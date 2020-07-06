УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5508 відвідувачів онлайн
Новини
12 755 235

Зеленського просять заборонити використання 5G через "негативний вплив на здоров'я"

Зеленського просять заборонити використання 5G через

Президента України Володимира Зеленського закликають заборонити використання технології 5G в країні через "вкрай негативного його впливу на здоров'я".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна електронна петиція, яка була зареєстрована на сайті глави держави 7 квітня, набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.

"Без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки цього виду зв'язку просимо не впроваджувати його в нашій країні!" - йдеться в петиції.

Зеленський тепер зобов'язаний протягом 10 робочих днів розглянути петицію і опублікувати відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо нормальне покриття 4G через 1-2 роки й інтернет у всіх населених пункти через 3 роки, - віцепрем'єр Федоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) петиція (320) 5G (49)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
И просят его как не трудно догадаться, тупорылая, ЗЕбильная вата
показати весь коментар
06.07.2020 14:36
+36
Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" - Цензор.НЕТ 8346
показати весь коментар
06.07.2020 14:54
+35
Зеленского просят запретить внедрение 5G из-за "негативного влияния на здоровье" - Цензор.НЕТ 400
показати весь коментар
06.07.2020 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
и черви из земли вылазят)))
показати весь коментар
06.07.2020 15:37 Відповісти
А если у кацапов пердаки трещат, то значит, мы всё делаем правильно!
показати весь коментар
06.07.2020 15:42 Відповісти
Им завидно, что в Украине уже 5G вводят, а у них все к лаптям вернулось и Роскосмос органом бабушки накрылся.
показати весь коментар
06.07.2020 16:20 Відповісти
Не кивайте в сторону московитів.В них 5G буде раніше ніж у нас.І це не вихваляння їх.
показати весь коментар
06.07.2020 15:46 Відповісти
очередная серия от прислуги бени и зе-вавки, для овец.
показати весь коментар
06.07.2020 16:00 Відповісти
А что, есть клинически подтверждённая доказательная база о вредности этого вида связи??? Дремучие долбо*бы, наслушавшиеся малограмотных придурков создали эту петицию, а ещё бОльшие долбо*бы ее подписали. Шиза косит наши ряды! 😀😀😀
показати весь коментар
06.07.2020 16:13 Відповісти
Не наши ряды, это их ряды косит шиза, ряды малограмотных людей поддвержиных истерии.
показати весь коментар
06.07.2020 16:23 Відповісти
Красавчик, под вымышленным ником в интернете всех ********** обозвал, еще из-под одеяла небось строчил комент. Конечно лучше ввести любую ***** без проверки, а потом когда пачками от рака начнут умирать, попытаться запретить. Если вводить это дерьмо, то начинать с Рады и МОЗа, напичкать антненнами и облучать, если через 5 лет они не сдохнут - можно и в других местах устанавливать.
показати весь коментар
07.07.2020 15:01 Відповісти
Вот ты и есть яркий представитель дремучего долбо*бства. Могу тебе при встрече вручить учебник по курсу физики средней школьной программы. Может прочтёшь, чтобы долбо*бом не выглядеть. А то в школе наверняка букварь скурил и чтобы прочесть учебник физики знания букв не хватило. Это к тому, что я, по твоим утверждениям, из под одеяла строчил. Я легко тебе при встрече объявлю что ты малограмотный дремучий идиЁт, если поддерживаешь подобные заявления. Адьё, невежда!😀😀😀
показати весь коментар
08.07.2020 20:48 Відповісти
Плять, роутеры дома поотключайте, мобилки повыкидуйте с планшетами. Потому как, пока нет "клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи". Господи, откуда вы лезите, омебы.
показати весь коментар
06.07.2020 16:13 Відповісти
5G придумали рептилоиды, которые правят Землей. Потому что 5G ведет к бесплодию. Люди перестанут размножаться и рептилоиды захватят всю планету. Петицию подписали 25%. Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
06.07.2020 16:19 Відповісти
😂Петиция набрала 25000 голосов, Зебил, только ты мог сделать вывод что это 25% Вот такие как ты клоуны и проголосовали)))
показати весь коментар
06.07.2020 20:32 Відповісти
25% населения Украины было настолько зазомбировано и чипировано, что требовало повторить опускание гривны в 3,5 раза. А оффшорного олигарха, который опустил гривну в 3,5 раза, называло лучшим президентом независимой Украины. Теперь зомбаж и чипирование прогрессируют. И вот они уже дорвались до петиций и строчат, строчат, строчат. Вот уже требуют запретить 5G.
показати весь коментар
06.07.2020 16:26 Відповісти
Лечится не пробовал?))))
показати весь коментар
06.07.2020 20:29 Відповісти
Только усыплять
показати весь коментар
07.07.2020 14:16 Відповісти
Нередко кажется, что в словах Третьяковой о "детях низкого качества" всё же что-то есть, иначе из кого же тогда получаются верные сторонники ОПЗЖ, РПЦ и "Слуг народа", да и сами "слуги нарда" в своём большинстве?
показати весь коментар
06.07.2020 16:36 Відповісти
Ця петиція надійшла не інакше як від мракобісів Кремлівського Сатанату Московської Орди.
показати весь коментар
06.07.2020 17:14 Відповісти
примитивная попытка манипуляции через "руку кремля", хватит давить на кнопки в мозгах животных
показати весь коментар
07.07.2020 14:54 Відповісти
Судя по спецификации технологии сигналу нужно открытое пространство, различные препядствия типа автомобилей мешают "пробиватся" сигналу, так что всем староникам запрета можно не волноватся и смело делать фальгированые шапочки, а лучше костюмы
показати весь коментар
06.07.2020 18:22 Відповісти
И трусы тоже
показати весь коментар
06.07.2020 18:34 Відповісти
Та это идея для стартапа, аудитория какая не какая а уже есть)
показати весь коментар
06.07.2020 18:36 Відповісти
25% потенциальных покупателей уже готовы к покупкам.)
показати весь коментар
06.07.2020 21:09 Відповісти
Земле плоская, 5G вреден, депутаты заботятся о народе и прочее и прочее и прочее...
показати весь коментар
06.07.2020 18:32 Відповісти
приплести плоскую землю к неугодному высказыванию или идее - классика жанра соросовских ботов
показати весь коментар
07.07.2020 14:53 Відповісти
у нас 3G не везде работает куда там разговоры про 5 вести.
показати весь коментар
06.07.2020 18:40 Відповісти
Правильно.
Нефиг ставить этот зловредный 5G
Пусть сразу переходят на 6G !
показати весь коментар
06.07.2020 19:03 Відповісти
идиоты никогда не кончатся
показати весь коментар
06.07.2020 20:33 Відповісти
В конце 19 века туповатенькое население восприняло лампочку накаливания, как прямую дорогу к слепоте...
показати весь коментар
06.07.2020 20:43 Відповісти
А швидкість поїзда 30км/год. смертельною для пасажирів.
показати весь коментар
07.07.2020 10:04 Відповісти
Интересно, кто подал петицию, никак опять попы московские? ..
показати весь коментар
06.07.2020 20:44 Відповісти
Что за тупые хохлы, то клоуна выберут, то интернет вредный,какие-то кастрюлеголовые из каменного века
показати весь коментар
07.07.2020 12:29 Відповісти
А что вы смеётесь? Много таких людей ходит по улицам, чувствительных к "облучению". К нам в магазин пару лет назад пришла женщина и говорит: мне в окно из машины "Правый сектор" светит невидимым лучом уже довольно долгое время, из-за чего телевизор не показывает российские каналы со всякими концертами, есть у вас какой-нибудь телевизор защищённый от этого облучения? (история не шутка, ну мб не 100% дословно, но смысл примерно такой)
показати весь коментар
07.07.2020 13:24 Відповісти
Цензор, ты продажное говно.
показати весь коментар
07.07.2020 14:49 Відповісти
Да боты, давайте, раскручивайте это в сторону руки кремля и прочей *****, как обычно и еще про 75%, новый тренд манипуляций.
показати весь коментар
07.07.2020 14:51 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 