Динаміка коронавірусу в Україні стабілізується, знижується відсоток інфікованих медиків, - нарада в Зеленського

Попри зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні в червні, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Показники Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

Президент поцікавився дотриманням карантинних заходів у громадських місцях.

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"Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат. Пам’ятаю, на початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", – наголосив Зеленський.

У відповідь Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 і закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Крім того, в Нацполіції поінформували, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у зазначений час.

Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.

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