За пів року зафіксували 40 нападів на журналістів в Україні, - НСЖУ

В Україні в червні сталося 10, а від початку року зафіксовано 40 випадків застосування сили до журналістів в Україні.

Про це повідомили в Національній спілці журналістів України, посилаючись на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше інцидентів сталося в Києві.

"Найбільш "ризикованими" темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві", - зазначили в НСЖУ.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії щодо працівників ЗМІ і зазначають, що жодного виправдання нападу на журналістів бути не може.

"Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко

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