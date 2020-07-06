У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради. ДОКУМЕНТ
Депутати Малинської міської ради на Житомирщині ініціюють відгук нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено під час позачергової сесії міської ради 3 липня.
Як зазначається в документі, причиною рішення стала ліквідація Малинського району в рамках нового територіального адміністративного устрою.
"Погодити проведення опитування зі збором підписів на предмет виконання депутатських обов'язків народним депутатом Грищенко Тетяною Миколаївною, обраною по 66 виборчому округу з центром в м. Малині щодо турботи про благо України і добробут українського народу, захист інтересів виборців і держави; доручити юридичному відділу виконавчого комітету Малинської міської ради вивчити питання про можливість і підстави відкликання народного депутата за народною ініціативою", - йдеться в рішенні.
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