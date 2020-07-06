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Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи, - ОП

Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи, - ОП

Понад 5 тис. українців очікують трансплантації органів. Умови для розвитку цієї галузі медицини в Україні не були забезпечені, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном.

Про це президенту Зеленському повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що зараз МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", – наголосив Володимир Зеленський.

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Міністр охорони здоров’я додав, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Максим Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) трансплантація (118) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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Топ коментарі
+4
под предлогом несколько сотен ожидающих очереди украинцев, на самом деле, органы украинцев - массово будут продавать за границу.. это бизнес, такой же циничный и на крови, как торговля оружием..
властям в Украине верить нельзя, они ничего для граждан Украины хорошего не сделают, их интересует только приватные интересы и продажа ресурсов Украины..
органы украинцев для зеленского и его окружения - это такой же ресурс, как газ, земля, электроэнергия, который можно продать и получить барыши..
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06.07.2020 14:16
+3
Вывод: платите рахунки вовремя.
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06.07.2020 14:12
+2
Трансплантацию органов (от "доноров") нужно вообще запретить, ибо по факту это узаконенное УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО! Нужно идти в другом направлении: выращивании отдельных органов для конкретных пациентов (с их собственной днк и без отторжения)!
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06.07.2020 15:16
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06.07.2020 14:06 Відповісти
Никакая это не реформа. Реформа это изменения взаимоотношения и взаимодействия между элементами системы, а транслантации это, всего лишь, - элемент системы.
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06.07.2020 14:10 Відповісти
Вывод: платите рахунки вовремя.
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06.07.2020 14:12 Відповісти
В 98-ом году заплатил 300 баксов за установку коммерческого телефона, за эти деньги государство поставило телефоны еще семи соседям-льготникам (афганцы, менты). Вот если бы и здесь был подобный принцип - было бы справедливо, но этого не будет, увы.
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06.07.2020 14:12 Відповісти
в 95-м это стоило 500 баксов, сомневаюсь что кто-то что то поимел из льготников, тогда коммерцы кромсали государственный укртелеком, кто сколько урвет)))
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06.07.2020 14:26 Відповісти
Тут то же самое может быть. Иностранец заплатит за пересадку почки, а вырежут ее у донора и еще у 7-ми соседей.
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06.07.2020 16:01 Відповісти
под предлогом несколько сотен ожидающих очереди украинцев, на самом деле, органы украинцев - массово будут продавать за границу.. это бизнес, такой же циничный и на крови, как торговля оружием..
властям в Украине верить нельзя, они ничего для граждан Украины хорошего не сделают, их интересует только приватные интересы и продажа ресурсов Украины..
органы украинцев для зеленского и его окружения - это такой же ресурс, как газ, земля, электроэнергия, который можно продать и получить барыши..
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06.07.2020 14:16 Відповісти
это да..тем более и оперировать тут могут нормально органы - единицы..... будем как лес-гнать на запад..экологически чистые органы....
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06.07.2020 14:27 Відповісти
Борги по кредитах -комуналці - на органи без "без базара"! Не годні органи на "органи" ? В газенваген ! З(е)Асправидливе суспільство!
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06.07.2020 14:21 Відповісти
Встає Зелкнський з будуна.. Розчесав віслючі вуха. І відразу ж думка - кого б на органи продати.
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06.07.2020 14:26 Відповісти
Трансплантацию органов (от "доноров") нужно вообще запретить, ибо по факту это узаконенное УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО! Нужно идти в другом направлении: выращивании отдельных органов для конкретных пациентов (с их собственной днк и без отторжения)!
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06.07.2020 15:16 Відповісти
Кстати, я вообще не религиозен, но аборты - это тоже УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО (по причине похоти и безответственности самок и самцов). И все так называемые "врачи", которые занимаются трансплантацией органов от доноров или абортами - это банальные УБИЙЦЫ-УГОЛОВНИКИ!
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06.07.2020 15:25 Відповісти
 
 