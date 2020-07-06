Динаміка коронавірусу в Україні стабілізується, знижується відсоток інфікованих медиків, - нарада в Зеленського
Попри зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні в червні, динаміка перебігу пандемії стабілізується.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Показники Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.
Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.
Президент поцікавився дотриманням карантинних заходів у громадських місцях.
"Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат. Пам’ятаю, на початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", – наголосив Зеленський.
У відповідь Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 і закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.
Крім того, в Нацполіції поінформували, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у зазначений час.
Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как только ЭТО черноротое вякнет, сразу беда!
Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.
В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
Как адепты "русского мира", пробовавшие расколоть Украину в 2014-м, снова поднимают голову и почему им за это ничего не было? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
На днях президент Владимир Зеленский съездил в Одессу, чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. При этом не так далеко от Одессы - в Мелитополе - на днях произошли события, которые должны не на шутку насторожить украинские спецслужбы и украинское руководство.
Забросанные яйцами в 2014-м году казачки московского патриархата не были наказаны и снова поднимают голову. В Мелитополе они открыли "курень" и собрались охранять общественный порядок. А еще ведут переговоры о сотрудничестве - внимание - с пограничной заставой! Возглавляет этот праздник абсурда, который попахивает госизменой, прямые российские агенты в Украине - подручный Януковича и фигурант пленок Глазьева. Так называемый атаман Панченко должен был возглавить захват власти в Запорожье в 2014-м. Но, к счастью, не сложилось.
Итак, как российские приспешники мечтают повторить усовершенствованный сценарий "русской весны"? Почему Зеленский никак не борется с Медведчуком? При чем тут вода в Крым и какие планы у россиян на украинское Причерноморье?
Но когда нарушения законов Украины смущали Зеленского?
відстуив.//////
ну змушений.!!!!