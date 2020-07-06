Чоловік облаштував у будинку в Глевасі лабораторію з виготовлення психотропних речовин, - поліція. ФОТОрепортаж

44-річний чоловік у приміщенні, яке знімав у селі Глеваха Васильківського району, облаштував лабораторію і виготовляв там амфетамін з метою продажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Злочинну діяльність задокументували співробітники відділу протидії наркозлочинності спільно зі Слідчим управлінням поліції Київської області.

За місцем тимчасового проживання чоловіка правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 кг психотропної речовини – амфетамін у рідкому та кристалоподібному стані, 7 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних речовин.

Крім того, правоохоронці виявили та вилучили різноманітне лабораторне обладнання: шланги, каністри, пластикові та скляні пляшки, охолоджувач, колби з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору.

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Вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.





Фото: сайт Нацполіції