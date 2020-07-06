"Слуга народу" Гетманцев про заяви Смолія з приводу політичного тиску: "Це було цілковитою несподіванкою"
Глава профільного комітету парламенту нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що не розуміє, про який конкретно політичний тиск заявляв глава Національного банку Яків Смолій.
Про це Гетманцев розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас всіх це було цілковитою несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, було і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період. Особисто я б на його місці утримався від подібних заяв. Але що зроблено, те зроблено", - сказав він.
За словами Гетманцева, досі до кінця не зрозуміло, про який конкретно політичний тиск заявляв Смолій.
"Були розлогі спогади про обговорення ситуації в країні на багатьох нарадах. І справді таке було. Обговорювалася і економічна ситуація, і облікові ставки, і рівень інфляції. І якщо ми рік тому мали облікову ставку в 17,5%, то зараз - 6%. Скажіть, хіба не треба було проводити консультації? І хіба не треба їх проводити в подальшому?" - зазначив Гетманцев.
Також глава комітету заявив, що йому нічого не відомо про конфлікти Смолія і президента Володимира Зеленського.
"Я був на Нацраді, Смолій там навіть не виступав і з президентом у них спілкування не було. Можливо, щось було після Нацради, але мені про це невідомо", - сказав він.
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Источник: https://censor.net/n3206299
Что же ты тогда, лотерейщик-МММщик, такой удивленный?
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По информации издания https://www.obozrevatel.com/ukr/ "Обозреватель" , Даниил Гетманцев и Виталий Хомутынник связаны совместным бизнесом - компанией "М.С.Л.". Гетманцев имел долю в компании, так же как и Хомутынник. Тесть последнего, Виктор Сопельник, даже был вице-президентом лотерейного оператора, указывают журналисты.
Как отмечает издание "Обозреватель", в 2015 году компания попала в санкционный список СНБО. Якобы за финансирование терроризма и сепаратизма.
Нацбанк заблокировал счета компании, но она продолжила работать. При этом, доподлинно не известно, платила ли налоги.
"В течение последнего года у НБУ проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей.
....Информационные атаки построены на манипуляции и лжи.
... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - объясняет Смолий.
Также он поправил нардепа, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.
"Я такого (о давлении со стороны президента - ЭП) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", - резюмирует Смолий."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/3/662539/
Если я опер - аналитик, то в розыске людей я силен. Если я нихрена не разбираюсь в проблеме, либо не лезу, либо изучаю.
Боже храни Украину.
З листопада 2019 протестувальники проводили акцію протесту під стінами Нацбанку, частина з яких була одягнена у жилети працівників Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського.
Вони вимагали зміни керівництва НБУ, але не змогли сформулювати свої претензії до нього
Вот посмотрим, товарищ Гетьманцев, что будешь говорить, когда под твоим домом будет стоять ГРОБ для тебя.
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).
Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)
Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени. Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.
Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.
С участием Гетманцева Даниила был скандал, который возник сразу после того как люди узнали о его связях с нардепом Хомутынником Виталием.
В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD,
зарегистрированной на Виргинских островах,
которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.