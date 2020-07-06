Доходи від платних доріг не покриють збитки на їхнє обслуговування, - Хомич

27 травня 2020 року група народних депутатів України зареєструвала два взаємопов'язані законопроєкти №№3544 і 3545 про внесення змін до деяких законодавчих актів і Бюджетний кодекс про встановлення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування для великотоннажного вантажного транспорту.

У разі ухвалення документів доходи від нового дорожнього збору не покриють витрат на створення і обслуговування системи стягнення збору.

Таке припущення у своїй авторській колонці на порталі НВ, висловила директорка з правових питань групи компаній "Нова пошта" Інна Хомич.

"Заключними та перехідними положеннями законопроєкту 3544 передбачено, що з 1 січня 2021 року плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування справлятиметься лише з транспортних засобів іноземних перевізників, які здійснюють транзитні перевезення територією України. А з 1 січня 2024 року платити доведеться й українським транспортним компаніям. Однак у фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроєкту 3545 сума бюджетних надходжень розрахована, виходячи із загального трафіка вантажних автомобілів, тобто розрахунки фінансових надходжень від справляння дорожньої плати з іноземних перевізників не проводили. Загалом депутати планують щорічно збирати з вантажоперевізників приблизно 8 млрд 913 млн грн. При цьому цілком очевидно, що надходження від іноземців будуть у кілька разів меншими: скільки — ніхто не знає, тому що, ще раз нагадаю, відповідних розрахунків взагалі немає", - свідчить авторка.

Разом з тим, Хомич звертає увагу на те, що відповідно до фінансово-економічних обґрунтувань капітальні інвестиції в побудову системи справляння плати (придбання камер автоматичної фіксації, будівництво розрахункового центру, розроблення програмного забезпечення, купівля терміналів оплати тощо) становитимуть трохи більше ніж 6 млрд 611 млн грн. Разом із тим операційні витрати на заробітну плату, обслуговування програмного забезпечення, терміналів оплати і т. д. потребуватимуть ще 1 млрд 837 млн грн на рік. Запропоновані законопроєктом 3544 зміни до ст. 3 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" передбачають, що всі перераховані вище витрати здійснюватимуться з державного дорожнього фонду.

"Виникає перша серйозна колізія. Отже, понад 6 млрд грн., які мають спрямувати на будівництво та ремонт доріг, після прийняття законопроєктів будуть витрачені на впровадження системи справляння плати з іноземних перевізників. А от скільки грошей держава одержить від іноземців, ще раз повторю, ніхто не знає. Крім того, вельми ймовірно, що доходи від дорожнього збору виявляться суттєво меншими за капітальні інвестиції. Не виключено, що навіть операційні витрати на обслуговування системи справляння дорожньої плати перевищать очікувані надходження", - вважає експерт.

Інна Хомич доходить висновку, що протягом декількох років (принаймні до моменту збору дорожньої плати з усіх, в тому числі і українських транспортних компаній), будівництво та ремонт доріг в Україні буде фінансуватися на мінімальному рівні, оскільки цільові кошти бюджету, у разі ухвалення законопроєктів, будуть спрямовуватися не на модернізацію і будівництво доріг, а на побудову та утримання платіжної системи.