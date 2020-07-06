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Новини Силовики
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Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція. ФОТОрепортаж

44-річний чоловік у приміщенні, яке знімав у селі Глеваха Васильківського району, облаштував лабораторію і виготовляв там амфетамін з метою продажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Злочинну діяльність задокументували співробітники відділу протидії наркозлочинності спільно зі Слідчим управлінням поліції Київської області.

За місцем тимчасового проживання чоловіка правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 кг психотропної речовини – амфетамін у рідкому та кристалоподібному стані, 7 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних речовин.

Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція 01

Крім того, правоохоронці виявили та вилучили різноманітне лабораторне обладнання: шланги, каністри, пластикові та скляні пляшки, охолоджувач, колби з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору.

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Вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція 02

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція 03
Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Київська область (4044) наркотики (1451) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) боротьба з наркотиками (147)


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Я куплю собі змію,
Або черепаху,
А тебе я не люблю!
Слухай, їдь в Глеваху!

Приспів:
Їдь в Глеваху!
Їдь в Глеваху!
Їдь в Глеваху
Назавжди!
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06.07.2020 14:43 Відповісти
Отлавливаются лишь отдельные мошки-производители, которые наваром не делятся с осами.
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06.07.2020 14:47 Відповісти
Да...в Глевахе химиков аж цельный дурдом. Там даже Эйнштейна с Менделеевым встретить можно.
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06.07.2020 17:24 Відповісти
 
 