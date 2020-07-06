Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь із "тіні"
Українські аграрії підтримують зниження ставки ПДВ з 20% до 14% та закликають Верховну Раду якомога швидше розглянути відповідний законопроєкт №3656.
Наразі на розгляді в Верховній Раді перебуває законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції". Він передбачає зниження ставки НДС до 14% на ВРХ, живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшника, насіння і плоди інших олійних культур.Деякі країни ЄС дотують сільське господарство і при цьому зберігають низькі ставки податку на додану вартість на рівні 7 – 11%. В Німеччині зниження ставки ПДВ стало складовою пакету фінансових стимулів для економіки: з 1 липня і до кінця 2020 року ставка податку знижена з 19% до 16%. У Латвії в межах підтримки фермерства з початку 2018 року ПДВ на фрукти та овочі була знижена з 21% до 5%. Вже за перші пів року кількість платників податків збільшилася на 4%, а обіг коштів в овочівництві і плодівництві – на 9%.
Аграрії підтримують цю ініціативу, адже після скасування спецрежиму ПДВ у 2017 році податкове навантаження суттєво зросло, що призвело до зменшення обігових коштів виробників. "Коли ми могли накопичувати частину ПДВ на спецрахунках, ми жили з тих коштів. Але це вирішили ліквідувати, думку фермерів, як завжди, ніхто й не питав", – обурюється Дмитро Базиленко, директор ТОВ "Праця Стольне" (Чернігівська обл.).
Він нагадав, що спецрежим свого часу впроваджували, щоб підтримати сільське господарство, збанкрутіле через загальну систему оподаткування: "Всі пам'ятають, чим це закінчилося. В моєму селі чи не половина господарств закрилися. Не може сільське господарство без підтримки. Ніде у світі такого немає, щоб держава відвернулася від фермера. Зниження ставки ПДВ – це крок нам назустріч".
Матвій Палихата з Тернопільщини також підтримує зниження ПДВ, адже це дозволить скоротити видатки та спрямувати додаткові кошти на оновлення техніки та розвиток господарств.
Крім того, ухвалення законопроєкту позначиться на "тінізації" аграрного виробництва, яка посилилася після скасування спецрежиму. Наразі до 40% цього ринку перебуває поза правовим полем, а продукція реалізується за готівку. "Ті, хто вирішив працювати чесно, опинилися в програші. Бізнес "схемщиків" завжди рентабельніший за бізнес, який сплачує податки. Разом зі зниженням ставки ПДВ потрібно посилювати відповідальність, щоб усі працювали в рівних умовах", – наголошує Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро".
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А про "входящий " ПДВ ти у бухгалтера запитай , бо поки унітази німцям миєш математику забув , а . може , ніколи і не знав ! Для особо тупих пояснюю - розрахунки ПДВ нехай тобі зробить той , хто у цьому щось розуміє , мільйонщик ти вонючий ! Єдине що ти приблизно вгадав , так це площа землі , правда платимо ми по 6000 за гектар ))
А ти х#йло німецьке де свою квитанцію про сплату податків в Україні заховав ? Твої перекази коханці мене не цікавлять , скільки ти у державу сплатив , жлобище , впевнений що нікопійки - тому і п#здиш із-за бугра , були вже такі картаві герої у 1917 , німці їх як мавп у клітці до Петербурга доправили , досі смердить після них , точно як від тебе , вонючка гнидява !
Мені пофіг багато ти живеш чи бідно - скільки ти сплатив до бюджету України щоб паскудити всіх підряд ? Ти на тій землі за своє нікчемне життя хоч день працював , щоб триндіти на весь світ про жаднюг -фермерів ? Ти , падло, чув як людина життя себе позбавила , бо не мала чим за оренду розрахуватися ? Ти знаєш скільки фермерів за останній рік по світу з торбою пішли ?
До-речі слово "брешеш" українською пишеться без м"якого знака на відміну від кацапського "лжешь" і пашеш ти на кацапів як "праграміст" відробляєш свої 13 срібників - іуда ти кацапська , жирна і жадна жаба і євро тобі платять за зраду рідної держави , вішать таких як ти , "адміни неоприбутковані" йо#fні
А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
Так добре все знаєш (( , прям як Зе серед далекобійників )))Але таки дурнем є ! , бо навіть не вчишся , кацапенятко, я ж написав яке слово пишеться без м"якого знаку українською мовою , а до тебе не доходить (((( , мабуть , ти - дурний жираф ))))
Всрався сапкою помахати ? По клаві легше строчити за 25 євриків )))) правда *****#в ти про 25 євриків , бо заробляєш 13 срібників ((((( , щоб тебе і твій рід до сьомого коліна ждала доля іуди !
Про валовий дохід ти правий , бидло обісране , але ж ти - дурний жираф ))) є таке поняття як чистий прибуток )))) він навіть у США якщо у межах 5% у сільскому господарстві - це вже класно , а ти , дурень , намагаєшся про Україну мені розказувати , дибіл дибілом ))))) А щодо машини - не всі такі жлобища як ти із своїми євриками (((( у кубишку вже дох#я наскладав ? Я ж тебе запитував , воша ти кацапська , скільки ти податків в Україні заплатив ? Отут за твоїм жаргоном у тебе пердачка і рвонуло )))))) , бо за свої запроданські коменти якщо щось і платиш , то у расєї )))
Бувай кацапище ! Учи матчасть !)))) менше людям свою тупість показуй ))))) адмін ****#ий ))))
А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !