Зеленського просять заборонити використання 5G через "негативний вплив на здоров'я"
Президента України Володимира Зеленського закликають заборонити використання технології 5G в країні через "вкрай негативного його впливу на здоров'я".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна електронна петиція, яка була зареєстрована на сайті глави держави 7 квітня, набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.
"Без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки цього виду зв'язку просимо не впроваджувати його в нашій країні!" - йдеться в петиції.
Зеленський тепер зобов'язаний протягом 10 робочих днів розглянути петицію і опублікувати відповідь.
Топ коментарі
+55 oleg1966
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+36 бостууга
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+35 Шрек Баблокат
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Нефиг ставить этот зловредный 5G
Пусть сразу переходят на 6G !