Зеленського просять заборонити використання 5G через "негативний вплив на здоров'я"

Президента України Володимира Зеленського закликають заборонити використання технології 5G в країні через "вкрай негативного його впливу на здоров'я".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна електронна петиція, яка була зареєстрована на сайті глави держави 7 квітня, набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.

"Без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки цього виду зв'язку просимо не впроваджувати його в нашій країні!" - йдеться в петиції.

Зеленський тепер зобов'язаний протягом 10 робочих днів розглянути петицію і опублікувати відповідь.

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