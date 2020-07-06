Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи, - ОП

Понад 5 тис. українців очікують трансплантації органів. Умови для розвитку цієї галузі медицини в Україні не були забезпечені, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном.

Про це президенту Зеленському повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що зараз МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", – наголосив Володимир Зеленський.

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Міністр охорони здоров’я додав, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Максим Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".