Наступний саміт "нормандської четвірки" можливий тільки після виконання паризьких домовленостей, - посол Франції де Понсен
Передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Коли всі (паризькі. - Ред.) домовленості будуть виконані, тоді відбудеться саміт (у Берліні. - Ред.), а далі - наступні кроки. Саміт заради саміту - це марна трата часу", - сказав дипломат.
На питання, чи може берлінський саміт відбутися протягом найближчих місяців, посол відповів ствердно, зазначивши при цьому, що "ми хочемо залишатися оптимістами".
Коментуючи ідеї нових форматів переговорів для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, де Понсен зазначив, що дипломатія повинна бути реалістичною.
"Ніяких інших можливостей, крім мінського і нормандського формату, я на цей момент не бачу", - сказав він.
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Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
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