ЗСУ за минулий тиждень ліквідували 13 найманців РФ, 15 - поранено і травмовано, - штаб

У штабі ООС розповіли про втрати ворога із 29 червня по 5 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень із 29 червня по 5 липня становлять:

загиблими – 13 осіб; пораненими та травмованими – 15 осіб", - йдеться у звіті.

Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено один автоматичний станковий гранатомет противника. Також ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль УРАЛ.

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Окремо варто наголосити, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Дедалі частіше трапляються випадки вживання алкоголю та наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені.

"Командування підрозділів незаконної окупаційної влади стурбоване комплектацією своїх полків та бригад особовим складом. Адже кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується. Повним ходом триває агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити лави окупантів за 15 тисяч російських рублів на місяць. Але марно, місцеве населення не має бажання служити окупаційній владі", - повідомляють у штабі.



