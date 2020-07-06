Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до українців із закликом не розповсюджувати будь-яким способом відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, кількісний склад техніки або особовий склад, адже така інформація становить загрозу нацбезпеці держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Генерального штабу ЗС України.

"Шановні громадяни України! Кожен з нас має відчути свою власну відповідальність за захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки, які, згідно з Конституцією України, є справою всього Українського народу! Прохання і надалі не розголошувати переміщення підрозділів Збройних Сил України! Номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху. Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці. Усвідомте самі і передайте іншим!" - йдеться в заяві Генштабу



Зокрема, Генштаб просить громадян не проводити фото-, відеозйомку та онлайн трансляцію і не публікувати в соціальних мережах відомості, що розкривають:

- місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;

- рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;

- режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;

- завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);

- підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);

- організацію, чисельність та дислокацію військ (сил).

У Генштабі також нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об'єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті, а особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані й притягнуті до відповідальності.

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