про границы Украины в 1918 году?
Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників - Цензор.НЕТ 5186
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06.07.2020 14:19 Відповісти
Эта карта - план как отделить от Российской империи территории на которых проживают украинцы. Он никогда не был реализован.

Кстати вот этот вариант - вижу впервые. Это типа и в Грузии тоже есть украинцы?
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06.07.2020 14:24 Відповісти
вот еще карта Украинской Народной Республики в 1918 году:
http://ukrmap.org.ua/Maps/Ukraina/History/Ukraine_UNR_(2245x1587).jpg ,а что не так?
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06.07.2020 14:36 Відповісти
причем тут Грузия? в 1918 году в состав Украины входила вся Кубань и Воронежская область,там до сих пор еще говорят украiнською мовою
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06.07.2020 14:57 Відповісти
Ну на этой карте розовые участки есть и на Кавказе, и в Абхазии, и аж за Уралом.
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06.07.2020 15:29 Відповісти
Цікаво, і як планували відділяти від РІ частини Австро-Угорщини? Чернівці і Львів не входили в РІ.
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06.07.2020 15:55 Відповісти
Ватні консерви рве
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06.07.2020 13:53 Відповісти
Вся беда что правители тогдашних демократических стран как Англия,Франция,США своим либерализмом и пацифизмом (это похоже в наше время) породили на обломках российской и германской империй интернационал-социализм и национал-социализм что окончилось большой кровью и десятков миллионов жертв.
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06.07.2020 13:55 Відповісти
Не знаю как за шо другое, но за захват Бессарабии этому упырю памятник ставить как минимум странно.
Румыны свои войска вывели, упырь войска ввёл.
Никаких боевых действий там не велось, великий полководческий гений упыря тут в чём проявился?
За шо ему памятник, за то шо ничего не перепутал и все поезда и танки приехали не в другую сторону, а именно туда, куда товарищ Сралин приказал?
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06.07.2020 13:57 Відповісти
Гнида ватна. Вічний "експерт" на ТБ "компетентний" у всіх галузях політики і народного господарства. Нудить уже від цих гнид ватних хохлуївських...
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06.07.2020 13:59 Відповісти
На жаль,втоплені м'ясником Жуковим в Дніпрі хлопці-чорносвиточники, не зможуть вирвати кадик цьому упирю...
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06.07.2020 14:01 Відповісти
Якщо хто не в курсі,що це за батьківщинець-телеексперт,на плівках Мельниченка він гарно засвітився : https://www.pravda.com.ua/news/2002/12/26/2992215/ Хто є хто. На дивані президента Кучми. Олексій Кучеренко
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06.07.2020 14:06 Відповісти
А что Жуков на штыках Красной Армии принес народам тех европейских стран в 1939-40-х годах? Репрессии НКВД и колхозы рабского труда. Да,люди жили в тех европейских странах не богато но все таки в мире свободной торговли,веры,культуры,приватной собственности.
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06.07.2020 14:02 Відповісти
Коммунизм и фашизм-два сапога пара !
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06.07.2020 14:04 Відповісти
Опять Юля всякую шваль у себя собирает! Забыла уже как ее все бросили когда она проиграла выборы? Тогда половина ее фракции к РыГам переметнулось
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06.07.2020 14:06 Відповісти
Якщо так по історії,то для західних територій України Колумбом був Святослав Хоробрий,який у 982 році приєднав цю територію до Русі.Тому свого «жюкова»можете запхати собі в ... кишеню.
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06.07.2020 14:06 Відповісти
Ччому дивуватись ще й їзиком.
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06.07.2020 14:08 Відповісти
Кучеренко интересно рассказывал про канализаыию, а теперь видимо уже возраст и не выдерживает высокую температуру, да и вообще пора всю компашку тимошенницы отправить на свалку.
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06.07.2020 14:09 Відповісти
Жуков - м'ясник народів, як і Сталін!
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06.07.2020 14:09 Відповісти
Как же как же...а почему этот шнырь забыл ещё добавить что говнокомандующим был тогда Сталин.Может и ему памятников натыкать а?
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06.07.2020 14:10 Відповісти
Як і в інших подібних випадках щось дуже кацапом засмерділо!
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06.07.2020 14:11 Відповісти
До этого момента я к кучеренко относился нейтрально, теперь - как к врагу.
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06.07.2020 14:11 Відповісти
Кучеренко , падаль ты тупая ! Жукову посносили памятники не за Прутский поход 1940 года , а за то что в 1943 году, собрали с бывшей в оккупации територии Украины всех лиц мужского пола от 15 лет и до стариков, около 500 000 человек и бросили безоружных на форсирование р.Днепр под немецкие пулемёты , только небольшой части удалось выжить в этой мясорубке .Жуков , лично пытался организовать вывоз ВСЕХ украинцев в Сибирь , просто в 1944 году вагонов не хватило , и успели вывезти 92 тыс.человек.ЮВТ разделяет взгляды предателя Кучеренко ?
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06.07.2020 14:11 Відповісти
Что за Прутский поход?! Поисковик знает только тот что был в 1711 году.
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06.07.2020 14:20 Відповісти
После акта Молотова -Риббентропа ,в 1940 году Красная Армия заняла Северную Буковину - часть населённой преимущественно этничными украинцами територии Румынии, это и был так называемый Прутский поход.Прутский поход Петра 1 против турок в 1711 году , который для него закончился катастрофой , это уже другая история .
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06.07.2020 15:12 Відповісти
Одним форсуванням Дніпра непідготовленими і беззбройними людьми ця сволота вбила сотні тисяч українців!!!
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06.07.2020 14:14 Відповісти
""Прочитал про идиотов в одной далекой стране, которые снесли памятник Христофору Колумбу. Который их же страну и открыл."

Ой, дураак... Что значит "открыл"? Там давно существовали цивилизации.
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06.07.2020 14:14 Відповісти
"Цивилизации" не знавшие ни колеса , ни какой-либо другой серьёзной технологией .
Но зато даже условно "мирные" инки были активными канибалами .
А уж ацтеки -- то вообще полная жесть . Даже ассирийцы тысяча лет до нашей эры в скорости убийства и человеческого жертвоприношения явно не дотягивают до ацтекских жрецов , убивавших за сутки 20 тысяч пленников . И это было всего 600 лет назад .
Так шо никто же не оправдывает Кортеса мясникак , никто не оправдывает такого же кровавого убийцу Писарро ... но им памятники не ставят , хотя по уровню жестокости тот же Ермак не многим отличается от этих сеньёров ... Да и Богдан Хмельницкий не был гуманистом , скорее с точностью до наоборот . Но они жили в измерениях 16 и 17 веков ... И не только католики в ночь святого Варфаламея отличились . Но тот же протестант Оливер Кромвель вырезал треть Ирландии ... А первую историю ночи длинных ножей организовали отнюдь нацисты, а нидерландские борцы с испанской оккупацией , когда за одну ночь вырезали всех испанцев вместе с семьями в Амстердаме . И всё это в тоже время , когда жили великие гуманисты католицизма - Эразм Ротердамский и Томас Мор . Кстати Мор умер на плахе за свою веру за отказ первому протестансткому монарху в разводе и в браке с Анной Болейн короля Генри восьмого ... Кстати , в этом и есть отличие цивилизации от полурастительного существования ... Жестокость и была , но уже была письменность философская мысль , теология , зачатки гуманизма : "Остров утопия" и отказ канцлера признавать развод своего монарха ... Пару десятков лет до рождения Кеплера и Коперника , Галлилея сто лет до великого Ньютона и Гука ...
А в чём "цивилизация" тех же инков ?! Ни письменности , ни элементарного представления о времени , о Земле , о солнце и луне . Потому так трудно понять , кто из императоров той "цивилизации" когда жил , как его звали и что вообще они могли . Кроме дворцовых комплексов ничего , чем отличается цивилизация от среднего мезазоя ...
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06.07.2020 22:50 Відповісти
У меня нет желания много писать. Я смотрю National Geographic и Discovery. Как раз этой весной историю до колумбовой Америки показывали. Местные аборигены такое в строительстве вытворяли (в частности каналы орошения), что с трудом вериться. Это новые исследования системой LiDAR.
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/maya-laser-lidar-guatemala-pacunam/
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06.07.2020 23:01 Відповісти
Послушайте NG это левацки-политкорректный СМИ ... А настоящая наука и любая область точных знаний не имеет ничего общего с гуманитарными и этическими вопросами , т.е. не могут быть политкорректными . Всё , что можно оценивать количественно и качественно , а не эмоционально имеет контекст оценки определённого уровня развития . И когда современные учёные яростно опровергают термин испанских завоевателей про дикарей , то они утверждают только то , что разные индейцы имели разный уровнень развития цивилизации и только племена амазонии пребывают и даже сейчас в состоянии равнооценочном с крамальйонцами . Например , австралийские аборигены хоть и не канибалы и не австралопитеки (2 млн. лет назад) , но где-то идентичны в развитии уровня человека прямоходящего , т.е. 300 тысяч лет тому назад ... До крамальйонцев они не дотягивают , хотя и являются хомо-сапиенс , т.е. современными людьми с биологической точки зрения , но при этом хомо-эректус считается праточеловеком ...
Умопянутые NG мая реальными учеными оцениваются по уровню цивилизации где-то уровнем начала бронзового века и идентичны культуре шумерского царства и до Египта они явно не дотягивают .
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07.07.2020 15:57 Відповісти
"Мы часто называем других людей дикарями лишь по той причине, что их занятия отличаются от наших...". (Т. Гоббс).
Если в теме "слабовато", в отношении южноамериканских цивилизаций, то не надо показывать свою ограниченность... Каннибализм разным бывает... Есть бытовой, как в племенах Новой Гвинеи или Андаманских островов, вызванный простым недостатком мяса, а есть каннибализм ритуальный, когда поедание человеческого мяса считалось "приобщением к Богу". (Кстати, твои предки этим тоже "баловались" - ритуальное поедание "облаток" и причащение вином - это суррогат поедания плоти и крови божества... Почитай Дж. Фрэзера, "Золотая ветвь" и ""Мифы в ветхом завете"...). И Хмельницкого попрекать нечего - открой "Ветхий завет" и почитай, чем занимались "сбежавшие из плена египетского", пока не осели на теперешних землях и не создали своего царства... Хмельницкий такого не делал... (Я вижу, ты у нас Тёлушкина начитался, его "Истории еврейства"... Так объясняю - Тёлушкин во многом, ничем от Дугина с Малафеевым, не отличается... ). А создание "Острова Утопии" с его разветвлённой сетью "стукачей" на "инакомыслящих" и "исправительными лагерями" для "перевоспитания" - это образец "гуманизьма"? Ты ещё "Томмазо Кампанеллу вспомни, с его "Городом Солнца"...
А в математике, гидрологии, астрономии инки разбирались получше европейцев - просто европейские дикари в этом разбираться не захотели... И письменность у них была, только не в привычном, для европейцев, виде (Гоббса помнишь?). "Кипу" сих пор расшифровать не могут... Кричали о "дикарях"-индейцах, а сейчас учатся у шаманов, собирают у них крохи знаний о растительных и животных алкалоидах... Половина современных обезбаливающих созданы на основе их знаний... Кокаин (новокаин, лидокаин), препараты "кураре", для операций на сердце, откуда взялись?
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07.07.2020 06:37 Відповісти
1. Цитата вырванная из контекста , а контекст сугубо азиатский и в первую очередь китайский . Ирония в том , что Китай обладал где-то до 15 века гораздо большими знаниями и технологиями . Ну может в математике уже отставал с появлением итальянца Фибаначчи в 13-м веке . Если говорить о империях инков и мая (остальные индейцы вообще по уровню развития идентичны были иудеям второго тысячелетия до нашей эры времен Моисея . Т.е. дикари скотоводы ...
2. Кстати насчёт канибализма общих предков -- это не только к иудеям , но и ко всем народам мира , бо общий предок крамальонец был активным канибалом . Это все палеонтологи признают . Кстати , стоянки неадертальцев не так очевидно свидетельствуют про поедание себе подобных . Если говорить о иудаизме , то самое смешное , что именно потому у евреев любого цвета кожи не может быть априори такого национального блюда , как "кровянка" именно по той причине , что законы т.н. кашрута запрещают употреблять любую кровь в пищу и потому кашерное мясо как резина ...
3. Изучением канибализма как культа или как фактора голода правда никогда не занимался .
Хотя насчёт голода могу лишь о своих эксперементах сказать -- месяц на одной воде не делает соседа апетитным антрикотом . Скажу больше , если мы о современной медицине -- любое мясо в момент истощения : моментальная гибель от интоксикации . Это я к слухам про то , шо в момент Голодомора или блакады в Питере были случаи . Убеждён , что правда лишь в том , что и без голода такое случается и статистика на том же уровне была . Это во-первых , а во вторых лишь скажу , что уровень цивилизации он не физиологический , а ментальный . Это тончайших слой который в момент страшных мук моментально сметается и разница между другими приматами и сапиенсом нивелируется до нуля . Поэтому никогда не осуждал тех , кто подписывал будь шо после яиц в дверном проёме (эта пытка из реального свидетельства дедушки моего друга и даже могу привести адрес - Киев , Владимирская 33 1938 год !
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07.07.2020 16:42 Відповісти
Насчёт "Утопии" и Томаса Мора . Софкоиды любили называть его первым социалистом и Ваша его оценка явно с этой высоты (т.е. 19-20 века) . Но он жил в начале 16 века и был ко всему прочему католическим теологом и канцлером Генри 8 в момент его перехода из католицизма в пуританскую веру ... и под воздействием весьма агрессивной похоти адрессованной к Анне Болейн , которую он через казнил через 4 года брака по абсурдным обвинениям . Но до этого он казнил канцлера Мора именно за отказ признавать развод с Катериной Арагонской ... С точки зрения гуманизма начала 16 века "стукачей" и "инакомыслящих" вообще не существовало как термина . Были похотливые еритики , готовые за ради разврата предать веру и ослушаться самого папу . Другом Мора был Эразм Ротердамский - тоже католик и теолог . Если почитать публичную полемику Мора и Эразма с Мартиным Лютером , то это общение Бернулли с сантехником ... Уровень аргументации у Лютера меня искренне поразил убогостью и скудоумием . Хотя и основоположник целой религии .
Насчёт Бернулли и сантехник эт я специально вспомнил фамилию . Можно ещё и Луи Паскаля вспомнить ... раз уж разговор о гидрологии ... Шаманы индейцев это вот сантехник - можно скать специалисты в области гидрологи . Ну можно и торчков спомнить - спецов по коке . Или там Пабло Эскабарро ... тоже профи в этой "области знаний" ...

Насчёт письменности . Шумеры жили на 5 тысяч лет раньше инков и ацтеков , но ниодна падла не сможет отрицать наличие их письменности , которая вообще не расшифрованна ни разу . Но , что она была и как она выглядела никто не сомневается в принципе и в частности .
Часть иероглифов египтиан - тоже невозможно расшифровать . А часть вот таки да . А вот вавилонский таблички почти полностью разшифрованны . Хотя нет ни вавилонцев , ни их потомков ...
Инков , ацтеков и мая было море на момент появления европейцев . Их потомков тоже немало . Но нет ниодного атрифакта ни одного устного свидетельства того , что они что-то хронировали или вообще обладали письменностью . Хотя по другим знаниям ученые оценивают их развитие на уровне как раз шумеров ! По евразийским меркам разница цивилизаций в 5.5 тысяч лет !
Кстати террасное земледелие , каким восхищаются некоторые либералы в Китае появилось где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры . Была потребность -- возникло и земледелие ... Без всякого изучении математики и гидрологии .

Ну не смешити - где инки , а где математика . Это только в понимании гуманитария бухгалтерский счёт это математика . А уметь считать до тысячи это арифметика и весьма примитивная . Бином Ньютона это уже высшая математика - 17-й век . Диффуравнения Эйлера 18-й век . И где тут ацтеки ... если они по 20 тысяч убивали за сутки это не математика , это ритуальные убийства ... Друиды Британии времён императора Андриана нервно курят в сторонке !
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07.07.2020 17:16 Відповісти
Самое забавное , что никто не отрицает , что Кортес и Писарро пришли в Америку не той же целью , что Америго Виспутчи . Потому континент называется не Колумбией и не Кортесией , а Америкой . Это кровавые жадные завоеватели . Писарро ещё ко всему прочему европейский аналог современных талибов , только талибы не гонялись за золотом и из чистого тупого фанатизма уничтожили статую Буды ... А Писарро уничтожил ювилирные шедевры ...
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07.07.2020 18:00 Відповісти
Прочитал Ваш "словесный водопад"... Отвечу словами Шевченко: "Несли, несли... Та й в Україну принесли Великих слов велику силу... Та й більш нічого..."
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07.07.2020 18:23 Відповісти
даже нет удивления.
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06.07.2020 14:15 Відповісти
Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників - Цензор.НЕТ 9535
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06.07.2020 14:22 Відповісти
Это та Гнида на одном из Медведчукских ток-шоу где является завсегдатаем на просьбу о помощи женщине которой насчитали около 100 тысяч за отопление заливался хохотом плядь,оно претендует на место у кормушки,для таких мясники герои,жаль что его дед не был в той мясорубке под Киевом,где давали одну винтовку на троих и ту не заряженную.
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06.07.2020 14:23 Відповісти
юлька куйловская хвойда
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06.07.2020 14:33 Відповісти
Жуков не великий полководець, а великий вбивця невинних людей!
Усі хохли - зрадники, чим більше у Дніпрі потопимо, тим краще - історик про тактику Жукова https://www.radiosvoboda.org/a/25160168.html
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06.07.2020 14:35 Відповісти
Немцы Жукова называли "генерал мясо"!
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06.07.2020 14:53 Відповісти
Оказывается Жуков строил Украину,о как! Действительно,история штука тонкая. Не припомните кто был начальником генерального штаба,когда войска СССР,защищавшие в том числе и УССР в количестве 5 млн человек были уничтожены и территория Украины вместе с населением подверглась оккупации гитлеровцами и их союзниками с полным разрушением городов миллиоников -Киева,Харькова. Также Одессы,Семфирополя, Николаева и др.. Сколько сел сожги,уничтожили семь миллионов украинцев( статистика заниженная,тогда украинцев русскими считали). И представьте это все под "руководством" "великого" стратега. А ещё этот "стратег" МИРНОЕ' украинское население,НЕ ВООРУЖИВ,погнал в "отвлекающую "операцию" по форсированию Днепра и от 300 до 700тыс. МИРНЫХ украинцев,"вооруженных" палками из дерева были утоплены,застрелены,истреблены. Вы МРАЗЬ ,если осмеливаетесь подобное чудовище прославлять в памятниках. Только МАХРОВЫЕ УКРАИНОФОБЫ могут рассуждать в этом случае что история "тонкая". Таких катов надо "истоиризировать" повешенными на висилице в камне,рассказывать сказки детям где Жуковы будут вурдалаками или какой-нибудь мерзостью пусть **** их каменное обличье тысячи лет испытывает боль,а люди тысячу лет питают отвращение.
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06.07.2020 14:56 Відповісти
Не припомните кто был начальником генерального штаба,когда войска СССР,защищавшие в том числе и УССР в количестве 5 млн человек были уничтожены и территория Украины вместе с населением подверглась оккупации

Пример - так себе. Небольшая историческая справка: к вечеру 22 июня командование так и не получило от войск внятной информации о положении дел. Тогда Сталин отправил Жукова на южный фронт (в Украину), а Павлова - на центральный. Обоим был выдан приказ разобраться в ситуации, взять управление войсками и выгнать немцев. В ночь на 23 Жуков прилетел в штаб фронта. Рассмотрел какой трындец творится и решил - как ни странно - атаковать. Буквально в ручном режиме собрал все части какие могли воевать и уже 23 атаковал прорвавшихся немцев на многих участках. Нет, он понимал что выгнать немцев не выйдет. Но он их остановил аж до 28, смог выбить у них столько механизированный частей - что они потеряли возможность быстро наступать. А сам смог развернуть части фронта и занять оборону, после чего улетел обратно в Москву. Павлов же попытался организовать пассивную оборону. Нихрена у него не вышло. Немцы сначала под Минском, потом под Смоленском организовали два огромных котла, и фактически разгромили Центральный фронт. Продвинулись там вглубь на несколько сот км, и стали угрожать ударом в тыл и фланг Южного фронта. Жуков предложил Сталину отвести войска за Днепр чем не дать их окружить. Сталин взбесился (отдать без боя Киев!!!), снял Жукова с должности начальника штаба и отправил готовить операцию под Ельней. Жуков операцию успешно провёл, и снова попросил отвести войска. Сталин его снова послал и направил налаживать оборону Ленинграда. А в Украине в это время окружили и разгромили не отведённые войска. Так что при Жукове Украина держалась. Лишь только из за того что Павлов свой фронт не удержал - её пришлось отдать (при том если бы её отдали так как хотел Жуков - сохранили бы сотни тысяч жизней.
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06.07.2020 15:25 Відповісти
За що трималась Україна? Нагадаю вам що станом на 21 червня 1941, ще Гітлер не напав, вже було знищено до 6 млн українців і ще 3 переселені до Сибіру.
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06.07.2020 15:58 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/25160168.html
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06.07.2020 15:00 Відповісти
чєрвонопузі комсюки полізли...кррва...
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06.07.2020 15:23 Відповісти
Кучеренко сам собі діагноз встановив - ІДІОТ Тому що до нього не доходить, що жуков, на відміну від Колумба, це інструмент гібридної війни!
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06.07.2020 15:24 Відповісти
ПОЗОР партии "Батькивщина". Вы название партии придумали себе, недостойное вас. Ганьба партії Батьківщина! Ганьба на все останнє ваше життя. Ви не заслуговуєте називатися "Батьківщина". Ганьба
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06.07.2020 15:30 Відповісти
Ну, какая именно батькивщина имеется в виду в их названии, не уточняется.
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06.07.2020 16:21 Відповісти
Колумб на відміну віж Жукова, навіть не ступив на землю Америки, обмежився островами. Якби Жуков обмежився Зміїним, то можна б було пам'ятники залишити.
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06.07.2020 16:00 Відповісти
"Батькивщина" - это придуривающаяся патриотами Украины пророссийская партия. Именно то самое говно, которое не тонет.
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06.07.2020 16:20 Відповісти
"Солдат не жалеть, бабы еще нарожают".Жуков
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06.07.2020 16:32 Відповісти
То сказав Микола Перший іншоми кривавому різнику - генералу Єрмолову йще в середині 19 століття !
Але безумовно Жуков значно удосконалив цю чисто московську "технології" ведення війни й як "учень" в десятки разів обійшов свого "вчителя" !!!
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06.07.2020 21:19 Відповісти
Опять ты "пукнул"... "Солдат не жалеть - бабы ещё нарожают... Лошадей жалко - взять негде...", было сказано Потёмкиным, во время русско-турецкой войны...
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07.07.2020 06:40 Відповісти
А Юляваладимировна не уточняла какую именно Батькивщину она имела в виду,когда придумывала название своей секте?
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06.07.2020 16:37 Відповісти
Цей балабол має одну борозду в мізгах, бо завжди його діла розходяться з реальністю. Вся "батьківщина" перетворюється в тупих брехунів і піарщиків,бо так робить юля.
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06.07.2020 17:00 Відповісти
Кучеренко високласний технар але в гуманітарних питаннях йому требо йще вчитися й вчитися ... Ось Власенко не лізе в питання ГТС , бо юрист за фахом ... зайвого слово в його не видерешь в його по інших питаннях . Є в чьому вчитися дідусю Алексію ... в своїх однопартійців . Добрий міністр по ЖКХ в гуманітарних питаннях явно не дотягує навіть до рівня Макса Бужанського ,хоча й цитує його слово в слово .
З Бужанським хоча б цікаво сперічатися ... Але ж хоча б читав той же Кучеренко думку військових фахівців таких як Віктор Суворов щодо професійних й людських якостей Жукова , або Марка Солоніна . Думаю , що Бужанський щось там читав . А ось Олексій скоріше зможе розрахувати термообмінник , або проаналізувати технологічну схему схему газотурбінної обв'язки нагнітача , ніж процитувати історічно-військові праці тих , хто не рахує Жукова великим й тим більш стратегом й що той маршал відрізнявся від інших лише паталогічної жорстокістю й цинізмом , тому більше інших закидував ворожі траншеї трупами свої солдат й особливо - штрафників !
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06.07.2020 21:15 Відповісти
Згоден! В одному з радянських фільмів німецький генерал казав, що навіть, якби в німецьких генералів було стільки солдатів, як в ссср і то вони би так безжально не кидали німецьких солдатів на смерть!
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07.07.2020 09:13 Відповісти
Дебілкуваті марамої ще не усвідомили,що то Ж=більшовики спочаткуПРОСРАЛИ шмати території при окупації в 1922р України та Молдови.. а в 1940р"хєроїчно їх"відвоювали"?
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06.07.2020 21:42 Відповісти
те що юдькіна "матерщина" це збіговисько жбільшовиків=совків та відвертих українофобів з мішпухі"сваі люді" це Ж медичний ФАКт
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06.07.2020 21:52 Відповісти
Тимошенко сама утверждала списки своих идиотов. Не народ же их выбрал. Значит, если пролетит на выборах из таких депутатов, то пусть не обижается на кого то.
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06.07.2020 23:00 Відповісти
Найбільше "тушок" свого часу було в Тимошенко.
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06.07.2020 23:18 Відповісти
Везде хватает.
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06.07.2020 23:20 Відповісти
А ще так звана Берлінська оерація, коли загинуло 2!!! млн. наших воїнів, бо дуже спішили випередити американців!!!
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07.07.2020 09:09 Відповісти
Нардеп із фракції "Батьківщина" похвалив маршала Жукова і виступив проти знесення його пам'ятників - Цензор.НЕТ 1399
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07.07.2020 09:21 Відповісти
Виродок Жуков!
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07.07.2020 09:22 Відповісти
 
 