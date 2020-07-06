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Новини
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Доходи від платних доріг не покриють збитки на їхнє обслуговування, - Хомич

Доходи від платних доріг не покриють збитки на їхнє обслуговування, - Хомич

27 травня 2020 року група народних депутатів України зареєструвала два взаємопов'язані законопроєкти №№3544 і 3545 про внесення змін до деяких законодавчих актів і Бюджетний кодекс про встановлення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування для великотоннажного вантажного транспорту.

У разі ухвалення документів доходи від нового дорожнього збору не покриють витрат на створення і обслуговування системи стягнення збору.

Таке припущення у своїй авторській колонці на порталі НВ, висловила директорка з правових питань групи компаній "Нова пошта" Інна Хомич.

"Заключними та перехідними положеннями законопроєкту 3544 передбачено, що з 1 січня 2021 року плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування справлятиметься лише з транспортних засобів іноземних перевізників, які здійснюють транзитні перевезення територією України. А з 1 січня 2024 року платити доведеться й українським транспортним компаніям. Однак у фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроєкту 3545 сума бюджетних надходжень розрахована, виходячи із загального трафіка вантажних автомобілів, тобто розрахунки фінансових надходжень від справляння дорожньої плати з іноземних перевізників не проводили. Загалом депутати планують щорічно збирати з вантажоперевізників приблизно 8 млрд 913 млн грн. При цьому цілком очевидно, що надходження від іноземців будуть у кілька разів меншими: скільки — ніхто не знає, тому що, ще раз нагадаю, відповідних розрахунків взагалі немає", - свідчить авторка.

Разом з тим, Хомич звертає увагу на те, що відповідно до фінансово-економічних обґрунтувань капітальні інвестиції в побудову системи справляння плати (придбання камер автоматичної фіксації, будівництво розрахункового центру, розроблення програмного забезпечення, купівля терміналів оплати тощо) становитимуть трохи більше ніж 6 млрд 611 млн грн. Разом із тим операційні витрати на заробітну плату, обслуговування програмного забезпечення, терміналів оплати і т. д. потребуватимуть ще 1 млрд 837 млн грн на рік. Запропоновані законопроєктом 3544 зміни до ст. 3 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" передбачають, що всі перераховані вище витрати здійснюватимуться з державного дорожнього фонду.

"Виникає перша серйозна колізія. Отже, понад 6 млрд грн., які мають спрямувати на будівництво та ремонт доріг, після прийняття законопроєктів будуть витрачені на впровадження системи справляння плати з іноземних перевізників. А от скільки грошей держава одержить від іноземців, ще раз повторю, ніхто не знає. Крім того, вельми ймовірно, що доходи від дорожнього збору виявляться суттєво меншими за капітальні інвестиції. Не виключено, що навіть операційні витрати на обслуговування системи справляння дорожньої плати перевищать очікувані надходження", - вважає експерт.

Інна Хомич доходить висновку, що протягом декількох років (принаймні до моменту збору дорожньої плати з усіх, в тому числі і українських транспортних компаній), будівництво та ремонт доріг в Україні буде фінансуватися на мінімальному рівні, оскільки цільові кошти бюджету, у разі ухвалення законопроєктів, будуть спрямовуватися не на модернізацію і будівництво доріг, а на побудову та утримання платіжної системи.

Автор: 

дороги (3065) законопроєкт (3599)


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Топ коментарі
+5
а если еще на платных дорогах игровые автоматы поставить?
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06.07.2020 14:54
+5
По-європейськи платні дороги можуть бути тільки там де є паралельна безплатна дорога, щоб водій мав вибір. Дозволена швидкість на платній 130 км/год, а на безплатній 80-90 км/год, при тому що на безплатних є проїзд через міста (не у всіх містах є об'їзні) і містечка, а там є світлофори і пішоходи. Якщо немає можливості побудувати платну щоб не рухати безплатну дорогу, то платна дорога є безплатною на цьому відрізку.
Дороги мусять бути в хорошому стані бо без хороших доріг не може бути розвинутої економіки. На неякісних дорогах б'ється техніка і б'ються і калічаться люди, а якщо врахувати лікування і пенсійне забезпечення калік, то побудувати і підтримувати дороги в хорошому стані дешевше обходиться - то давно порахували і зрозуміли в країнах де в країнах в яких хороші дороги. Людина повинна мати можливість без проблем швидко приїхати на роботу і з роботи, щоб мати час відпочити бо завтра знову на роботу. Від цього залежить продуктивність праці і втрачені робочі дні через хвороби (на лікарняному).
Всім хто вивчав совкову економіку в вузах пора переучуватись, або доучуватись щоб розуміти такі прості речі.
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06.07.2020 15:01
+4
Смешно в Польше денег хватает и на содержание и в бюджет очень прилично капает а у нас нихера не сделали и уже плачут нехватит
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06.07.2020 15:03
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директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич, да так и скажи нам платить просто не хочется
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06.07.2020 14:52 Відповісти
Смешно в Польше денег хватает и на содержание и в бюджет очень прилично капает а у нас нихера не сделали и уже плачут нехватит
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06.07.2020 15:03 Відповісти
"Знайшов єврей пачку грошей, порахував і сказав про себе: "мало"".
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06.07.2020 15:39 Відповісти
Читать учись!
Она сказала, что Законы писать надо УЧИТЬСЯ!
Никакого обоснования нет. Никаких расчетов нет.
А предполагаемая в законе "прибыль" не покроет даже введения механизма сбора этой оплаты.
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06.07.2020 15:05 Відповісти
Ох уж єти дольнобойщики и засранці
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06.07.2020 14:52 Відповісти
а если еще на платных дорогах игровые автоматы поставить?
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06.07.2020 14:54 Відповісти
проезжаешь мимо? дай пять однорукому бандиту!
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06.07.2020 14:55 Відповісти
а если еще и игривых девочек...
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06.07.2020 15:52 Відповісти
тогда и дорогу можно не достраивать...
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06.07.2020 16:06 Відповісти
или сделать для специальную полосу для катания игривых девочек, с тремя лежачими полицейскими на одном метре.
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06.07.2020 16:08 Відповісти
И групповые туры по кругу на автобусе... Да мы бы замутили нехилый бизнес...
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06.07.2020 16:35 Відповісти
Клиенты и девочки сами инвестируют в достройку. Для расширения рынка услуг.
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06.07.2020 16:33 Відповісти
укравтодор с блекджеком и шлюхами!
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06.07.2020 17:13 Відповісти
Прикинь, они бы нам за ямы, кочки и ухабы доплачивали бы!
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06.07.2020 17:15 Відповісти
-эй журналюга!
-чего?
-сейчас танк проезжать мимо будет.
- и что?
-перевернись на живот и прижмись к земле ****, говорят ощущения будут просто обалденные...
(из т/с поколение убийц)
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06.07.2020 18:25 Відповісти
Граждане, не паникуйте, мы идем не на дно, а в светлое будущее...🤗
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06.07.2020 14:59 Відповісти
Граждане опасаются не за светлое будущее, а за то, что им ещё долго придётся отстирывать тёмные пятна страха перед настоящим.
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06.07.2020 15:31 Відповісти
По-європейськи платні дороги можуть бути тільки там де є паралельна безплатна дорога, щоб водій мав вибір. Дозволена швидкість на платній 130 км/год, а на безплатній 80-90 км/год, при тому що на безплатних є проїзд через міста (не у всіх містах є об'їзні) і містечка, а там є світлофори і пішоходи. Якщо немає можливості побудувати платну щоб не рухати безплатну дорогу, то платна дорога є безплатною на цьому відрізку.
Дороги мусять бути в хорошому стані бо без хороших доріг не може бути розвинутої економіки. На неякісних дорогах б'ється техніка і б'ються і калічаться люди, а якщо врахувати лікування і пенсійне забезпечення калік, то побудувати і підтримувати дороги в хорошому стані дешевше обходиться - то давно порахували і зрозуміли в країнах де в країнах в яких хороші дороги. Людина повинна мати можливість без проблем швидко приїхати на роботу і з роботи, щоб мати час відпочити бо завтра знову на роботу. Від цього залежить продуктивність праці і втрачені робочі дні через хвороби (на лікарняному).
Всім хто вивчав совкову економіку в вузах пора переучуватись, або доучуватись щоб розуміти такі прості речі.
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06.07.2020 15:01 Відповісти
Тут дороги будують по римському методу - шарами. Шар каменюк, шар менших каменюк, потім щебінь і т.п. (я не спец, просто бачив) і вже поверху шар асфальту і всі ці шари трамбують. Коли шар асфальту зносився, його зішкрібають, спеціальними машинами-порохотягами збирають, везуть кудись, там нагрівають, добавляючи бітум і щебінь, і знову укладають туди звідки звідки взяли.
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06.07.2020 15:18 Відповісти
Доходы от платных дорог не покроют убытки на их обслуживание зеленьіми дураками - Хомич
------------------------
Я трохи в правив заголовок🤔
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06.07.2020 15:03 Відповісти
Хоміч не порахувала скільки вкраде зевлада на будівництві доріг.
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06.07.2020 15:08 Відповісти
Знайшов Мойша на дорозі гаманець. Дістав гроші, перерахував - не вистачає!
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06.07.2020 15:13 Відповісти
Треба спробувати зменшити рівень відкатів - може, тоді й окупляться
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06.07.2020 15:19 Відповісти
С каких грузоперевозчиков вы собираетесь что-то взять? Все будет включено в стоимость товара - за все в полной мере заплатят нелохи
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06.07.2020 15:20 Відповісти
Большинство дорог и мостов в Украине проектировалось в те времена, когда максимальный вес грузовика был 5 тонн, и проезжали максимум 4 раза за день.
Выхода два: Строить новые дороги и мосты, рассчитанные на 60-тонники и 10 штук одновременно.
Либо ограничить проезд до запланированной нагрузки.
Есть третий, но он может не понравится некоторым автолюбителям - платный проезд для всех, 5 евро/км. Тогда будут деньги на ремонты.
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06.07.2020 15:22 Відповісти
5 евро? А почему бы и нет? Взял ыпотеку - сьездил в Кирилловку на 3 дня😁
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06.07.2020 15:32 Відповісти
Почему в Украине все не как у людей?
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06.07.2020 17:55 Відповісти
А если на дорогах ещё наркотиками приторговывать, то может и хватит на ремонт и строительство дорог!! плюс по 5 Евро за1 км это законодательно, а с грузовиков по 25 Евро за 1км. Можно ограничить грузоподъёмность грузовиков, но не фанатично, допустим до 25 -30 тонн
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06.07.2020 20:30 Відповісти
 
 