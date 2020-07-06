Євросоюз не згоден із санкціями США проти компаній ЄС, пов'язаних із "Північним потоком-2"

Європейський союз проти кроків, які вживає США щодо запровадження санкцій стосовно європейських компаній, які на законних підставах працюють за проєктом будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив "Интерфаксу" в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Нам відомо про законопроєкт, представлений Конгресу минулого тижня, який називають як Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточнювальний закон про захист енергетичної безпеки Європи 2020 року"), і ми стежимо за процесом. В принципі, ЄС виступає проти введення санкцій щодо компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - повідомив співрозмовник агентства.

Він при цьому уточнив, що така позиція ЄС не змінювалася.

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"Метою Європейської комісії завжди було забезпечення того, щоб "Північний потік-2" функціонував прозорим і недискримінаційним чином з відповідним ступенем нагляду з боку регулюючих органів відповідно до основних принципів міжнародного права і енергетичного права ЄС", - зазначив представник ЄК.

"Комісія нагадує, - додав він, - що з моменту набуття чинності Директиви щодо газу в травні 2019 року в ЄС діють чіткі правила, які застосовуються до всіх трубопроводів, що з'єднує європейський газовий ринок з третьою країною".

Раніше повідомлялося, що Сенат американського Конгресу включив додаткові санкції проти "Північного потоку 2" в проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Авторами пропозиції про включення розширеного пакета санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джинн Шейхін, Том Коттон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "забезпеченню національної безпеки" США.

В цей час американські санкції проти газопроводу, введені в грудні минулого року, націлені на суду, що безпосередньо ведуть прокладку труб під водою. Нові санкції спрямовані також проти страховиків судів і сервісних компаній, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи. Під санкції потрапляють також компанії, які здійснюють тестування та сертифікацію проєкту, без чого він не може бути введений в експлуатацію.