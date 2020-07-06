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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев про заяви Смолія з приводу політичного тиску: "Це було цілковитою несподіванкою"

Глава профільного комітету парламенту нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що не розуміє, про який конкретно політичний тиск заявляв глава Національного банку Яків Смолій.

Про це Гетманцев розповів в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас всіх це було цілковитою несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, було і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період. Особисто я б на його місці утримався від подібних заяв. Але що зроблено, те зроблено", - сказав він.

За словами Гетманцева, досі до кінця не зрозуміло, про який конкретно політичний тиск заявляв Смолій.

"Були розлогі спогади про обговорення ситуації в країні на багатьох нарадах. І справді таке було. Обговорювалася і економічна ситуація, і облікові ставки, і рівень інфляції. І якщо ми рік тому мали облікову ставку в 17,5%, то зараз - 6%. Скажіть, хіба не треба було проводити консультації? І хіба не треба їх проводити в подальшому?" - зазначив Гетманцев.

Також глава комітету заявив, що йому нічого не відомо про конфлікти Смолія і президента Володимира Зеленського.

"Я був на Нацраді, Смолій там навіть не виступав і з президентом у них спілкування не було. Можливо, щось було після Нацради, але мені про це невідомо", - сказав він.

Читайте: Тиску на Смолія не було, була "чітка дискусія", - Шмигаль

Автор: 

НБУ (10404) Смолій Яків (299) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+22
Ты из себя овцу невинную не строй...все ты знал..
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06.07.2020 13:53
+12
Дурака включать-зелёная привычка.
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06.07.2020 13:54
+11
Брехуны блевотные! Врут в глаза, и не краснеют!
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06.07.2020 13:58
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Ты из себя овцу невинную не строй...все ты знал..
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06.07.2020 13:53 Відповісти
он просто ожидал, что они отожмут НБУ по-тихому, как это заведено у зебени.
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06.07.2020 14:15 Відповісти
А якщо він дійсно не знав (фантастика, але ж може таке бути), то чого воно тоді говорить про те, чого не знає? Як там у нас говорять: що не дочую - те добрешу
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06.07.2020 14:29 Відповісти
Он президента невнимательно слушал. Непорядок.

"Слуга народу" Гетманцев про заяви Смолія з приводу політичного тиску: "Це було цілковитою несподіванкою" - Цензор.НЕТ 3090
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06.07.2020 14:45 Відповісти
Да и раздуплился ты аж через три дня...в коме что ли был??
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06.07.2020 13:54 Відповісти
Взвешивал все "за","против",думал,анализировал
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06.07.2020 13:56 Відповісти
Дурака включать-зелёная привычка.
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06.07.2020 13:54 Відповісти
Они и не выключали.
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06.07.2020 14:53 Відповісти
"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.

Источник: https://censor.net/n3206299

Что же ты тогда, лотерейщик-МММщик, такой удивленный?
Узнай точно что было и чего не было.
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06.07.2020 13:54 Відповісти
Заместитель главного редактора портала "The Page" Олег Гавриш обращает внимание на связь Даниила с Виталием Хомутынником, бывшим нардепом-регионалом и бизнес-партнером Игоря Коломойского.

По информации издания https://www.obozrevatel.com/ukr/ "Обозреватель" , Даниил Гетманцев и Виталий Хомутынник связаны совместным бизнесом - компанией "М.С.Л.". Гетманцев имел долю в компании, так же как и Хомутынник. Тесть последнего, Виктор Сопельник, даже был вице-президентом лотерейного оператора, указывают журналисты.
Как отмечает издание "Обозреватель", в 2015 году компания попала в санкционный список СНБО. Якобы за финансирование терроризма и сепаратизма.
Нацбанк заблокировал счета компании, но она продолжила работать. При этом, доподлинно не известно, платила ли налоги.
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06.07.2020 13:58 Відповісти
"
"В течение последнего года у НБУ проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей.
....Информационные атаки построены на манипуляции и лжи.
... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - объясняет Смолий.
Также он поправил нардепа, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.
"Я такого (о давлении со стороны президента - ЭП) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", - резюмирует Смолий."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/3/662539/
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06.07.2020 13:55 Відповісти
Брехуны блевотные! Врут в глаза, и не краснеют!
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Зелебобики. вы просто обосраЛЛЛись.
Если я опер - аналитик, то в розыске людей я силен. Если я нихрена не разбираюсь в проблеме, либо не лезу, либо изучаю.
Боже храни Украину.
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06.07.2020 14:06 Відповісти
ну да, понос напал на прислугу цирка, т. е. вновь обосрались, как всега.
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06.07.2020 14:14 Відповісти
Чергова хуцпа...
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06.07.2020 14:16 Відповісти
Все желающие могут найти видео, как провластные протестующие пришли под дом Смолия и выставилии выставили под домом гроб
З листопада 2019 протестувальники проводили акцію протесту під стінами Нацбанку, частина з яких була одягнена у жилети працівників Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського.

Вони вимагали зміни керівництва НБУ, але не змогли сформулювати свої претензії до нього

Вот посмотрим, товарищ Гетьманцев, что будешь говорить, когда под твоим домом будет стоять ГРОБ для тебя.
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06.07.2020 14:26 Відповісти
У зеленых каждый день ,,неожиданность,, в штанах появляется. Грешат на Пороха.
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06.07.2020 14:34 Відповісти
Гетманцев Даниил - народный депутат партии "Слуга Народа".
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).


Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)

Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени. Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.


Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.

С участием Гетманцева Даниила был скандал, который возник сразу после того как люди узнали о его связях с нардепом Хомутынником Виталием.
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06.07.2020 14:37 Відповісти
В 2016 году Гетьманцев https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса выбыл.

В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD,
зарегистрированной на Виргинских островах,
которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.
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06.07.2020 14:40 Відповісти
По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 года, Гетманцев Данил Александрович http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/Q6pjfBf8.pdf значился среди 8 участников основанного 28.09.1998 года ООО "М.С.Л." (ЕГРПОУ http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/GFOYzdrS.pdf 30109292 ), профиль - организация азартных игр.
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06.07.2020 14:46 Відповісти
У чувака под домом бенитны проститутки днями орали, спроси хоть одного чего оно там, хрен бы кто ответил. Дед все правильно сделал, ему репутация дороже, он ушел когда гривна еще денегжный знак а не бумажка, которой ее зеленые сделают.
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06.07.2020 16:17 Відповісти
Недавно на «Прямом» было с ним интервью, где он все время врал: 7 квартир- мама заработала, землю- мама купила, Свой Юр бизнес переписал на маму просто, потому что это не имеет значения и т.п.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
 
 