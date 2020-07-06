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Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь із "тіні"

Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь із

Українські аграрії підтримують зниження ставки ПДВ з 20% до 14% та закликають Верховну Раду якомога швидше розглянути відповідний законопроєкт №3656.

Наразі на розгляді в Верховній Раді перебуває законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції". Він передбачає зниження ставки НДС до 14% на ВРХ, живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшника, насіння і плоди інших олійних культур.Деякі країни ЄС дотують сільське господарство і при цьому зберігають низькі ставки податку на додану вартість на рівні 7 – 11%. В Німеччині зниження ставки ПДВ стало складовою пакету фінансових стимулів для економіки: з 1 липня і до кінця 2020 року ставка податку знижена з 19% до 16%. У Латвії в межах підтримки фермерства з початку 2018 року ПДВ на фрукти та овочі була знижена з 21% до 5%. Вже за перші пів року кількість платників податків збільшилася на 4%, а обіг коштів в овочівництві і плодівництві – на 9%.

Аграрії підтримують цю ініціативу, адже після скасування спецрежиму ПДВ у 2017 році податкове навантаження суттєво зросло, що призвело до зменшення обігових коштів виробників. "Коли ми могли накопичувати частину ПДВ на спецрахунках, ми жили з тих коштів. Але це вирішили ліквідувати, думку фермерів, як завжди, ніхто й не питав", – обурюється Дмитро Базиленко, директор ТОВ "Праця Стольне" (Чернігівська обл.).

Він нагадав, що спецрежим свого часу впроваджували, щоб підтримати сільське господарство, збанкрутіле через загальну систему оподаткування: "Всі пам'ятають, чим це закінчилося. В моєму селі чи не половина господарств закрилися. Не може сільське господарство без підтримки. Ніде у світі такого немає, щоб держава відвернулася від фермера. Зниження ставки ПДВ – це крок нам назустріч".

Матвій Палихата з Тернопільщини також підтримує зниження ПДВ, адже це дозволить скоротити видатки та спрямувати додаткові кошти на оновлення техніки та розвиток господарств.

Крім того, ухвалення законопроєкту позначиться на "тінізації" аграрного виробництва, яка посилилася після скасування спецрежиму. Наразі до 40% цього ринку перебуває поза правовим полем, а продукція реалізується за готівку. "Ті, хто вирішив працювати чесно, опинилися в програші. Бізнес "схемщиків" завжди рентабельніший за бізнес, який сплачує податки. Разом зі зниженням ставки ПДВ потрібно посилювати відповідальність, щоб усі працювали в рівних умовах", – наголошує Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро".

Автор: 

аграрії (1481) законопроєкт (3599) ПДВ (627)


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Топ коментарі
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Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
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06.07.2020 15:18
+1
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику и черешню по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
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06.07.2020 16:10
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имхо, спецрежим с БЕЗ-ндсным экспортом были хуже, чем то, что пришло им на смену, особенно когда четко работал механизм возмещения. хотя животновоство, пчеловодство и маленькие аграрные фирмы могут иметь иное мнение, я не спорю.
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06.07.2020 14:20 Відповісти
Жадные просто фермеры. Конечно, меньше платить налогов - все хотят. Давайте тогда уже всем понизим НДС, это все области экономики поможет "вывезти из тени"
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06.07.2020 14:22 Відповісти
Привіт симеон зозулькін з фрн -ським прапорцем ! Звертається до тебе жадний український фермер , який не хоче платити податків )))) із свого нещасного клаптика землі я у минулому році заплатив 589635 грн ПДВ 470000 орендної плати та 250000 інших податків собі на життя залишилося 150000 , у цьому році взагалі нічого не матиму , бо град знищив все . Виклади тут квитанцію скільки податків в Україні сплатив ти , а тоді пиз-и про жадних фермерів , хрен зозулячий !
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06.07.2020 16:11 Відповісти
))) Впенений, що ти друже не тільки жадібний, а ще й брехливий, як той пес!!! ))) Бо або ти не міг сплатити такі цифри, або "забув" домалювати ще оди нолік - при такому ПДВ,в тебе б мало залишитись що найменьше, півтора ляма гривень! 1'500'000 - отак можу повірити! Я вас, жлобів дуже добре знаю!!! ********** ви бідкатись! ПДВ в Україні - 20% (до речі в Німеччині - 23% і всі платять!) Тобто, якщо ти сплатив 589 тисяч грн. ПДВ, то різниця між входящим ПДВ і вихідним склала 3'580'000 грн. Але ж у тебе повинен бути входяшій ПДВ! Бо купляв посів.мат, хімію, паливно-мастильни, запчастини тощо! До того ж я не вірю!!! Не вірю! Що ти не накрутив додатковий ПДВ на лівому паливі та іншому, що куплялося тільки по податковим накладним! Так що, йолопе, я всю вашу нехитру "кухню" знаю! 250 тисяч інших податків ти міг сплатити хіба що налоги на ЗП, та земельний податок. Це 0,95% від оцювартості землі, бо податок на прибуток ви майже ніколи не сплачуете, бо 4та група ед.податку майже у всіх! Розберемо скільки ти сплатив за паї? 470'000 орендної плати кажешь? В середньому в цьому році за гектар сплачують 4, ну максимально 5 тисяч гривень. Тобто якщо ти сплатив 470'000 то в тебе що найменьше 100-150 гектарів паїв! Правда, зі 100 гектарів 3 лями важко заробити, тому ти точно десь спи..дів! Брехлива ти і жадібна потвора! ВСІ підприемці сплачують до ПДВ ще й іншу купц податків, а вам, жлобам, аби хапати! Крузаки та ГЛСки міняете кожного року! Тьфу на тебе, і інших!
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06.07.2020 20:06 Відповісти
Привіт математику х#євому , ти у своїх розрахунках у німеції ))) забувся про те , що воно само у полі не росте (((( а щоб виросло - потрібні якраз оті грошики що ти нолик домалював )) правда трішки більше .
А про "входящий " ПДВ ти у бухгалтера запитай , бо поки унітази німцям миєш математику забув , а . може , ніколи і не знав ! Для особо тупих пояснюю - розрахунки ПДВ нехай тобі зробить той , хто у цьому щось розуміє , мільйонщик ти вонючий ! Єдине що ти приблизно вгадав , так це площа землі , правда платимо ми по 6000 за гектар ))

А ти х#йло німецьке де свою квитанцію про сплату податків в Україні заховав ? Твої перекази коханці мене не цікавлять , скільки ти у державу сплатив , жлобище , впевнений що нікопійки - тому і п#здиш із-за бугра , були вже такі картаві герої у 1917 , німці їх як мавп у клітці до Петербурга доправили , досі смердить після них , точно як від тебе , вонючка гнидява !
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06.07.2020 20:36 Відповісти
Брешешь ти, як Сірко з будки! )) Про "мити унітази", то ти в кацапів навчився? Я працюю адміном, отримую 25 ойро за годину. Мабуть ти багатший за мене, але я не жадібний, як ти! Але про ПДВ та інші ваши "схеми" з ПДВ добре обізнанний! Ти не натого нарвався, бо я, як програміст в Україні написав багато бухгалтерських програм, і знаю все як і ти, "з середини". С тих затрат "щоб виросло" ти також маєш податковий кредит, бо купуешь все з ПДВ - я про це написав. Пальне,запчастини, добриво, хімію. Хіба що можеш мати свій посів.мат. Та тоді він тобі копійки коштує. А податки я сплачую сповна, так, у Німечині, бо тут нормальна держава і можно заробляти нормально і жити, і не тягти с держави соки, як ви, лоби, це звикли робити в Україні!
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06.07.2020 21:09 Відповісти
Обізнаний - де підтверджуючий документ про сплату податків в Україні ? Щось не бачу !

Мені пофіг багато ти живеш чи бідно - скільки ти сплатив до бюджету України щоб паскудити всіх підряд ? Ти на тій землі за своє нікчемне життя хоч день працював , щоб триндіти на весь світ про жаднюг -фермерів ? Ти , падло, чув як людина життя себе позбавила , бо не мала чим за оренду розрахуватися ? Ти знаєш скільки фермерів за останній рік по світу з торбою пішли ?

До-речі слово "брешеш" українською пишеться без м"якого знака на відміну від кацапського "лжешь" і пашеш ти на кацапів як "праграміст" відробляєш свої 13 срібників - іуда ти кацапська , жирна і жадна жаба і євро тобі платять за зраду рідної держави , вішать таких як ти , "адміни неоприбутковані" йо#fні
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06.07.2020 21:28 Відповісти
А змушений я працювати в Німечині, і тут сплачувати податки, бо саме таки як ти ЖЛОБИ звикли все тягти до власної кишені, а заробітну платню робітникам - копійки кидати, аби з голоду не здохли. До того ж, з держави намагаетесь теж копійки платити, а як "посуха чи град" то дайте грошей! У вас, жлобів, і так - льготне оподаткування, єдиний податок, але ж ви звикли тільки хапати, бо то ж "моє, не дам"! тільки ПДВ вас змусили сплачувати, і то ви влаштовували цирк на дроті. І не сплачуєте його в повному обсязі! А вас треба на загальне оподаткування - як всі підприємства в Україні сплачують - 20% ПДВ, та з прибутка - 18%. А з того що лишилося - ще заробітну платню собі і працівникам в розмірі податків 50-60 відсотків на виплати! От тоді ви не будете кожного року "крузаки" міняти! І тільки тоді від держави на щось зможете розраховувати!
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06.07.2020 22:03 Відповісти
Знаючому "програмісту" - податковий кредит у програмі нізвідки не береться - його рівно скільки , на скільки ти придбав + пару копійок на додачу ! Так що спеціаліст із тебе у справах ПДВ як з гімна куля ))))) Пиши свої програмки потихеньку . відписуйся за кацапів , жери на свої кацапські срібники і не лізь в Україну !
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06.07.2020 21:34 Відповісти
Бреши до рубля, бо не буде здачі! Так по-перше,він є "наскільки придбав", а по друге - можна купити просто ПДВ покупаючи по бумагах "гсм", гумму, добрива або ще щось! Це була б не Україна, якби "лівака" не було!
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06.07.2020 21:55 Відповісти
Ось ти і проколовся - "адмін недороблений " ти ж триндів як програми в Україні писав ))))) невже не знаєш , що куплену "Бумажку " вже років десять як використувують хіба що такі як ти після того як унітаз помиють )))))) учися пацанчик , це у вас на расеї бумажки ходять , а у нас в Україні - електронні податкові , розробили програмісти трішки кращі ніж ти , деревоклюй !

А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
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06.07.2020 22:19 Відповісти
Ага ! Будеш у наших краях - так і бути- озивайся , я тебе , ганд#на вонючого, на своєму "Крузаку " покатаю - ВАЗ 2107 називається , а тоді поруч зі мною із сапкою при + 35 пох#ячиш тижденьок , тоді поговоримо про пільгове оподаткування )))))
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06.07.2020 22:24 Відповісти
Ой, не бреши! Все я добре знаю! І не вмикай "дурника"! Бо фіктивний ПДВ існує, і користуєтся значним попитом! Особливо - з боку "аграріїв". Це знаю я, і це добре знають ті хто для вас закони пишуть! Так що може дідуся-пайовики ти й надуришь, побідкаешся, що такий бідний! Але ж дурнів вже не так багато. Так що - Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben
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06.07.2020 23:00 Відповісти
Так я і не говорив що ти дурень , ти іуда ! ((((
Так добре все знаєш (( , прям як Зе серед далекобійників )))Але таки дурнем є ! , бо навіть не вчишся , кацапенятко, я ж написав яке слово пишеться без м"якого знаку українською мовою , а до тебе не доходить (((( , мабуть , ти - дурний жираф ))))
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07.07.2020 00:51 Відповісти
Я так розумію, що ти почав вчити мене граматиці? А я тебе, жадібна ти потвора, вчу математиці! ))) Бо ти забрехався, а тепер причепився до м'якого знаку! Ще раз - головне - ти брехун! Бо якщо ти сплатив 600 тис.ПДВ, то мав би дохід десь під 3 мільйони! І навіть після сплати податку на землю, та виплат по паях - залишись би в тебе дуже не погано! А про "фермера на ВАЗ 2107" та ще з сапкою в руках! ))) Але обробляючого цією сапкою 150 гектарів - це ти взагалі зап..вся! Так що замовкни вже, бери відерко іржаве, в тебе ж грошенят обмаль, бідолашний ти жлобяра, іди поливай город, бо буряки посохнуть!
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07.07.2020 11:14 Відповісти
Привіт іуда ! Не було часу сюди зайти , грався із сапкою на екологічно чистій ділянці )))) для себе і нормальних УКРАЇНЦІВ я вирощую якісну екологічно чисту продукцію , яка вимагає сапки )))))) Для таких ПІДЕР#СІВ як ти трачу навмисне кучу грошей на хімпрепарати ,щоб таке вонюче жлобство обжиралося і відрощувало пузо , цицьки і відсушувало яйця))))

Всрався сапкою помахати ? По клаві легше строчити за 25 євриків )))) правда *****#в ти про 25 євриків , бо заробляєш 13 срібників ((((( , щоб тебе і твій рід до сьомого коліна ждала доля іуди !
Про валовий дохід ти правий , бидло обісране , але ж ти - дурний жираф ))) є таке поняття як чистий прибуток )))) він навіть у США якщо у межах 5% у сільскому господарстві - це вже класно , а ти , дурень , намагаєшся про Україну мені розказувати , дибіл дибілом ))))) А щодо машини - не всі такі жлобища як ти із своїми євриками (((( у кубишку вже дох#я наскладав ? Я ж тебе запитував , воша ти кацапська , скільки ти податків в Україні заплатив ? Отут за твоїм жаргоном у тебе пердачка і рвонуло )))))) , бо за свої запроданські коменти якщо щось і платиш , то у расєї )))

Бувай кацапище ! Учи матчасть !)))) менше людям свою тупість показуй ))))) адмін ****#ий ))))
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07.07.2020 13:23 Відповісти
Брехлива ти паскуда, стули пельку, і закрой вже свою дупу, що в тебе на плечах. Гівном смердить
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08.07.2020 03:16 Відповісти
НДС надо совсем отменить в Украине, пока не прийдёт к власти ПНЕ (Правительство Национального Единства).
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06.07.2020 14:45 Відповісти
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
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06.07.2020 15:18 Відповісти
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику и черешню по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
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06.07.2020 16:10 Відповісти
Щоб ти тими абрикосами у моїй двадцять першій квартирі подавився ! Ти видно коноплі не хило так курнув із фермерських земель що так понесло ???? Про які ти "льготи " триндиш , 73-х процентний ?
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06.07.2020 16:17 Відповісти
Ось ти і проколовся - "адмін недороблений " ти ж триндів як програми в Україні писав ))))) невже не знаєш , що куплену "Бумажку " вже років десять як використувують хіба що такі як ти після того як унітаз помиють )))))) учися пацанчик , це у вас на расеї бумажки ходять , а у нас в Україні - електронні податкові , розробили програмісти прішки кращі ніж ти , деревоклюй !

А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
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06.07.2020 22:18 Відповісти
Добре я тебе "вжарив"? Підгорів пердачок, аж звідси чути! )))
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07.07.2020 11:18 Відповісти
Бери балалайку в руки . легше буде керувати реактивним струменем із того пердачка яким ти "жариш" , може і долетиш до русского поля................. ))))))
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07.07.2020 13:29 Відповісти
 
 