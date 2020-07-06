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Новини Агресія Росії проти України
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Наступний саміт "нормандської четвірки" можливий тільки після виконання паризьких домовленостей, - посол Франції де Понсен

Наступний саміт

Передумовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні є виконання в повному обсязі домовленостей, досягнутих лідерами України, Франції, Німеччини та Росії в Парижі 9 грудня 2019 року.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли всі (паризькі. - Ред.) домовленості будуть виконані, тоді відбудеться саміт (у Берліні. - Ред.), а далі - наступні кроки. Саміт заради саміту - це марна трата часу", - сказав дипломат.

На питання, чи може берлінський саміт відбутися протягом найближчих місяців, посол відповів ствердно, зазначивши при цьому, що "ми хочемо залишатися оптимістами".

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Коментуючи ідеї нових форматів переговорів для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, де Понсен зазначив, що дипломатія повинна бути реалістичною.

"Ніяких інших можливостей, крім мінського і нормандського формату, я на цей момент не бачу", - сказав він.

Автор: 

росія (65379) нормандська четвірка (1526) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+6
Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3774Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 8853
Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
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06.07.2020 14:31
+4
Короче, где-то там за горизонтом......
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06.07.2020 14:31
+4
ну и хорошо...лучше с западом потерять,чем с кацапней найти
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06.07.2020 14:32
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Короче, где-то там за горизонтом......
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06.07.2020 14:31 Відповісти
Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3774Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 8853
Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
показати весь коментар
06.07.2020 14:31 Відповісти
ну и хорошо...лучше с западом потерять,чем с кацапней найти
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06.07.2020 14:32 Відповісти
Короче никогда...
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06.07.2020 14:33 Відповісти
Делов не будет , пока х..ло не " воткнёт"
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06.07.2020 14:34 Відповісти
зе енд?
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06.07.2020 14:37 Відповісти
А шо, Зєлєнскій французу не авторітєт? 🤔 А Єрмак?
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06.07.2020 14:50 Відповісти
Пессимист - всё очень плохо, хуже некуда ...
Оптимист - как хуже некуда? Есть куда ...
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06.07.2020 14:58 Відповісти
Ждем декабря-посмотрим,что там у Зеленого за план "Б".Или,как и Пэтя в свое время о Минске-2,сделает вид,что ничего такого не говорил
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06.07.2020 16:34 Відповісти
Порох заключил Минские соглашения потому, что Украина потерпела военное поражение в 2014-15, Запад давил и выбора у Украины/Пороха не было. С тех пор мало что изменилось: военных возможностей переиграть нет, Запад давит, а внутриукр готовности признать поражение и его последствия тоже нет. Так что сериал длительный.
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06.07.2020 16:52 Відповісти
 
 