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Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до українців із закликом не розповсюджувати будь-яким способом відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, кількісний склад техніки або особовий склад, адже така інформація становить загрозу нацбезпеці держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Генерального штабу ЗС України.

"Шановні громадяни України! Кожен з нас має відчути свою власну відповідальність за захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки, які, згідно з Конституцією України, є справою всього Українського народу! Прохання і надалі не розголошувати переміщення підрозділів Збройних Сил України! Номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху. Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці. Усвідомте самі і передайте іншим!" - йдеться в заяві Генштабу

Зокрема, Генштаб просить громадян не проводити фото-, відеозйомку та онлайн трансляцію і не публікувати в соціальних мережах відомості, що розкривають:

- місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;
- рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;
- режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;
- завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);
- підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);
- організацію, чисельність та дислокацію військ (сил).

У Генштабі також нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об'єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті, а особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані й притягнуті до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про скорочення ЗСУ - маніпуляція: нині штатна чисельність значно перевищує встановлені законом 250 тис. осіб, - Хомчак

Автор: 

Генштаб ЗС (6635) інформація (293) зливання інформації (71) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+23
це що, дружина бубочки знову за старе взялась?
Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ - Цензор.НЕТ 6090
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06.07.2020 14:33
+18
треба на просити, а реально карати за злив інформації про переміщення військової техніки..
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06.07.2020 14:35
+14
вообщем зря мы шум подняли когда ГБР разоружило ПВО..
вот теперь если увидим что ВСУ уходят с Мариуполя и Херсонской области - молчать нужно...
Значит так надо..
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06.07.2020 14:34
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це що, дружина бубочки знову за старе взялась?
Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ - Цензор.НЕТ 6090
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06.07.2020 14:33 Відповісти
У вас память как у рыбок гуппи
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06.07.2020 14:55 Відповісти
- На Почтамте Остап ожидала очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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06.07.2020 15:16 Відповісти
вообщем зря мы шум подняли когда ГБР разоружило ПВО..
вот теперь если увидим что ВСУ уходят с Мариуполя и Херсонской области - молчать нужно...
Значит так надо..
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06.07.2020 14:34 Відповісти
треба на просити, а реально карати за злив інформації про переміщення військової техніки..
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06.07.2020 14:35 Відповісти
Это к кому обращение? К 25% "путинввиди", или к 48% зебилов с шариями?
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06.07.2020 14:35 Відповісти
Це звертаються до першої лєді. Бо до простых зебілів звертаються з дещо інш ми зворотами. І ось тут зебіли у шпагаті - кого слухати - першу лєді, чи Генштаб.
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06.07.2020 14:42 Відповісти
Хто такі 25% "путинвведи", доМбасіти, чи що?
І хто ті 27%, про яких ви ні слова не сказали?
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06.07.2020 14:50 Відповісти
ОПЗЖ - Бойко - Медведчук - Шарий.
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06.07.2020 15:25 Відповісти
А что, предателей из генштаба и СБУ уже всех вычистили?
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06.07.2020 14:42 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!
Идиоты!
Патриоты и так не сливали..... А ватаны как сливали, так и будут!
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06.07.2020 14:46 Відповісти
Що кому не зрозуміло? Припиніть зливати інформацію. Це прерогатива виключно генштабу.
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06.07.2020 14:46 Відповісти
Генштаб ПРОСИТ?
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06.07.2020 14:54 Відповісти
Оттуда же вместе с Ермаком и сольют.
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06.07.2020 15:51 Відповісти
Треба не просити а жорстко карати за довгий язик та зраду. ДБР не є військовим і не підлягає командуванню МО.
Сподіваюсь що всі розуміють чому є таке прохання?
Довгий язик вкорочує життя
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06.07.2020 15:15 Відповісти
це питання до першої леді Зевірус, вона добре на цьому знається
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06.07.2020 15:27 Відповісти
"Зливають" не українці - зливають "хохли" про кацапські для яких чимось на шкодити країні де вони живуть перша і головна справа!!!
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06.07.2020 16:11 Відповісти
местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;

лише цей пункт має зміст..

Решта :
режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
;задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применения войск (сил);подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);организацию, численность и дислокацию войск (сил)
давно відомо або злито "ватою" у погонах з багатьма зірочками ворогу
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06.07.2020 16:41 Відповісти
А якже Лєнка буде заробляти, ви ж її головного доходу лишаєте 😂😂😂
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06.07.2020 19:28 Відповісти
Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ - Цензор.НЕТ 5876
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06.07.2020 20:01 Відповісти
В смислє - "нє слівать"? А якщо воно вата, то як воно може "нє слівать"? Може, погано просите, панове добродії із Генштабу?
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06.07.2020 20:08 Відповісти
 
 