Наступний саміт "нормандської четвірки" можливий тільки після виконання паризьких домовленостей, - посол Франції де Понсен

Передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли всі (паризькі. - Ред.) домовленості будуть виконані, тоді відбудеться саміт (у Берліні. - Ред.), а далі - наступні кроки. Саміт заради саміту - це марна трата часу", - сказав дипломат.

На питання, чи може берлінський саміт відбутися протягом найближчих місяців, посол відповів ствердно, зазначивши при цьому, що "ми хочемо залишатися оптимістами".

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Коментуючи ідеї нових форматів переговорів для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, де Понсен зазначив, що дипломатія повинна бути реалістичною.

"Ніяких інших можливостей, крім мінського і нормандського формату, я на цей момент не бачу", - сказав він.