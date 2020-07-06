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Новини
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Євросоюз не згоден із санкціями США проти компаній ЄС, пов'язаних із "Північним потоком-2"

Євросоюз не згоден із санкціями США проти компаній ЄС, пов'язаних із

Європейський союз проти кроків, які вживає США щодо запровадження санкцій стосовно європейських компаній, які на законних підставах працюють за проєктом будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив "Интерфаксу" в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Нам відомо про законопроєкт, представлений Конгресу минулого тижня, який називають як Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточнювальний закон про захист енергетичної безпеки Європи 2020 року"), і ми стежимо за процесом. В принципі, ЄС виступає проти введення санкцій щодо компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - повідомив співрозмовник агентства.

Він при цьому уточнив, що така позиція ЄС не змінювалася.

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"Метою Європейської комісії завжди було забезпечення того, щоб "Північний потік-2" функціонував прозорим і недискримінаційним чином з відповідним ступенем нагляду з боку регулюючих органів відповідно до основних принципів міжнародного права і енергетичного права ЄС", - зазначив представник ЄК.

"Комісія нагадує, - додав він, - що з моменту набуття чинності Директиви щодо газу в травні 2019 року в ЄС діють чіткі правила, які застосовуються до всіх трубопроводів, що з'єднує європейський газовий ринок з третьою країною".

Раніше повідомлялося, що Сенат американського Конгресу включив додаткові санкції проти "Північного потоку 2" в проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Авторами пропозиції про включення розширеного пакета санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джинн Шейхін, Том Коттон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "забезпеченню національної безпеки" США.

В цей час американські санкції проти газопроводу, введені в грудні минулого року, націлені на суду, що безпосередньо ведуть прокладку труб під водою. Нові санкції спрямовані також проти страховиків судів і сервісних компаній, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи. Під санкції потрапляють також компанії, які здійснюють тестування та сертифікацію проєкту, без чого він не може бути введений в експлуатацію.

Автор: 

санкції (11880) США (23054) Євросоюз (13453) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+19
Выразите глубокую озабоченность...попейте водички...и вас попустит..
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06.07.2020 13:55
+10
Куплена шваль.
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06.07.2020 13:55
+3
Мені одному глибоко по...уй що ЄС проти санкцій, які ввели США по пп-2, нє ???
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06.07.2020 14:05
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Выразите глубокую озабоченность...попейте водички...и вас попустит..
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06.07.2020 13:55 Відповісти
Не попустит пока BMW радугой не раскрасят
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06.07.2020 14:02 Відповісти
Зачем цензор перепечатывает созданные Запоребриком информационные фейки? От неназванных представителей Еврокомисии... нет переводчика чтобы просмотреть их официальный сайт? Подобных заявлений Еврокомиссия никогда не делала!
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06.07.2020 16:14 Відповісти
по начало строительству тоже заявлений не поступало однако Макрель фрицовская,подельница рашистская, нагнула правительства тех гейропейских стран,территорией которых рашист предполагал прокладывать трубу, по которой лярды зелени должны течь в ращшистский карман ,для ведения войны с Украиной и поддержку им мирового терроризма.
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06.07.2020 16:39 Відповісти
Куплена шваль.
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06.07.2020 13:55 Відповісти
Адепти, *****.
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06.07.2020 13:57 Відповісти
Мені одному глибоко по...уй що ЄС проти санкцій, які ввели США по пп-2, нє ???
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06.07.2020 14:05 Відповісти
не понял .. кацапов санкции только укрепляют а ЕС нет?
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06.07.2020 14:06 Відповісти
Давай трамп!!! Дави итих двуличных сук из ЕС!! Задолбали они всех своей озабоченностью и двуличием!! Дай им хороший поджопник!!. Чтобы они все проснулись из 90-х годов!! Заставь их вновь всех возобновить призыв ихних солдат в армию, а страны ЕС платить за свою безопасность- США!!! А то они торгуют и целуются с пуйлом-россиией , а обеспечивать ихнюю безопасность должны бесплатно США !! А хренушки!! Просыпайтесь!!! Враг в лице россии на пороге европы!!
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06.07.2020 14:08 Відповісти
то не Трамп, а Сенат. При чому двопартійний "консенсус найдєн", як казав останній гєнсєк кпсс. На підході афганський кейс... А Трамп поки що носиться з ідеєю запросити ***** на G7..На біса? Ніхто не зна... може придушить)
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06.07.2020 14:42 Відповісти
Доречі Трамп дуже м'який пакет санкції щодо отруєння в Солсбері ввів.
Там було два варіанта - один з комісії конгресменів, але Трамп розробив інший варіант - м'який - від адміністрації. Якщо б ввели варіант від конгресу, то рашкіна хімічна промисловість накрилася би мідним тазом...
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06.07.2020 15:09 Відповісти
Ввести эти санкции - значит начать торговую войну с ЕС. Это плюс к торговой Войне с Китаем, эпидемией, протестами темнокожих, и выборам со спорным результатом.

Не кажется ли вам что это для США не очень своевременно?
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06.07.2020 15:50 Відповісти
Она кстати не просто может - а ещё и хочет. Недавно немецкий министр энергетики заявлял что в ответ на американский санкции, Германия введёт санкции против США, при том на уровне ЕС.
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06.07.2020 15:46 Відповісти
а что немецкие автомобильные гиганты в США ,и остальная фрицовская промышленность .которая в основном была ориентирована на США есть и ЕСовской ?У поляков тоже готовый пакет притензий к фрицам за оккупацию Польщи разграбление и уничтожение ее економического потенциала ,да и Норвегия про запас держит кое что для фрица из своими запасами нефти и газа.,на которые немецкие подельника рашиста положили болт...разменя их на частный бизнес Меркельши и ее хозяина рашистского обнуленного
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06.07.2020 16:49 Відповісти
в даному випадку і сша і єс відстоюють свої шкурні інтереси. сша хоче виперти з ринку єс газпром, щоб нав*язати своїх. єс відстоює свої, бо в північний потік вже вкладено немало. а наші інтереси їм побоку, тим паче при нинішній зеленій владі
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06.07.2020 14:23 Відповісти
Ви цитуєте рашаТВ: "сша хоче виперти с ринку єс газпром".
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06.07.2020 15:10 Відповісти
а типу не хоче??? не тре дивитися раша тв, щоб зрозуміти що трамп намагається впарити європі місцевих сланцевиків.а так як брати не дуже хочуть- то санкціями можна заставити
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06.07.2020 18:57 Відповісти
Трамп теж несагласен , а шо делать ?( розвів руками) -)
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06.07.2020 14:23 Відповісти
Сомневаюсь, что Польша, Литва и др. страны позволили бы Еврокомиссии ледать подобные заявления.
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06.07.2020 14:54 Відповісти
С каких это пор эти дотационные страны что-то решали. Вообще ЕС сейчас состоит из 3-4 стран, остальные для массовки.
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06.07.2020 16:32 Відповісти
Пєтекантропи, так ВИ ж лише на днях вилизували ЦИХ євровилупків, коли ВОНИ за Смолія вписалися У ВАС, як в кіно - "тут помню, тут нє помню"?
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06.07.2020 15:22 Відповісти
God bless America! Евросоюз и не рыпнется против жестких санкций
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06.07.2020 15:43 Відповісти
Коли ***** буде пердолити європейских шльонр, то зразу побіжать просити допомоги Америкосів!!!
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06.07.2020 16:38 Відповісти
Пусть выражают озабоченность!
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06.07.2020 16:50 Відповісти
 
 