Інформація про скорочення ЗСУ - маніпуляція: нині штатна чисельність значно перевищує встановлені законом 250 тис. осіб, - Хомчак
Інформація про нібито скорочення чисельності ЗСУ є маніпулятивною і неправдивою.
Про це в інтерв'ю armyinform повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.
"Дехто прагне постійно підживлювати інформаційний фон довкола Збройних Сил негативом. Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою", - зазначив Хомчак.
Як пояснив головнокомандувач, зараз штатна чисельність війська значно перевищує 250 000 осіб, які визначені Законом України "Про чисельність Збройних сил України", і це ускладнює проводити злагодженість підрозділів та ефективно використовувати фінансові ресурси на армію.
"Значна розбіжність між штатною чисельністю війська (кількість посад на папері. - Ред.) та наявною чисельністю особового складу (визначена Законом України "Про чисельність ЗС України", 250 000 осіб), не дозволяють досягти необхідної злагодженості підрозділів, якісно проводити заходи бойової підготовки, максимально ефективно використовувати фінансові ресурси. Хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, загалом негативно впливає на розвиток спроможностей ЗСУ. Тому ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України чисельності", - пояснив Хомчак.
Водночас він запропонував депутатам, які критикують військове керівництво за "скорочення" армії, скористатися правом законодавчої ініціативи і "подати пропозицію щодо зміни відповідного закону України в частині збільшення чисельності ЗСУ із 250 000 до 300 000 осіб, і відповідно подбати про збільшення військового бюджету на утримання більш численного війська.
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Г-н Бутусов, может проверите информацию?
"Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью"
Вопрос: если численность больше, то откуда "Хроническая неукомплектованность подразделений..."?
- Идиот!
- А товарищ майор говорит, что летают.
- Но только если низко.
Думаю как-то так.
На случай войны не надо учитывать резервистов и возможность их прибытия?
Вся задумка в том, что придут в слаженный коллектив и с уже чётко определёнными обязанностями.
Сейчас идёт война, ежели что...
"Агент "Казбек" та його злочини проти України (ч.2)."
myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-uk
Солдат не хватает, все Гетьманы и Адмиралы.
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Чи може це казочки для бідних, і чисельність ЗСУ відповідає Закону. Її збільшили коли почалася війна, просто умови проходження служби стали нестерпні у деяких частинах та підрозділах і люди просто біжать з армії, а ГШ знайшов простий спосіб їх укомплектувати - деякі частини і підрозділи скоротити, народу нікуди бути подітися і він укомплектує всі вакантні посади в інших частинах і підрозділах, де ніхто не хоче служити.
А ніхто не замислювався - А ЧОМУ ЛЮДИ БІЖАТЬ З АРМІЇ???.