"Слуга народу" Гетманцев про заяви Смолія з приводу політичного тиску: "Це було цілковитою несподіванкою"

Глава профільного комітету парламенту нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що не розуміє, про який конкретно політичний тиск заявляв глава Національного банку Яків Смолій.

Про це Гетманцев розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас всіх це було цілковитою несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, було і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період. Особисто я б на його місці утримався від подібних заяв. Але що зроблено, те зроблено", - сказав він.

За словами Гетманцева, досі до кінця не зрозуміло, про який конкретно політичний тиск заявляв Смолій.

"Були розлогі спогади про обговорення ситуації в країні на багатьох нарадах. І справді таке було. Обговорювалася і економічна ситуація, і облікові ставки, і рівень інфляції. І якщо ми рік тому мали облікову ставку в 17,5%, то зараз - 6%. Скажіть, хіба не треба було проводити консультації? І хіба не треба їх проводити в подальшому?" - зазначив Гетманцев.

Також глава комітету заявив, що йому нічого не відомо про конфлікти Смолія і президента Володимира Зеленського.

"Я був на Нацраді, Смолій там навіть не виступав і з президентом у них спілкування не було. Можливо, щось було після Нацради, але мені про це невідомо", - сказав він.

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