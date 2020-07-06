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Новини Коронавірус і карантин
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Динаміка коронавірусу в Україні стабілізується, знижується відсоток інфікованих медиків, - нарада в Зеленського

Динаміка коронавірусу в Україні стабілізується, знижується відсоток інфікованих медиків, - нарада в Зеленського

Попри зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні в червні, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Показники Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

Президент поцікавився дотриманням карантинних заходів у громадських місцях.

Також читайте: Ми ще з 11 січня почали відпрацьовувати загрозу коронавірусу: Зеленський був поінформований з першого дня, - Данілов

"Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат. Пам’ятаю, на початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", – наголосив Зеленський.

У відповідь Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 і закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Крім того, в Нацполіції поінформували, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у зазначений час.

Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) карантин (18172) Степанов Максим (2196) Офіс Президента (2026) Шмигаль Денис (4606) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 177
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06.07.2020 13:51
+7
Вот совсем не удивлён. В городе Южном Одесской области затопило стадион, который торжественно открыл Владимир Зеленский в рамках рекламного тура, находясь в области с рабочим визитом.

Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.

В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
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06.07.2020 13:50
+7
не трогайте бубочку, оно ссытся:
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1066
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06.07.2020 13:57
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06.07.2020 13:48 Відповісти
Теперь жди нового роста зараженных!
Как только ЭТО черноротое вякнет, сразу беда!
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06.07.2020 15:32 Відповісти
Вот совсем не удивлён. В городе Южном Одесской области затопило стадион, который торжественно открыл Владимир Зеленский в рамках рекламного тура, находясь в области с рабочим визитом.

Оцените гротескность ситуации. Он приехал в Южный, похвалил себя, свою команду и конечно же не забыл похвалить "Большое строительство". А потом рассказал, каким хорошим вышел стадион. И уехал. А сразу после этого первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", а стадион превратился в сплошную лужу.

В общем, Зеленский таки бедоносец. А о качестве "Большого строительства" можно сделать выводы по качеству дренажа стадиона. Все к дате или для "галочки". Видимо привыкли, как в сериале.
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06.07.2020 13:50 Відповісти
И в Париж он ездил, все помнят чем закончилось. И еще было гдето подобное. Взадник опокалипсися прямо.
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06.07.2020 15:26 Відповісти
Ватные казаки сдают Запорожье? ВИДЕО https://censor.net/v3206214

Как адепты "русского мира", пробовавшие расколоть Украину в 2014-м, снова поднимают голову и почему им за это ничего не было? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

На днях президент Владимир Зеленский съездил в Одессу, чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. При этом не так далеко от Одессы - в Мелитополе - на днях произошли события, которые должны не на шутку насторожить украинские спецслужбы и украинское руководство.
Забросанные яйцами в 2014-м году казачки московского патриархата не были наказаны и снова поднимают голову. В Мелитополе они открыли "курень" и собрались охранять общественный порядок. А еще ведут переговоры о сотрудничестве - внимание - с пограничной заставой! Возглавляет этот праздник абсурда, который попахивает госизменой, прямые российские агенты в Украине - подручный Януковича и фигурант пленок Глазьева. Так называемый атаман Панченко должен был возглавить захват власти в Запорожье в 2014-м. Но, к счастью, не сложилось.
Итак, как российские приспешники мечтают повторить усовершенствованный сценарий "русской весны"? Почему Зеленский никак не борется с Медведчуком? При чем тут вода в Крым и какие планы у россиян на украинское Причерноморье?
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06.07.2020 20:45 Відповісти
ждем видосик,успех же))да,гнусавый наркоман?
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06.07.2020 13:50 Відповісти
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 177
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06.07.2020 13:51 Відповісти
Да там не только Авакова. Воно працюе.
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06.07.2020 15:27 Відповісти
зелёный так гланды прочищает )))
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06.07.2020 20:29 Відповісти
Все же удивляет умение шестого президента Украины системно вляпываться в скандалы и принимать участие в разных противоправных событиях. Теперь Зеленский ночевал в незаконно построенном отеле. Краусавчик! Гарант Конституции, итить! Он остановился в гостинице "Немо" на самом берегу одесского пляжа "Ланжерон". Помимо фиксации подмены документов при выдаче градостроительных условий, отель находится в 100 метрах от воды, что запрещено законодательством Украины.
Но когда нарушения законов Украины смущали Зеленского?
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06.07.2020 13:52 Відповісти
понижаемость понижается, повышаемость повышается, айкосики ждут - не волнуйте бубочку...
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06.07.2020 13:52 Відповісти
не трогайте бубочку, оно ссытся:
Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 1066
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06.07.2020 13:57 Відповісти
"Динамика коронавируса в Украине стабилизируется"- не пи...дели бы вы раньше времени, а то у нас уже снижалось количество больных, а потом вдвое подскочило.
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06.07.2020 14:08 Відповісти
когда статистикой вертят как хотят, какая разница..
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06.07.2020 15:42 Відповісти
Растьот процент жиров в маслє...
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06.07.2020 14:12 Відповісти
Довольні хами, ситі в них *****...
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06.07.2020 14:15 Відповісти
Во Дебилы ***! Короче очередная зеленая победа, бабки с фонда можно тащить, **** в конце года напечатают
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06.07.2020 14:35 Відповісти
Здається, медиків, нарешті, таки "гідно" оцініли. Тепер вони відіграють роль білих мишок на яких проводить свій єксперемент наша супер прогресивна влада. Вітаю, в історіїї медицини з'явився новий вагомий показник "процент інфікованих медиків (ПІМ)" по якому визначають рівень захворюваності всьго населення. Це готовий вихід для таких голожопих країн як наша, де тестів вистачає лише на медиків.
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06.07.2020 14:42 Відповісти
Ну все ,раз шампазе ,обьявило спад ,завтра будет больше тысячи!!
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06.07.2020 16:00 Відповісти
Нема за що хвилюватись. Скільки треба скільки й намалюють. Яким способом це можна перевірити.
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06.07.2020 16:55 Відповісти
Тильке и вмиють що вирусом керувать со стели.Импотент брехливый.
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06.07.2020 17:10 Відповісти
Гроші для боротьби з короновірусом закоnали у землю, будуть будувати дороги........тому короновірус змушений відстуnити,
відстуив.//////
ну змушений.!!!!
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06.07.2020 18:05 Відповісти
За 6 дней 4800, не учитывая воскресенья по 900 случаев. Как в Испании Германии Италии вместе взятыми. Худшая ситуация в Европе. А они преподносят это как победу. Нет слов
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07.07.2020 05:53 Відповісти
на кого этот бред рассчитан, количество тестов уменьшается, количество больных заниживается, экономика для бени и рыжего, поэтому карантин не предвидится......
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07.07.2020 09:01 Відповісти
 
 