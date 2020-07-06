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Новини
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У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

У Малині депутати ініціюють відгук

Депутати Малинської міської ради на Житомирщині ініціюють відгук нардепа від "Слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено під час позачергової сесії міської ради 3 липня.

Як зазначається в документі, причиною рішення стала ліквідація Малинського району в рамках нового територіального адміністративного устрою.

"Погодити проведення опитування зі збором підписів на предмет виконання депутатських обов'язків народним депутатом Грищенко Тетяною Миколаївною, обраною по 66 виборчому округу з центром в м. Малині щодо турботи про благо України і добробут українського народу, захист інтересів виборців і держави; доручити юридичному відділу виконавчого комітету Малинської міської ради вивчити питання про можливість і підстави відкликання народного депутата за народною ініціативою", - йдеться в рішенні.

У Малині депутати ініціюють відгук слуги народу Тетяни Грищенко з Верховної Ради 01
У Малині депутати ініціюють відгук слуги народу Тетяни Грищенко з Верховної Ради 02

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Автор: 

ВР (14997) Слуга народу (2814) Житомирська область (1268)


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Топ коментарі
+17
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5207
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06.07.2020 14:30
+16
а зачем выбирать зебилов?
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06.07.2020 14:22
+14
Зелохи, поздняк метаться...
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06.07.2020 14:23
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а зачем выбирать зебилов?
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06.07.2020 14:22 Відповісти
Шоб Порошенку насрать.
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06.07.2020 14:31 Відповісти
Не вийшло. Нагидили самі собі, своїм нащадкам, Україні
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06.07.2020 14:58 Відповісти
От тільки штани зняти забули, та з своєї хати вийти було ліньки. А в іншому - вийшло!
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06.07.2020 15:50 Відповісти
баба не сосна оказалась
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06.07.2020 15:04 Відповісти
Зелохи, поздняк метаться...
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06.07.2020 14:23 Відповісти
які вон наївні вибране гівно поверненню не підлягає! не думали- то і нєхєр скиглити
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06.07.2020 14:24 Відповісти
...поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.Источник:https://censor.net/n3206311

Местные царьки-депутаты считают себя народной инициативой?
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06.07.2020 15:02 Відповісти
Якраз місцеві депутати вибрані народом за особисте знайомство або по їхній діяльності, а не за зебільними списками.
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06.07.2020 23:24 Відповісти
Це та, що гувернантка?
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06.07.2020 14:29 Відповісти
Ага. Счас вона покине Киев и вернеться в коровник доить биков. Доите сами, зебилы.
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06.07.2020 14:30 Відповісти
И откажется от ежемесячной "зарплаты" в конвертах за "правильное" голосование? Они конечно и зеленая, но не до такой-же степени.
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06.07.2020 14:37 Відповісти
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8501
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06.07.2020 14:38 Відповісти
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5207
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06.07.2020 14:30 Відповісти
вчера они ее выбирали, сегодня пытаются снять, а завтра они не дай бог за порошенка проголосуют. нужно с ними разобраться.
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06.07.2020 14:32 Відповісти
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7441
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06.07.2020 14:35 Відповісти
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 2746
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06.07.2020 15:01 Відповісти
Чому не на паличці?
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06.07.2020 19:41 Відповісти
Есть ещё светлые головы! молодчаги! Это первый шаг флешмоба, который будет намного полезней для страны, чем выливание тазика воды или танцы у дверцы автомобиля! А вам слабо?
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06.07.2020 14:38 Відповісти
Ба, знакомое личико- это же "безработная" няня, та самая, которая вначале сотрудничала с Партией регионов, потом Оппоблоком, а потом переметнулась к слугам уродца, та самая "В частности, репортер спросил у Грищенко, как она видит дальнейшее решение проблемы Донбасса и что делать с коллаборантами. Ведь после возврата временно оккупированных территорий на них останутся люди, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне."С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?" - с ухмылкой ответила кандидат в нардепы."
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06.07.2020 14:46 Відповісти
Гоп-стоп - у нас пощады не проси!
Гоп-стоп - и на луну не голоси!
А лучше вспомни ту Малину
Васькину картину, где он нас с тобой прикинул, словно на витрину...
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06.07.2020 15:01 Відповісти
Все правильно, якщо не має району від якого обиралася депутатка (виборчий округ), то повинні бути перевибори, а як інакше? Тобто, всіх мажоритарників потрібно переобрати. Думаю "Слуга народу" заслуговує на таке. Ось і Зеленішмарклі привіт.
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Таня Грищенко на президентских выборах вовсю агитировала за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", так как была в областном штабе Бойко.

Она в интервью журналистам отличилась тем, что не знает о существовании боевиков на Донбассе.

У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6820
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06.07.2020 15:38 Відповісти
Відгук!
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06.07.2020 18:08 Відповісти
Важка українська доля: спочатку потрібно обрати "зебіла", а потім його відкликати. Це так само як в кацапів: вкрасти ящик горілки, продати її, а гроші пропити.
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06.07.2020 19:39 Відповісти
Наголосували, земляки ?
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07.07.2020 01:37 Відповісти
 
 