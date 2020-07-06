За пів року зафіксували 40 нападів на журналістів в Україні, - НСЖУ
В Україні в червні сталося 10, а від початку року зафіксовано 40 випадків застосування сили до журналістів в Україні.
Про це повідомили в Національній спілці журналістів України, посилаючись на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше інцидентів сталося в Києві.
"Найбільш "ризикованими" темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві", - зазначили в НСЖУ.
У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії щодо працівників ЗМІ і зазначають, що жодного виправдання нападу на журналістів бути не може.
"Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко
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Поэтому все, у кого есть травмат - журналисты, у них даже есть соответствующий купленный за 3,5К грн у мусоров документ, .
А люди, которые покупают травматы - как правило - очень любят их в пьяном виде предъявлять гражданам.
Граждане часто на это реагируют болезненно, вот и бьют журналистам лица.