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Новини Операція Об'єднаних сил
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ЗСУ за минулий тиждень ліквідували 13 найманців РФ, 15 - поранено і травмовано, - штаб

ЗСУ за минулий тиждень ліквідували 13 найманців РФ, 15 - поранено і травмовано, - штаб

У штабі ООС розповіли про втрати ворога із 29 червня по 5 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень із 29 червня по 5 липня становлять:
загиблими – 13 осіб; пораненими та травмованими – 15 осіб", - йдеться у звіті.

Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено один автоматичний станковий гранатомет противника. Також ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль УРАЛ.

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Окремо варто наголосити, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Дедалі частіше трапляються випадки вживання алкоголю та наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені.

"Командування підрозділів незаконної окупаційної влади стурбоване комплектацією своїх полків та бригад особовим складом. Адже кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується. Повним ходом триває агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити лави окупантів за 15 тисяч російських рублів на місяць. Але марно, місцеве населення не має бажання служити окупаційній владі", - повідомляють у штабі.

ЗСУ за минулий тиждень ліквідували 13 найманців РФ, 15 - поранено і травмовано, - штаб 01
ЗСУ за минулий тиждень ліквідували 13 найманців РФ, 15 - поранено і травмовано, - штаб 02

Автор: 

штаб (1093) операція Об’єднаних сил (6725)


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Это мало,их скотоматки успевают восстанавливать популяцию.
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06.07.2020 14:26 Відповісти
ВСУ ликвидировали 13 наемников РФ за прошлую неделю, 15 - ранили и травмировали, - штаб - Цензор.НЕТ 929
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06.07.2020 14:26 Відповісти
Прекрасні результати ! Чекаємо на просування ВСУ і відвойовування висот, урочищ, населених пунктів. Солдату, як і всім нам, потрібні перемоги, хоча й невеличкі, але регулярні.
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06.07.2020 14:28 Відповісти
Браво воякам ! Слава Украине! Смерть рашкованам!
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06.07.2020 14:36 Відповісти
Мало!
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06.07.2020 14:43 Відповісти
А можна більше ?
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06.07.2020 18:17 Відповісти
 
 